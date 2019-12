Prezenty świąteczne na ostatnią chwilę. Ponad 1 mln Polaków w galeriach handlowych

Wprawdzie prezenty świąteczne Polacy kupują coraz rozważniej i zamiast tłoczyć się w sklepach i centrach handlowych zamawiają je przez internet, to jednak ciągle wielu z nas odkłada zakupy na ostatnią chwilę, Z badania zrealizowanego na zlecenie CBRE wynika, że na początku grudnia upominków dla najbliższych ciągle nie miało 44% respondentów. Z tego też względu galerie handlowe muszą być przygotowane, że przed świętami odwiedzi je jeszcze ponad 1 mln klientów.

- Na początku grudnia niemal połowa z nas nie miała jeszcze prezentów świątecznych. Jak co roku można się spodziewać, że największy wzrost natężenia ruchu odnotujemy w drugiej połowie grudnia, choć już teraz klientów jest dużo. Ogólnie grudzień to rekordowy miesiąc dla centrów handlowych, kiedy obroty sklepów są znacznie wyższe niż w pozostałych miesiącach – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego CBRE.

Prezenty świąteczne z sieci

- Klienci realizujący zakupy online i odbierający je w sklepie są szczególnie wartościowi. Okazuje się bowiem, że ich zaangażowanie w zakupy nie słabnie w porównaniu do tradycyjnych konsumentów. To znowu oznacza, że są tak samo skłonni kupić coś na miejscu. To pokazuje, że handel tradycyjny i internetowy nie muszą się nawzajem zwalczać, wręcz przeciwnie, współpraca jest bardzo korzystna, zwłaszcza w okresie wzmożonej aktywności świątecznej – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Roman Milert - Fotolia.com Galeria handlowa Polacy zakupy świąteczne robią na ostatnią chwilę. W grudniu największe centra handlowe odwiedzi ponad 1 mln klientów.

Promocje w okresie świąt mają duże znaczeniu

- Okres świąteczny obfituje w różnego rodzaju promocje w centrach handlowych. Wszystko zaczyna się od Black Friday i trwa przez cały grudzień. Sklepy starają się zachęcić konsumentów do większych zakupów, stąd często pojawiają się oferty typu „Kup dwa produkty, trzeci dostaniesz gratis”. Galerie handlowe odnotowują w grudniu także rekordowe wyniki pod względem odwiedzalności, największe mogą liczyć na ponad 1 mln klientów tylko w tym jednym miesiącu. Rosną także obroty sklepów w galeriach. Rekordziści w grudniu zyskują kilkadziesiąt procent więcej w stosunku do średniej z pozostałych miesięcy – podsumowuje Magdalena Frątczak.

W galeriach handlowych zbliżające się Boże Narodzenie daje o sobie znać tuż po Wszystkich Świętych, a niektóre marki za przygotowania do świąt biorą się nawet wcześniej. Kupujący mają zatem sporo czasu, aby przemyśleć, wybrać i zakupić prezenty świąteczne. Okazuje się jednak, że wielu i tak robi to na ostatnią chwilę.Z badania przeprowadzonego na zlecenie CBRE wynika, że aż 44% Polaków na początku grudnia nie miało jeszcze zakupionych prezentów świątecznych . Mężczyźni częściej niż kobiety odkładają tę czynność na ostatnią chwilę – 47% Panów vs. 42% Pań. Zdecydowana większość z nas świąteczne zakupy zrobi przez Internet (63%), a co druga osoba odwiedzi centrum handlowe. Warto jednak podkreślić efekt synergii między światem online i offline. Z poprzedniego badania CBRE wynika, że aż 3 na 4 kupujących online odbiera towar w sklepie stacjonarnym, z czego 6 na 10 klientów przyznaje, że w sklepie, w którym odbiera towar zamówiony online, kupuje dodatkowe rzeczy.Black Friday wypadł w tym roku 29 listopada. Okazuje się jednak, że dla prawie połowy Polaków piątkowe obniżki cen nie były wystarczającą motywacją do zakupów prezentów świątecznych. Większość z nas na promocje będzie polowało później – już 63% osób wskazuje, że obniżona cena wpływa na decyzję o zakupie, choć warto zwrócić uwagę, że na produkt z promocji dużo częściej decydują się kobiety – 72% w porównaniu do 54% mężczyzn. Co Polacy znajdą pod choinką? Większość kosmetyki, zabawki i książki.