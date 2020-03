Drogerie czy supermarkety? Gdzie Polacy kupują kosmetyki?

O dostępnym obecnie na rynku asortymencie kosmetyków powiedzieć, że jest szeroki to zdecydowanie za mało. Mamy specyfiki do pielęgnacji niemal każdej partii ciała. Bez trudu znajdziemy produkty przeznaczone dla alergików, wegan czy stworzone specjalnie z myślą o nastolatkach. Gdzie udajemy się, żeby je kupić? Jakie czynniki decydują o zakupie? Które kosmetyki wybieramy najczęściej? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza najnowsze badania PAYBACK Opinion Poll.

Jeśli kosmetyki, to drogerie

A po jakie produkty do supermarketu?

Jak czytamy w komunikacie z badania, decydując się na zakup kosmetyków, najczęściej zasięgamy porady najbliższych, a robimy rozeznanie pośród znajomych i rodziny. Do takiego postępowania przyznaje się aż 44% ankietowanych. Co czwarty z nas poszukuje wskazówek na forach internetowych, a co piąty okazuje się być tradycjonalistą, który polega przede wszystkim na reklamach telewizyjnych czy gazetkach rozdawanych w punktach stacjonarnych.Najczęściej kupowaną grupą kosmetyków są specyfiki do mycia i pielęgnacji twarzy oraz ciała (46% wskazań). Ponadto 37% panów decyduje się na produkty zapachowe (perfumy, dezodoranty), a co czwarta z pań - na produkty do pielęgnacji i mycia włosów. Kolorowe kosmetyki do makijażu wybieramy najrzadziej (6%).Głównym kryterium zakupowym jest cena (ponad 50% wskazań), ale wagę przywiązujemy również do naturalnego składu (40%) oraz marki (32%).W kwestii przyzwyczajenia do konkretnych producentów zdania są podzielone. Połowa z nas kupuje zawsze te same kosmetyki , natomiast reszta lubi eksperymentować z nowymi markami. Jak się okazuje, chętnie sięgamy także po oferty marek własnych poszczególnych drogerii. 51% ankietowanych korzysta z nich czasem, natomiast co szósty często.Na zakupy produktów kosmetycznych najwięcej, bo aż 74% respondentów, udaje się do drogerii. Na dalszych miejscach znajdują się super- i hipermarkety (28%) oraz Internet (20%). Drogerie to dla nas pierwszy wybór, aby zrobić bieżące zakupy, co przyznaje aż 84% ankietowanych. Prawie połowa chodzi do nich kilka razy w miesiącu, natomiast co czwarty raz w tygodniu. Tylko dla nielicznych drogerie to miejsce, gdzie kupują prezenty dla najbliższych oraz korzystają z dodatkowych usług jak specjalistyczne porady kosmetyczne czy wykonanie makijażu okolicznościowego.Co nas przyciąga do drogerii? Zdecydowanie atrakcyjne ceny i promocje, z których korzyść czerpie aż 81% ankietowanych. Dzięki nim mogą znacznie obniżyć swój rachunek. Ponad 40% na całe zakupy wydaje od 50 zł do maksymalnie 100 zł miesięcznie, natomiast co piąty do 50 zł.Nieco inaczej wygląda kwestia zakupów środków czystości. Prawie 80% Polaków kupuje je najczęściej w super- i hipermarketach. Do drogerii po detergenty udaje się natomiast co trzeci respondent. 36% robi zakupy tego typu produktów raz w miesiącu, a 35% kilka razy w miesiącu. Tak jak w przypadku kosmetyków, wydajemy na nie średnio od 50 zł do 100 zł miesięcznie (44%), a co czwarty z nas do 50 zł.