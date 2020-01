Polska gospodarka: jest dobrze, ale będzie gorzej?

Polacy prognozują, że polska gospodarka zacznie hamować. Zrealizowane w czwartym kwartale minionego roku cykliczne badanie Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH pokazuje, że pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju spodziewa się już 40% respondentów. Powiększają się również obawy o wzrost bezrobocia oraz podwyżki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

– Wyniki płynące z gospodarki do tej pory, pomimo spowolnienia, są generalnie dobre – lepsze niż w krajach będących partnerami handlowymi Polski. Rynek pracy jest silny, zaś spadki obserwowane są jedynie w przemyśle. Taki obraz działa pozytywnie na oceny bieżącego stanu gospodarki. Nie są one jednak już tak dobre jak pod koniec 2017 roku. Co więcej, kolejne ośrodki prognostyczne redukują swoje prognozy co do wzrostu gospodarczego w 2020 roku, co powoduje, że również gospodarstwa domowe ograniczają swój relatywny optymizm co do przyszłości otoczenia makroekonomicznego – wyjaśnia dr Sławomir Dudek z IRG SGH.

Polska gospodarka straszy bezrobociem i inflacją

– Rosnące oczekiwania inflacyjne są istotne z punktu widzenia rynku consumer finance. Z jednej strony gospodarstwa domowe, chroniąc się przed utratą wartości pieniądza, poszukują atrakcyjnych form oszczędzania. Z drugiej zaś mogą przyspieszać swoje decyzje w zakresie wydatków, bojąc się podwyżki cen dóbr i usług, które zamierzają nabyć. Jednocześnie, wzrost zainteresowania gospodarstw domowych kredytem będzie zapewne wzmagać zaostrzenie polityk kredytowych dostawców kredytu konsumenckiego, także z tego powodu, że inflacyjny wzrost cen będzie coraz silniej ważył na kosztach podstawowego koszyka zakupowego gospodarstw domowych – przewiduje Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Jak czytamy w komunikacie z badania, w ostatnim kwartale minionego roku oceny polskiej gospodarki okazały się zbliżone do tych, które formułowano w poprzednich trzech miesiącach. Poprawy sytuacji spodziewało się 46,2% badanych, a więc o 1,6 p. proc. mniej aniżeli w trzecim kwartale. Taki wynik oznacza jednocześnie wzrost względem wskazań sprzed roku (43,7%). I wprawdzie odsetek optymistów ciągle przewyższa procent pesymistów, to jednak nie można pominąć milczeniem, że grupa tych ostatnich powiększyła się na przestrzeni ostatniego roku o niemal jedną piątą.Sprawy mają się inaczej, jeżeli przyjrzeć się prognozom odnośnie przyszłego stanu polskiej gospodarki . W tym przypadku okazuje się, że mamy do czynienia z wyraźnym osłabieniem nastrojów. Udział gospodarstw domowych formułujących pesymistyczne prognozowania podniósł się o 1/4, a stosunek wskazań pozytywnych względem negatywnych okazał się najniższym, z jakim mieliśmy do czynienia od wielu kwartałów.Najbardziej pesymistyczne oceny dotyczą przyszłego poziomu bezrobocia. Tutaj odsetek odpowiedzi negatywnych, czyli wskazujących na wzrost bezrobocia w kraju w ciągu następnych 12 miesięcy, wzrósł w ciągu ostatniego kwartału aż o 60%. W przeciągu całego roku skala obaw przed wzrostem bezrobocia zwiększyła się ponad dwukrotnie.Już trzeci kwartał z rzędu respondenci wskazują na rosnące bieżące koszty utrzymania – w IV kwartale 2019 r. 56,4% uważało, że ceny są znacznie bądź dużo wyższe (wobec ok. 53% przed kwartałem i ok. 39% przed rokiem). Odsetek tych, którzy uważają, że koszty utrzymania są niższe, utrzymał się w IV kw. 2019 r. na poziomie podobnym jak w kwartale poprzednim, wynosząc zaledwie 1,1%.Jak, czytamy w komunikacie z badania, rosnąca inflacja przekłada się również na prognozy dotyczące inflacji w roku 2020. Obecnie 86,6% respondentów oczekuje utrzymania lub przyspieszenia inflacji (poprzednio i przed rokiem było to 82,4%). Jednak w tej grupie przeważają respondenci, którzy oczekują przyspieszenia inflacji i jest ich obecnie już ponad 47% (wobec ok. 42,6% w poprzednim badaniu i 38,3% przed rokiem).