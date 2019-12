Zakupy online. 7 (przedświątecznych) wskazówek dla e-sprzedawcy

Okres przedświąteczny to tradycyjnie już czas, w którym e-sprzedawcy intensywnie myślą o pomnażaniu zysków. Same rozmyślania to jednak jeszcze za mało. Myśląc o sprzedażowym sukcesie, należy przede wszystkim zastanowić się nad zachowaniami i potrzebami konsumentów. Warto np. zdawać sobie sprawę, że w tym roku już co 3. z prezentów świątecznych zostanie zakupiony z poziomu smartfona lub tabletu, a wyraźnie zarysowującym się wśród konsumentów trendem jest m.in. odpowiedzialność, rozumiana tu jako preferowanie firm deklarujących dbałość o środowisko.

PayPal prezentuje 7 trendów, których istnienia powinni być świadomi sprzedawcy.



1. Zakupy online – czy na pewno ratunek przed stresem?

– Wyjście naprzeciw klientom kupującym za pośrednictwem telefonu czy tabletu może doprowadzić do zmniejszenia liczby porzuconych koszyków i wzrostu sprzedaży nawet o 15 procent – mówi Marcin Glogowski.

2. Social media – galerie handlowe przyszłości

Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com E-sklep W tym roku już co trzeci prezent zostanie kupiony za pomocą smartfona lub tabletu.

3. Świąteczne płatności w biegu

4. Prezent last minute? Sprawdź produkty cyfrowe

5. Ekotrendy wkraczają do świata e-commerce

6. Za granicą taniej, w Polsce oryginalniej

7. Święta to czas dzielenia się – nie tylko z najbliższymi

Doświadczenie minionych lat wyraźnie potwierdziło, że zakupy przedświąteczne nierzadko bywają przyczyną stresu i zdenerwowania. Z tego też względu konsumenci coraz częściej decydują się zrobić je w sieci. Okazuje się jednak, że i zakupy online bywają powodem pewnych obaw. Połowa globalnych konsumentów nie jest przekonanych o bezpieczeństwie zakupów dokonywanych przez telefon, a wątpliwości 22 proc. dotyczą kupowania poprzez social media – wynika z badania zrealizowanego dla PayPal przez Ipsos.Jak podkreśla Marcin Glogowski, Dyrektor Zarządzający PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej, zakupy online robi już zdecydowana większość światowych konsumentów. 7 na 10 wykorzystuje w tym celu smartfona. Gotowych na to wyzwanie ma być jednak tylko 60 proc. e-sprzedawców.Dzisiejsi konsumenci są otwarci na innowacje i szybko przyzwyczają się do nowinek, takich jak handel za pośrednictwem platform społecznościowych. W ciągu ostatnich 6 miesięcy już 30 proc. konsumentów na świecie kupiło coś w ten sposób. Wśród Polaków regularnie odwiedzających media społecznościowe aż 38 proc. często korzysta z przycisku „Kup”. Najczęściej robią to osoby młode w wieku 18-34 lat.Wybierając płatności mobilne przede wszystkim kierujemy się wygodą. Niemal połowa konsumentów na świecie (44 proc.) uważa, że zakupy online z poziomu smartfona nie sprawiają im problemów, a 43 proc. wręcz uznaje to za oszczędność czasu. Jak wynika z badania PayPal, globalnie najczęściej kupujemy w czasie wolnym z domu (65 proc.) i leżąc w łóżku (34 proc.). Mobilna rewolucja zmieniła nie tylko nawyki klientów w sieci, ale także ich zachowania w sklepach stacjonarnych – w ciągu ostatnich 6 miesięcy już połowa konsumentów na świecie zapłaciła zbliżeniowo.Zmieniające się oczekiwania konsumentów i rosnąca popularność usług umożliwiających dostęp do filmów czy muzyki online sprawiają, że klienci nie chcą czekać na dostawę wybranego DVD czy CD. Już 43 proc. Polaków ma wykupioną subskrypcję serwisów VOD, a trzy czwarte płaci w ten sposób za usługi telekomunikacyjne i telewizyjne . Jak wynika z danych PayPal, 23 proc. klientów płaci mobilnie za produkty cyfrowe (np. abonament Spotify lub HBO GO), e-booki czy gry komputerowe, które mogą być doskonałymi prezentami na święta.Powoli, ale systematycznie wchodzimy w świat etycznych zakupów: na świecie w ciągu ostatniego roku, już co dziesiąty klient kupił produkt dlatego, że powstał w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie ważne dla kobiet i osób w wieku 18-34 lat – 14 proc. osób z pokolenia Z (18-24 lat) i 11 proc. reprezentantów pokolenia Y (19-39 lat) twierdzi, że zrezygnowało z zakupu ze względu na kwestie etyczne.Już 55 proc. globalnych kupujących robi zakupy online w zagranicznych sklepach – szukają tam lepszych cen (53 proc.) i produktów niedostępnych lokalnie (33 proc.). Z drugiej strony, 66 proc. kupujących w sieci deklaruje, że woli wspierać lokalne firmy – szczególnie w okresie świątecznym. W okresie przedświątecznym coraz więcej konsumentów szuka oryginalnych, ręcznie wykonanych prezentów, co powinno wpłynąć na wzrost popularności zakupów u lokalnych dostawców.Darowizny to niezwykły sposób na zastąpienie tradycyjnych zakupów pomocą dla innych. Ponad 80 proc. dorosłych Polaków przekazuje pieniądze na cele charytatywne i pomoc potrzebującym, przy czym 71 proc. przekazuje darowiznę gotówką podczas tradycyjnych zbiórek „do puszki” .