Prezenty na święta coraz droższe. Co 7. Polak wyda nawet 2000 zł

Sezon na prezenty świąteczne rozpoczęty. Z badania zrealizowanego przez Gumtree wynika, że Polacy nie zamierzają na nich oszczędzać - co piąty z nas zamierza wydać na upominki od 401 a 500 zł, przy czym najhojniejsi jesteśmy wobec partnerów i dzieci. Na zakupy udamy się przede wszystkim do galerii handlowych (38%), ale równie liczna jest grupa tych, którzy skorzystają w tym celu z oferty sklepów internetowych (37%). Najpopularniejsze prezenty na święta to kosmetyki i perfumy.

Prezenty na święta dla wszystkich, ale najdroższe dla partnera i dziecka

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kwota przeznaczana na prezent dla osoby najbliższej Największa rzesza Polaków wydaje na ten cel od 50 do 250 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Zero waste i DIY w świątecznym wydaniu

Prezenty na święta przez internet, bo taniej i nie ma tłoku

Ostatni z raportów Deloitte ( „Zakupy świąteczne 2019” ) potwierdził, że wydatki świąteczne w naszym kraju są coraz pokaźniejsze (w tym roku 1521 zł) - ich poziom plasuje nas na piątej pozycji w Europie, po Brytyjczykach, Hiszpanach, Niemcach, Portugalczykach i Rosjanach. Pokaźną część tej kwoty przeznaczamy na prezenty świąteczne. Robi tak 84% Polaków, 16% nie kultywuje tradycji gwiazdkowych prezentów.Jak wynika z danych zebranych przez Gumtree, niemal 88% Polaków o prezentach na święta myśli ze sporym wyprzedzeniem, kupując je minimum dwa tygodnie przed wigilią. Okazuje się również, że na obdarowywanie najbliższych nie żałujemy pieniędzy. Co piąty z nas wskazuje, że łącznie przeznacza na ten cel od 401 do 500 złotych i jest to kwota podawana najczęściej, bez względu na zasobność portfela. Prezentowy budżet 13% badanych zawiera się w przedziale 1000-1999 zł.Odpowiedzi udzielone przez Polaków wskazują, że pojedynczy prezent kosztuje najczęściej od 50 do 100 zł (38%) lub między 100-250 zł (37%). Dość interesujące jest to, że większą hojnością charakteryzują się mężczyźni – blisko 40% przedstawicieli płci męskiej deklaruje kwotę na prezent między 100 a 250 zł, co stanowi 5% więcej, niż w przypadku kobiet, które z kolei stawiają na upominek między 50 a 100 zł (42%). Biorąc pod uwagę miesięczne dochody Polaków, wśród osób zarabiających do 3000 zł netto największym zainteresowaniem cieszą się upominki od 50 do 100 zł. Natomiast osoby osiągające miesięczny dochód między 3001 a 5000 zł netto, częściej wybierają prezent za 100-250 zł.Jak czytamy w komunikacie z badania, nie bez znaczenia jest zakres osób, których Polacy decydują się obdarować prezentami. Dla 36% badanych oczywistym jest, że prezent na święta kupuje każdy dla każdego w rodzinie, a co trzeci z nas decyduje się na zakup upominku jedynie dla najbliższej osoby (małżonka, partnera czy też dziecka). 13% Polaków wręcza upominek tylko swoim dzieciom.60% badanych przyznaje, że kwota, jaką przeznaczają na prezenty na święta, uzależniona jest od tego, kogo obdarowują. Najwyższą kwotę jesteśmy w stanie przeznaczyć na upominek dla żony/męża lub partnerki/partnera (38%) oraz dla dzieci (37%), daleko w tyle pozostają rodzice (11%), rodzeństwo i przyjaciele (4%) oraz dziadkowie (2%). Warto również zauważyć, że podczas gdy niemalże połowa mężczyzn (49%) najdroższy prezent kupuje dla partnerki/żony, 47% kobiet najhojniej obdarowuje dzieci.Badanie Gumtree wskazuje, że prezenty na święta to przede wszystkim kosmetyki i perfumy – decyduje się na nie 56% Polaków. Lubimy kupować też ubrania i akcesoria (32%) oraz książki, gry planszowe i płyty (27%). 16% badanych wręcza po prostu gotówkę. Najczęściej robią to osoby między 45 a 54 rokiem życia.A jak do kupowania upominków na święta ma się idea zero waste? Okazuje się, że tylko 6% z nas co roku kupuje w ramach prezentu przedmioty „z drugiej ręki”, a 21% osób robi to sporadycznie. Tego typu podarunki częściej wybierają mężczyźni oraz osoby o wyższych dochodach.Jako główny powód, który skłoniłby badanych do zakupu upominku z drugiego obiegu, podają oni możliwość trafienia na wyjątkowy produkt (44%). Co piątego respondenta przekonałaby niższa cena niż w przypadku nowego prezentu. Na aspekty ekologiczne zwróciłoby uwagę jedynie 11% Polaków.Co dziesiąta zapytana osoba stawia na własnoręcznie wykonane prezenty świąteczne, a 46% z nas sporadycznie zdarza się przygotować taki upominek. Najczęściej są to osoby w wieku 45-54 lata. Co ciekawe, im wyższe zarobki, tym wyższy jest odsetek Polaków, którzy rezygnują z gotowych prezentów na rzecz tych przygotowanych własnoręcznie. Blisko ¾ osób, które samodzielnie przygotowują prezenty dla bliskich, przyznaje, że decyduje się na taki upominek, ponieważ ma on większą wartość dla obdarowywanego, a ¼ robi to ze względów finansowych.Największą popularnością wśród Polaków, którzy szukają prezentów świątecznych, cieszą się galerie handlowe (38%) oraz sklepy internetowe (37%). Upominki w tradycyjnych sklepach, poza galeriami handlowymi, kupuje 18% badanych, a na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych 6%. Co ciekawe, galerie handlowe wiodą prym przed sklepami internetowymi wśród osób do 24 roku życia, między 45 a 54 r.ż oraz powyżej 65 r.ż.Dlaczego kupujemy prezenty świąteczne przez Internet? 56% z nas uważa, że w sieci jest taniej niż w sklepach stacjonarnych. Połowa Polaków kupuje prezenty na święta online, ponieważ nie lubi tłumów w galeriach handlowych i zależy im na oszczędności czasu. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny dla osób w wieku 45-54 lata. Tłumy najbardziej przeszkadzają z kolei Polakom między 25 a 45 rokiem życia oraz w grupie wiekowej 55-64 lata.