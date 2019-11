Boże Narodzenie 2019 za 1521 złotych

Jak co roku firma Deloitte prezentuje prognozę kwoty, jaką pochłonie z portfeli Polaków Boże Narodzenie. W tym roku wydatki związane ze świętami mają wynieść średnio 1521 złotych. Tyle planujemy wydać na żywność, prezenty i podróże do najbliższych. Względem minionego roku bożonarodzeniowy budżet urósł o 5 proc. Dla porównania, średnia dla wszystkich przebadanych krajów to 1988 zł, a więc o 3,3 proc. niż przed rokiem.



Nasi badani oceniają, że na jedzenie wydadzą więcej o 7,8 proc. w stosunku do zeszłego roku. Z kolei wydatki na prezenty wzrosną o 6,5 proc. – mówi Pieprzny.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Alina G - Fotolia.com.jpg Ile wydamy na Boże Narodzenie? Z roku na rok Mikołaj coraz bardziej hojny. Polska rodzina przeznaczy na święta średnio 1 521 zł.

O prezentach na Boże Narodzenie myślimy z wyprzedzeniem

Pomimo, że grudzień nadal jest ulubionym miesiącem na świąteczne zakupy, duża część Polaków planuje zrobić zakupy wcześniej. Wydaje się to logicznie powiązane z faktem, że rośnie pula zakupów świątecznych online, które po zakupie muszą dotrzeć do kupujących kurierem – mówi Agnieszka Szapiel, menedżer w dziale konsultingu Deloitte. - Black Friday, nowe wydarzenie w zakupowym kalendarzu Polaków, z roku na rok zyskuje na popularności. Jednak nie jest to główna okazja do zakupów świątecznych, co może wynikać z faktu, że kluczowym kryterium wyboru prezentu nie jest promocyjna cena – dodaje.

Po prezenty na Boże Narodzenie do sklepu, a po pomysły do internetu



Internet odgrywa coraz większą rolę w kreowaniu naszych pomysłów na zakupy i przygotowania bożonarodzeniowe. W tym roku co prawda połowa badanych uda się po prezenty do sklepów stacjonarnych, jednak to o 8 punktów proc. mniej niż rok temu – mówi Jan Kisielewski.



Co pod choinką?

Polacy najwyraźniej postanowili nie oszczędzać. Na Boże Narodzenie 2019 polska rodzina planuje przeznaczyć wspomniane we wstępie 1521 złotych. To jednak, że ta kwota jest o 5 proc. wyższa niż deklarowana przed rokiem, niekoniecznie musi wynikać wyłącznie z większej rozrzutności czy hojności. Powód może być zupełnie przyziemny - nie można bowiem zapominać, że ceny niektórych artykułów, w tym żywności, znacznie ostatnio podskoczyły. Prawdopodobieństwo jest duże, tym bardziej, że - jak zaznacza Michał Pieprzny, partner, lider zespołu ds. sektora dóbr konsumenckich, Deloitte - w naszym kraju wzrosną głównie wydatki na artykuły spożywczeJednocześnie, najświeższa 22. już edycja cyklicznego badania Deloitte już kolejny raz potwierdza, że na prezenty świąteczne dla najbliższych przeznaczymy więcej niż na zastawienie stołów. Z deklaracji ankietowanych wynika, że te pierwsze pochłoną z budżetu na Boże Narodzenie 547 zł (36 proc.), drugie - 524 zł (34 proc.). Podróże i spotkania towarzyskie będą kosztować odpowiednio 324 i 126 zł.To, że na Boże Narodzenie 2019 planujemy wydać więcej, uzależnione jest od dwóch głównych czynników. Po pierwsze (44 proc. wskazań) jesteśmy skutecznie kuszeni przez marketingowców i przygotowane przez nich akcje promocyjne, po drugie - mamy większe możliwości finansowe niż przed rokiem (28 proc.).Jak wynika z badania Deloitte, największa grupa, bo 38 proc. respondentów wybierze się po prezenty między 1 a 15 grudnia. Jedna piąta z zakupami wstrzyma się niemal do ostatnich dni przed Wigilią. Z kolei jedna czwarta prezenty kupi lub kupiła już w listopadzie.Jakiego prezentu spodziewamy się pod choinką? Podobnie jak w ubiegłych latach są to głównie kosmetyki i perfumy. Podejrzewamy, że znajdziemy tam także książki i czekoladki. Rok wcześniej kolejność pomiędzy tymi dwiema kategoriami była odwrotna.Większość, bo 68 proc., świątecznego budżetu Polacy wydadzą w kanale offline, przy czym wydatki te wzrosły o 6,1 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Dla porównania średnia dla wszystkich badanych krajów wynosi 2,6 proc. Z kolei e-commerce rośnie w Polsce wolniej niż w reszcie badanych krajów (2,7 proc. vs 4,8 proc.). Stanowi on już 32 proc. wszystkich świątecznych wydatków w Europie, zwiększając się o około 5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.Inspiracji na świąteczne upominki szukamy przede wszystkim w Internecie (49 proc.). 40 proc. z nas korzysta z tak zwanego marketingu szeptanego, którego źródłem jest rodzina, przyjaciele i sąsiedzi, a 38 proc. pomysłów szuka również w sklepach tradycyjnych. Aż 36 proc. badanych wprost pyta najbliższych, co chcieliby otrzymać. Ci, którzy pomysłów szukają w sieci, korzystają przede wszystkim z wyszukiwarek i porównywarek (48 proc.), sklepów internetowych (46 proc.) oraz stron konkretnych marek (44 proc.).W sklepach internetowych, ale takich, które mają swoje oddziały stacjonarne, prezenty na Boże Narodzenie 2019, kupi co co trzeci z nas. 28 proc. dokona zakupów w platformach e-commerce. Rośnie rola kanałów mobilnych. Aż 37 proc. respondentów do zakupu upominków użyje smartfonu lub tabletu, to o 10 proc. więcej niż rok temu.Do zakupów online najbardziej przekonuje nas dostawa do domu (62 proc.), szeroki asortyment (58 proc.) oraz to, że nie mamy poczucia straty czasu (58 proc.). Ważna jest także możliwość łatwego porównania ceny (57 proc.). Z kolei za największą zaletę zakupów tradycyjnych uważamy możliwość natychmiastowego odebrania kupionego produktu (77 proc.), politykę wymiany i zwrotów (76 proc.), ochronę danych osobowych (75 proc.) oraz możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (74 proc.).W sklepach stacjonarnych za zakupy na Boże Narodzenie 2019 zamierzamy płacić kartą płatniczą (66 proc.) oraz gotówką (53 proc.). Z kolei w sklepach internetowych najczęściej wybierzemy kartę oraz cyfrowe portfele (po 40 proc.).A jakimi prezentami my zamierzamy obdarować najbliższych? Przede wszystkim będą to kosmetyki i perfumy, a także książki. Tuż za nimi znalazły się słodycze. Wśród upominków kupowanych nastolatkom dominują książki, czekoladki i gry komputerowe. Do prezentów najchętniej kupowanych dzieciom należą zabawki konstrukcyjne, zabawki kreatywne i artystyczne oraz lalki i zabawki pluszowe.