Nadchodzi Black Friday. Co warto wiedzieć?

Lada chwila rozpocznie się gorący dzień wyprzedaży. Mowa tu o Black Friday, czyli przypadającym na ostatni piątek listopada Czarnym Piątku. Dla kupujących jest to szansa na tanie zakupy, a dla sprzedawców okres żniw i wietrzenia magazynów. Przygotowania już trwają.

Black Friday: tendencje ostatnich lat

W polskim internecie intensywność zakupów rozkładała się mniej więcej równomiernie od godziny 9:00 do 22:00.

Wielkość zniżek a oczekiwania kupujących

Najczęściej kupowane produkty w Polsce

W Polsce do pięciu najchętniej kupowanych kategorii produktów w czasie Black Friday należą odzież i buty.

Pieniądze wydawane w czasie Black Friday

W ciągu ostatnich 5 lat zainteresowanie internautów tym wydarzeniem wzrosło ponad dwukrotnie.

6 na 10 Polaków deklaruje udział w czarnopiątkowych wyprzedażach (to o 8,5 pp. więcej niż jeszcze rok wcześniej.

W każdym z 55 przeanalizowanych przez nas krajów liczba transakcji internetowych podczas Black Friday znacznie wzrosła.

Najwięcej pieniędzy podczas Black Friday gotowi są wydać mieszkańcy Ameryki Północnej i Europy.

Jak jednak przyznają sami handlowcy, Black Friday nie jest tylko i wyłącznie szansą na podwyższenie obrotów. W tym dniu role klientów i sprzedawców niejako się zamieniają. W normalnych okresach sprzedażowych to klienci starają się kupować lojalnie, aby otrzymać korzyści w przyszłości. W listopadzie lojalnością wobec kupujących powinny natomiast wykazywać się sklepy, a miarą jej poziomu jest wielkość oferowanych zniżek i dostępność produktów w atrakcyjnych cenach.Analitycy portalu Black-Friday.Global już od kilku lat przyglądają się trendom, jakie towarzyszą Black Friday w kraju i za granicą. Jakie główne tendencje dają się zauważyć? Ile pieniędzy wydają mieszkańcy różnych krajów. Jak prezentuje się średnia wielkość zniżek i czy jest ona adekwatna do oczekiwań kupujących? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.Na początku Czarny Piątek był jednodniową akcją w Stanach Zjednoczonych. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat wydarzenie to stało się kilkudniowym maratonem wyprzedaży, który niekiedy zaczyna się w czwartek i trwa do końca tygodnia, a nawet miesiąca. Wiele sklepów w poszukiwaniu uwagi klientów i zysków organizuje tzw. presale (przedsprzedaże) już od poniedziałku. Niemniej szczyt zainteresowania klientów w większości krajów przypada na ten sam dzień. Dane Google Trends za okres 19–25 listopada 2018 r. pokazują, że jedna trzecia (33%) wszystkich zapytań związanych z wyprzedażami Black Friday, w Polsce przypadła na piątek. Chociaż zainteresowanie klientów wyprzedażami zaczyna rosnąć już w środę, spadając w sobotę do poziomu z wtorku. Tendencja ta jest charakterystyczna nie tylko dla Polski.Ankieta przeprowadzona przez Black-Friday.Global w 2018 roku pokazała, że świadomość o istnieniu Black Friday ma 95% ankietowanych. Jednak nie wszyscy potrafili przywołać dokładny termin, co może być wytłumaczeniem stopniowego wzrostu zainteresowania tą akcją jeszcze na kilka tygodni przed samym wydarzeniem (za Google Trends).Dane wewnętrzne platformy Black-Friday.Global za 2018 rok w Polsce pokazują wzrost sprzedaży w czasie Black Friday o 979% względem dnia zwykłego. Tak duże liczby nie są rzadkością. Na przykład, w Wielkiej Brytanii wzrost wyniósł 1708%, w Niemczech – ponad 2418%, a w Austrii – ponad 3000%.W odróżnieniu od USA, w pozostałych krajach mieszkańcy nie mają zwyczaju brać dnia wolnego w Czarny Piątek. Choć szczyty aktywności kupujących przez internet w poszczególnych krajach nieznacznie się różnią, to z reguły przypadają na poranek i wieczór. W polskim internecie intensywność zakupów rozkładała się mniej więcej równomiernie od godziny 9:00 do 22:00, a szczyty przypadały na 10:00 i 20:00 według danych platformy Black-Friday.Global za 2018 rok.Z kolei w niektórych krajach, takich jak Turcja, Finlandia, Grecja, Singapur i Hongkong, Black Friday jest mocno wyczekiwanym wydarzeniem – wskazuje na to fakt, iż najwięcej zakupów zrobiono tuż po północy.Dane statystyczne sprzed paru lat pokazują, że przeciętna zniżka w Polsce w dniu wyprzedaży Black Friday delikatnie wzrosła (z 46% w 2017 roku do 49% w 2018 roku). Co ciekawe, te liczby są zbliżone do oczekiwań polskich konsumentów wobec wielkości zniżek w czasie Black Friday (50%).Większych rabatów spodziewają się kupujący z Białorusi, Grecji i Peru (62%). Niestety, lokalne sklepy są w stanie zaoferować zniżki o 8–10 p.p. niższe, niż oczekują mieszkańcy tych krajów. Z kolei monitoring ofert sklepów na Ukrainie, w RPA i Filipinach pokazał, że handlowcy w tych krajach są gotowi zaproponować nadspodziewanie wysokie zniżki przewyższające oczekiwania kupujących.Według ankiety, wśród Polaków, którzy będą brali udział w czarnopiątkowych wyprzedażach, 60% przyznało, że wie, co kupi. Wiadomo też, że na jednego uczestnika wyprzedaży przypada średnio 3,8 kupionych produktów. Statystyki ostatnich lat pokazują, że w Polsce do pięciu najchętniej kupowanych kategorii produktów w czasie Black Friday należą odzież, buty, kosmetyki i perfumy, elektronika oraz AGD.Ogólnie rzecz ujmując, na świecie w czasie Black Friday prym wiodą produkty z szeroko pojętej kategorii fashion. Niemniej w niektórych krajach w Czarny Piątek kupuje się przede wszystkim elektronikę. Według danych platformy Black-Friday.Global elektronika króluje między innymi w Brazylii, Szwajcarii, Indiach, Malezji i Rumunii.Polacy planują brać udział w wyprzedażach zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Przy czym ci, którzy nie ograniczą się do jednego kanału, gotowi są wydać średnio 663 zł. Jest to równowartość około 156 €. Mniejszy budżet od Polaków na zakupy w Black Friday przeznaczą mieszkańcy Brazylii (72 €), Rosji (120 €) oraz Turcji (71 €). Z kolei rekordowe wydatki deklarują mieszkańcy USA (429 €), Kanady (381 €), Wielkiej Brytanii (351 €), Irlandii (300 €) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (257 €).Według danych za 2018 rok przy zakupach w sklepach internetowych w czasie Black Friday niewiele ponad połowa kupujących z Polski (51,5%) korzystała z komputerów, 46,2% przypadło na zakupy mobilne za pomocą smartfonów, a reszta (2,3%) na tablety. W większości zaś krajów przodowały zakupy mobilne, było tak m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Turcji i Australii.