Polska gospodarka 2020, czyli wzrost inflacji i spadek PKB

Atradius, jeden z największych ubezpieczycieli należności na świecie, opublikował najnowsze opracowanie z serii Atradius Country Report, w którym znalazło się również miejsce dla omówienia sytuacji w Polsce. Zdaniem jego autorów, tegoroczny wzrost PKB w naszym kraju sięgnie 4 proc., a za utrzymanie tego poziomu podziękować będzie można przede wszystkim silnej konsumpcji prywatnej oraz inwestycjom. Nadchodzący rok ma być nieco gorszy. Wzrost sięgnie 3 proc., inflacja podskoczy o 2,7 proc., produkcja przemysłowa wyhamuje, a spadki zanotować ma zarówno eksport, jak i inwestycje w aktywa trwałe.

Konsumpcja indywidualna na wysokim poziomie

– Polska gospodarka jest napędzana obecnie głównie poprzez silną konsumpcję prywatną oraz inwestycje. Co prawda w 2020 roku przewidujemy spadek inwestycji oraz słabszy wzrost eksportu, to jednak konsumpcja prywatna powinna pozostać na stabilnym poziomie, głównie dzięki wzroście zatrudnienia, płac i transferów socjalnych, w tym programowi 500 plus. W efekcie możemy prognozować wzrost PKB o 3 proc. – podkreśla Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Spodziewany wzrost inflacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. jannoon028 - Fotolia.com W 2020 roku Polskę czeka wzrost inflacji i spadek PKB Według ekspertów rozwój gospodarczy spowolni w 2020 roku, wzrost PKB wyniesie 3 proc., a inflacja wzrośnie o 2.7 proc.

Brak rąk do pracy i negatywne skutki Brexitu

– Brak siły roboczej, spowodowany również obniżeniem wieku emerytalnego jest szczególnie odczuwany w sektorze produkcyjnym oraz budowlanym. Sytuacji na pewno nie poprawi otwarcie rynku niemieckiego na pracowników z Ukrainy, którzy obecnie stanowią znaczącą część kadry robotniczej w wielu branżach i przedsiębiorstwach – zaznacza Paweł Szczepankowski.

Jak wynika z Atradius Country Report, wyniki, które nasz kraj zanotuje w bieżącym roku, będą nas pozytywnie wyróżniać na tle innych krajów Unii Europejskiej. U schyłku grudnia PKB ma wzrosnąć o 4 proc., a inflacja ma sięgać poziomu 2,2 proc.Poziom długu publicznego pozostaje w naszym kraju umiarkowany, sięgając około 50 proc. PKB. Za sprawą większych wpływów z tytułu podatków oraz lepszej ich ściągalności, od 2017 roku udawało się również zmniejszać deficyt budżetowy . Na koniec tego roku ma on się jednak zwiększyć, co będzie efektem zarówno obserwowanego wzrostu wydatków publicznych, jak i obniżenia wieku emerytalnego, dalszych wydatków socjalnych oraz inwestycji przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi.Po deflacji w 2015 i 2016 r. ceny konsumpcyjne zaczęły ponownie rosnąć w 2017 r., napędzane wzrostem płac i transferami socjalnymi. Atradius Country Report przewiduje się, że inflacja wzrośnie o 2.2 proc. w 2019 r. i 2.7 proc. w 2020 r. Z kolei polityka pieniężna realizowana przez Narodowy Bank Polski była do tej pory akomodacyjna, a Bank Centralny wspierał gospodarkę utrzymując stopę procentową na rekordowo niskim poziomie 1,5 proc. od drugiej połowy 2015 r.Coraz większym problemem polskiej gospodarki jest niedobór pracowników. Bezrobocie na koniec 2019 roku wyniesie 5.5 proc, a w 2020 spadnie do 5.1 proc.Dodatkowo polska gospodarka polska gospodarka jest najbardziej w Europie Środkowej narażona na finansowe i gospodarcze skutki głosowania Wielkiej Brytanii za wyjściem z UE. Roczne przekazy pieniężne od Polaków mieszkających za granicą wynoszą około 4 mld EUR, z czego duża część pochodzi z Wielkiej Brytanii. W dłuższej perspektywie Brexit może mieć wpływ na fundusze strukturalne UE, które odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym Polski. Wielka Brytania jest także drugim po Niemczech krajem co do wielkości eksportu Polski. W efekcie, w 2020 roku wzrost produkcji przemysłowej w Polsce wyniesie 2.2 proc. wobec 5.5 proc. w 2019, a eksportu odpowiednio o 2.6 proc wobec 4.4 proc.