37% Polaków wyda na Boże Narodzenie 500 zł, 27% nawet 1000 zł

Statyczny Polak Boże Narodzenie spędzi w domowym zaciszu, spotykając się z rodziną i wręczając jej prezenty, na które najczęściej wyda od 300 do 500 złotych – wynika z badania SW Research. Organizację świąt zamierzamy pokryć z bieżącego budżetu lub oszczędności. Zakupy będą raczej przemyślane, bo spontanicznie do tej kwestii podchodzi jedynie co 12. Polak. To z pewnością nie pozostaje bez wpływu na fakt, że wyrzucanie świątecznej żywności będzie rzadkością – do marnotrawstwa w tym zakresie przyznaje się jedynie 2% z nas.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile pieniędzy planujemy wydać na świąteczne zakupy w 2019 roku? 37% Polaków zamierza wydać na święta nie więcej niż 500 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Boże Narodzenie bez prezentów to rzadkość

Gdzie Polacy spędzą święta?

Kredyt na Boże Narodzenie weźmie 8% Polaków

Święta to nie powód do marnowania żywności

37% respondentów badania zrealizowanego na zlecenie Grupy KRUK deklaruje, że na organizację tegorocznych świąt przeznaczy do 500 złotych. W 27% przypadków budżet zawrze się w przedziale 501-1000 zł, a 6% Polaków na Boże Narodzenie wyda od 1001-1500 zł. Okazuje się jednocześnie, że względem poprzedniego roku o 5% zwiększyło się grono tych, którzy zamierzają trzymać finanse w ryzach i pozostawić wydatki na tym samym poziomie. Taką deklarację składa dziś 57% badanych. 18% ankietowanych zamierza z kolei wydać mniej niż na Boże Narodzenie 2018.Niemal dla co trzeciej osoby wydatki świąteczne będą stanowić jedną czwartą miesięcznych przychodów jej gospodarstwa domowego. Co piąta rodzina wyda jedną trzecią swojego miesięcznego przychodu. A co dziesiąta osoba zadeklarowała, że w jej domu wydatki na przygotowanie świąt pochłoną prawie całe miesięczne przychody. Prezenty świąteczne to tradycja, z której właściwie nie rezygnujemy. Jedynie co 20. uczestnik badania stwierdza, że obywa się bez ich kupowania. Ci, którzy zamierzają położyć pod choinką upominki dla najbliższych, najczęściej wydadzą na ten cel od 300 do 500 zł. Co 12. z badanych założył sobie wyższy budżet (ponad 700 zł).Boże Narodzenie to czas, który najczęściej spędzamy z rodziną. W tym święta w domowym zaciszu planuje 68% badanych (64% w 2018 r.). W porównaniu do ubiegłego roku nieznacznie spadła liczba osób, które chcą wyjechać w odwiedziny do najbliższych (w 2018 roku było to 36%, w tym roku taki wyjazd planuje 31% ankietowanych).Aż 70% badanych odpowiedziało, że świąteczne zakupy sfinansuje ze swoich bieżących dochodów. Wiele osób zamierza też skorzystać z wcześniej zaoszczędzonych pieniędzy (44%). Co dwunasta osoba zamierza pożyczyć pieniądze na organizację świąt od swoich bliskich. Z kolei niemal 8% sięgnie po pożyczkę lub kredyt.Ponad 40% Polaków planuje święta na kilka tygodni przed 24 grudnia. Niemal co piąta osoba planuje je na kilka dni przed świętami, a co dwunasta robi zakupy spontanicznie, bez wcześniejszego przemyślenia, czego potrzebuje i co wykorzysta do przygotowania potraw na świąteczny stół.Jak pokazuje badanie, Polacy nie są skorzy do marnowania żywności. 47% z nas zadeklarowało, że niezjedzone potrawy zjada jeszcze po świętach. Co czwarta osoba deklaruje, że u niej w domu zamraża się niezjedzoną żywność, żeby wykorzystać ją w późniejszym terminie. Co piąty ankietowany twierdzi, że nie ma takiego problemu, bo jego rodzina zjada wszystkie przygotowane potrawy. Co szesnasta osoba dzieli się przygotowanymi potrawami z innymi lub korzysta z lodówek społecznościowych. Tylko 2% zadeklarowało, że po świętach wyrzuca jedzenie do śmieci.