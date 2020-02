Fuzje i przejęcia: firmy budowlane dywersyfikują działalność

Na rynku fuzji i przejęć w sektorze budownictwa dzieje się dość sporo. Z opublikowanego przez Deloitte raportu „Global construction M&A monitor 2018-2019” wynika, że w 2018 roku na rynku europejskim doszło do 197 transakcji, z których większość dotyczyła rynków lokalnych. Wyraźnie zaznaczającym się trendem jest dywersyfikacja działalności firm budowlanych – prawie co trzecia transakcja dotyczyła przejęcia przedsiębiorstwa działającego w innej branży.

Europejski rynek fuzji i przejęć już dojrzały

– W Europie, podobnie jak na świecie, trendem M&A w sektorze budowlanym jest stabilizacja nastrojów po okresie wzrostów i skupienie się na transakcjach na rynkach lokalnych. W minionych latach transgraniczne przejęcia odpowiadały średnio za 40 proc. wartości rynku fuzji i przejęć, podczas gdy w 2018 r. było to już tylko 30 proc. Warto podkreślić, że w ostatnim roku tylko 11 proc. akwizycji dokonywanych przez europejskie firmy budowlane miało miejsce w krajach spoza naszego kontynentu – mówi Maciej Krasoń, Partner, Lider sektora nieruchomości i budownictwa Deloitte w Polsce i Europie Środkowej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. dima_sidelnikov - Fotolia.com Budowa W 2018 r. w Europie doszło do 197 fuzji i przejęć w sektorze budownictwa.

Fundusze private equity szukają okazji

– Do 2017 r. fundusze PE odpowiadały średnio za 22 proc. transakcji na rynku europejskim. W 2018 r. było to już 29 proc. udziału przy 58 zrealizowanych transakcjach. Na taki stan rzeczy wpłynęły przede wszystkim lepsze wyniki finansowe spółek budowlanych i chęć inwestorów do zwiększenia ekspozycji na aktywa generujące wyższe stopy zwrotu – mówi Mark Jung, Partner w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte i Lider zespołu Private Equity w Europie Środkowej.

Wzrostowy rynek budowlany w Polsce

– Są dwie przyczyny obecnego ożywienia. Pierwsza to realizacja dużej liczby publicznych inwestycji unijnych. Druga to korzystna sytuacja ekonomiczna w kraju, stymulująca segment inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych. Wartość naszego rynku budowlanego w ubiegłym roku wzrosła r/r o 13,3 proc. Patrząc m. in. na znaczną liczbę aktualnych inwestycji infrastrukturalnych czy planowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, oczekujemy utrzymania tendencji wzrostowej w branży – mówi Paweł Sadowski, Partner Associate w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Przed europejską branżą budowlaną wyzwania

– Z tego powodu wzrasta odwaga, by dywersyfikować biznes i chęć, by poszerzać portfolio usług. Firmy budowlane przejmują coraz więcej podmiotów z innych branż. W ostatnich latach liczba transakcji dywersyfikujących kształtowała się na poziomie 25 proc. rynku, ale już w 2017 i 2018 r. tendencja była wzrostowa i ten udział osiągnął 29 proc. Wynik światowy to obecnie 35 proc. Biorąc pod uwagę rosnącą presję kosztową, trend ten będzie się rozwijał – mówi Łukasz Michorowski, Partner Associate w dziale Audytu Deloitte, ekspert usług doradczych dla sektora nieruchomości i budownictwa.

Jak czytamy w komunikacie z raportu Deloitte, w latach 2013-2016 sytuacja na europejskim rynku fuzji i przejęć w sektorze budownictwa cechowała się stabilnością – rocznie dochodziło do około 140 transakcji. W kolejnym roku nastąpiło znaczne przyspieszenie - 2017 rok zakończył się 203 przejęciami. Podobny wynik zanotowano w 2018 roku, kiedy to doszło do 197 transakcji wartych łącznie 53,8 mld dolarów, co odpowiadało 40% globalnej aktywności M&A w sektorze. Światowy rynek osiągnął w 2018 roku wartość 98 mld dolarów, co było następstwem przeprowadzenia 484 transakcji.Jak podaje Deloitte, przeciętna wartość jednej europejskiej transakcji z 2018 roku osiągnęła 271,8 mln dolarów. Dla porównania, na rynku globalnym było to 203 mln dolarów. Warto przy tym podkreślić, że europejska wartość została zawyżona poprzez przejęcie za 19 mld dolarów hiszpańskiej firmy Abertis przez Grupę Atlantia oraz Grupę ACS. W 2017 r. wartość pojedynczej transakcji opiewała średnio na 55,7 mln dolarów.Po latach stabilnej aktywności, w 2018 r. wzrosło zaangażowanie funduszy private equity w fuzje i przejęcia europejskich firm budowlanych.Autorzy raportu Deloitte - analizując sytuację w poszczególnych krajach - zauważają, że po słabym okresie 2015-2016 rynek budowlany w Polsce odnotował odbicie w latach 2017-2018. Z powodu znacznego wzrostu cen materiałów i kosztów pracy w 2018 r., wiele firm zanotowało gorsze wyniki finansowe na poziomie zysku netto i EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją).Eksperci Deloitte szacują, że w najbliższym czasie największym wyzwaniem dla europejskiego rynku budowlanego będzie dalsza presja na spadek marż. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek rosnących kosztów materiałów budowlanych i wzrostu wynagrodzeń. Kolejnym czynnikiem jest niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a swoje piętno odciska także rosnąca konkurencja wśród europejskich firm, które walcząc o klienta, oferują niskie ceny.W Europie liczba transakcji strategicznych (przejmowanie firm z tej samej branży) spadła w 2018 r. do 83, ze 110 w 2017 r. Wzrosła natomiast liczba transakcji dywersyfikujących. W 2018 r. miało miejsce 57 takich transakcji, podczas gdy w 2014 r. zaledwie 30.