Najczęściej cytowane media: Onet liderem 2019

Onet został najbardziej opiniotwórczym medium 2019 roku - wynika z analizy przeprowadzonej przez Instytut Monitorowania Mediów. Na podium znalazły się także Wirtualna Polska i "Rzeczpospolita".

Prasa

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Roczny rozkład liczby powołań na dwa wiodące portale internetowe Wykres ilustruje roczny rozkład liczby powołań na dwa wiodące portale internetowe: Onet i Wirtualną Polskę. Kliknij, aby przejść do galerii (12)

Media ekonomiczne

Media regionalne

W roku 2019 Onet był cytowany blisko 48,5 tys. razy. Według IMM tak dobry wynik Onet zawdzięcza m.in. powołaniom na wypowiedzi gości programu Onet Rano oraz doniesieniom na temat tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości.W rankingu ogólnym najczęściej cytowanych mediów znalazły się trzy portale internetowe, pięć tytułów prasowych, trzy stacje radiowe i cztery telewizyjne.Onet był liderem najczęściej cytowanych mediów przez większość ubiegłego roku. Tylko w styczniu i w lutym prowadzenie objęła "Gazeta Wyborcza", dzięki publikacjom związanym z tzw. taśmami Kaczyńskiego.W 2019 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była "Rzeczpospolita". Powoływano się na nią 29 tys. razy. Na miejscu drugim uplasowała się "Gazeta Wyborcza", cytowana 25,8 tys. razy, a na trzecim "Super Express" z 15,6 tys. cytowań.W rankingu uwzględniającym dziesięć najczęściej cytowanych tytułów prasowych, znalazły się także: "Dziennik Gazeta Prawna", "Fakt", "Przegląd Sportowy", "Puls Biznesu", "Sieci", "Wprost" oraz "Newsweek".Wśród najczęściej cytowanych tygodników pierwsze miejsce w roku 2019 zajmują "Sieci" z 39 tys. cytowań. Na podium znalazły się także "Wprost" i "Newsweek".Na podium wśród najczęściej cytowanych w roku ubiegłym miesięczników znalazły się "Perspektywy", "Forbes" oraz "Press".Liderem cytowań wśród stacji telewizyjnych została TVN24 - 24,6 tys. powołań. Na miejscu drugim TVN z 20,4 tys. cytowań. Na trzecim miejscu znalazł się Polsat News (13,8 tys.), na czwartym TVP Info (12 tys.), a na piątym TVP1 z wynikiem 5,3 tys.Liderem pod względem liczby cytowań wśród stacji radiowych w 2019 roku było RMF FM. Na treści pochodzące z tej stacji inne media powoływały się blisko 26 tys. razy. Drugie miejsce należy do Radia ZET (13,2 tys.), trzecie do radiowej „Jedynki” (8,6 tys.).Liderem cytowań wśród portali internetowych został Onet z wynikiem 48,5 tys. Na drugim miejscu znalazła się Wirtualna Polska z wynikiem 33,4 tys. Kolejne pozycje należą do: wpolityce.pl, gazeta.pl oraz wirtualnemedia.pl.Poniższy wykres ilustruje roczny rozkład liczby powołań na dwa wiodące portale internetowe: Onet i Wirtualną Polskę. Portale znalazły się także w czołówce rankingu ogólnego.W 2019 roku wśród tytułów skupiających się na tematyce biznesowej zdecydowanym liderem był „Dziennik Gazeta Prawna”. Na treści pochodzące z tego tytułu powoływano się 14,7 tys. razy. W rankingu znalazły się także: "Puls Biznesu", bankier.pl, "Forbes" i businessinsider.com.pl.W mediach regionalnych wśród pięciu najczęściej cytowanych znalazły się dwie gazety i trzy stacje radiowe. Na pierwszym miejscu "Głos Wielkopolski" z wynikiem 1,2 tys., na kolejnych: Radio Gdańsk, Radio Kraków, "Gazeta Krakowska" i Radio Poznań.