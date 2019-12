Na prezenty świąteczne więcej wydamy sklepach stacjonarnych

Zakupy świąteczne robimy stacjonarnie, a inspiracje do nich czerpiemy online. Tak w największym skrócie można podsumować przedświąteczne zachowania Polaków. Nie oznacza to, że omijamy e-sklepy. Zaletą zakupów w sieci jest szeroka gama towarów, możliwość porównania cen i dostawa do domu. Placówki stacjonarne cenimy z kolei za natychmiastowy odbiór towarów oraz politykę w zakresie zwrotów i wymiany.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kzenon - Fotolia.com Zakupy świąteczne Prawie 70 proc. świątecznego budżetu Polacy zostawią w sklepach stacjonarnych.

– Średnia dla pozostałych badanych krajów nie jest aż tak wysoka, bo sięga 21 proc. Jeżeli chodzi o inspiracje czerpane z mediów społecznościowych, to dziś wśród internautów króluje przede wszystkim Instagram, który w ubiegłym roku wprowadził możliwość robienia zakupów bezpośrednio z poziomu aplikacji. Ci, dla których Internet jest głównym źródłem pomysłów na prezenty świąteczne, korzystają przede wszystkim z wyszukiwarek i porównywarek (48 proc.), sklepów internetowych (46 proc.) oraz stron wybranych marek (44 proc.) – powiedział Jan Kisielewski, dyrektor w dziale strategii Deloitte.

To kolejna porcja wniosków płynących z opracowanego przez Deloitte badania „Zakupy świąteczne 2019”, którym objęto respondentów z Polski i siedmiu innych krajów naszego kontynentu.Jak wiemy, statystyczna polska rodzina na nadchodzące święta zamierza wydać 1521 zł. Co trzecia złotówka z tej kwoty zasili kasy e-sprzedawców. (32 proc., 489 zł). Resztę wydamy w sklepach stacjonarnych i co ciekawe, wydatki na realizowane tam zakupy są o ponad 6 proc. wyższe aniżeli w minionym roku.Na zakupy stacjonarne stawia w tym roku połowa Polaków, co oznacza wynik o 15 p.p. niższy od średniej europejskiej (65 proc.).Co trzeci z nas prezenty świąteczne zakupi w sklepach internetowych, które mają przynajmniej jeden oddział stacjonarny, a 28 proc. skorzysta z platform e-commerce. W reszcie badanych krajów odsetek ten wynosi odpowiednio 40 i 51 proc. W przypadku polskich konsumentów wskaźniki te wyraźnie rosną w przypadku elektroniki, szczególnie tzw. inteligentnej odzieży. W sklepach internetowych zamierza ją kupić 45 proc. respondentów, a na platformach e-commerce 37 proc. Podobnie sytuacja wygląda z grami komputerowymi.Wyniki tegorocznego badania Deloitte pokazują, że na internetowym rynku wciąż dużo do zrobienia mają sprzedawcy żywności. Tylko 15 proc. ankietowanych deklaruje, że kupi żywność za pośrednictwem internetu, a 72 proc. preferuje sklepy stacjonarne. W tradycyjny sposób wolimy też kupować kosmetyki i perfumy oraz produkty zdrowotne. Aby nabyć produkty z tej kategorii aż 62 proc. Polaków uda się do sklepów stacjonarnych. Z kolei tak chętnie kupowanych na prezenty świąteczne książek będziemy szukać także przede wszystkim w tradycyjnych punktach sprzedaży (45 proc.) oraz online, ale w sklepach, które mają oddziały stacjonarne (38 proc.).Jak czytamy w komunikacie z badania, do zakupów online najbardziej przekonuje nas dostawa do domu (62 proc.), szeroki asortyment (58 proc.) oraz to, że nie mamy poczucia straty czasu (58 proc.). Ważna jest także możliwość łatwego porównania ceny (57 proc.). Z kolei za największą zaletę zakupów tradycyjnych uważamy możliwość natychmiastowego odebrania kupionego produktu (77 proc.), politykę wymiany i zwrotów (76 proc.), ochronę danych osobowych (75 proc.) oraz możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (74 proc.).W sklepach stacjonarnych za zakupy bożonarodzeniowe i prezenty świąteczne zamierzamy płacić kartą płatniczą (66 proc.) oraz gotówką (53 proc.). Co ciekawe, karty użyje 70 proc. osób powyżej 55 roku życia. Z kolei w sklepach internetowych najczęściej również wybierzemy kartę oraz cyfrowe portfele (po 40 proc.). Te ostatnie są szczególnie popularne wśród osób w wieku 35-54 lat.Jeżeli chodzi natomiast o miejsce, w których szukamy inspiracji na prezenty świąteczne, to w tym przypadku zdecydowanie zwycięża internet (49 proc.), dla porównania w innych badanych krajach wskaźnik ten wynosi 46 proc. 40 proc. Polaków korzysta również z tak zwanego marketingu szeptanego, którego źródłem jest rodzina, przyjaciele i sąsiedzi, a 38 proc. pomysłów szuka w sklepach tradycyjnych.36 proc. badanych wprost pyta najbliższych, co chcieliby otrzymać. Ponad jedna czwarta (28 proc.) pomysły znajduje w mediach społecznościowych.