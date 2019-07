Polscy mikroprzedsiębiorcy, czyli satysfakcja na przekór trudnościom

Polscy mikroprzedsiębiorcy wykazują się dziś sporym hartem ducha - wynika z opublikowanego przez firmę inFakt "Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości". Z jednej strony przyznają, że prowadzenie biznesu przynosi im satysfakcję, z drugiej jednak nie ukrywają konieczności codziennego zmagania się z barierami. Największym problemem okazują się m.in. nieprzejrzyste i zbyt wysokie podatki oraz zawiłości prawne. W porównaniu z minionym rokiem nastroje badanych są jednak nieco gorsze.

Czym jest Indeks inFakt?

łatwości prowadzenia własnego biznesu w Polsce,

bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej,

poziomu ich satysfakcji z prowadzonej działalności.

Przedsiębiorczość pomimo trudnych warunków

- Polacy są przedsiębiorczy, chcą zakładać i rozwijać swoje biznesy. Mamy potencjał, którego nie wolno zmarnować – podkreśla Wiktor Sarota, prezes firmy inFakt. – Niestety, przedsiębiorcy co roku wskazują ciążące na nich daniny na rzecz państwa oraz brak przejrzystości w obciążeniach podatkowych. Do tego dochodzi brak stabilizacji w prawie i często zmieniające się przepisy. Wyniki naszego badania wskazują, że oczekiwaliby od państwa przede wszystkim obniżenia składek ZUS i podatków. Warto przy tym podkreślić, że nie są to nowe tematy. Dlatego tym większej satysfakcji dostarczają sukcesy w biznesie pomimo trudnych warunków prowadzenia działalności.



– W tym przypadku korzystne byłoby wprowadzenie matrycy VAT, o której rząd informował w lutym tego roku. Pozwoliłaby ona na ujednolicenie stawek VAT. Niestety, prace nad tym projektem zostały wstrzymane – mówi Aneta Socha-Jaworska, ekspert podatkowy w firmie inFakt.

Przed nami wyniki opracowanego przez firmę inFakt Indeksu mikroprzedsiębiorczości - wskaźnika, który bazuje na opiniach formułowanych przez polskie mikroprzedsiębiorstwa w kwestii:Indeks może przyjmować wartości od -100 pkt. do 100 pkt., gdzie -100 pkt. to skrajny pesymizm, 0 pkt. oznacza równowagę optymizmu i pesymizmu, a 100 pkt. to skrajny optymizm.Jak wynika z najnowszej, zrealizowanej w marcu br. odsłony badania, wartość indeksu inFakt osiągnęła poziom 2,7 pkt. Taki wynik wskazuje, że polscy mikroprzedsiębiorcy pozostają optymistyczni, chociaż należy podkreślić, że wskazanie jest o 0,5 pkt. gorsze aniżeli w ubiegłym roku Wśród czynników, na bazie których wyliczany jest indeks, wzrost dotyczył poziomu satysfakcji z prowadzonej działalności gospodarczej. Odsetek badanych, który deklarował, że posiadanie własnego biznesu przynosi satysfakcję, wzrósł z 56% w roku ubiegłym do 64% w najnowszym badaniu. Warto podkreślić, że satysfakcja rośnie wraz ze stażem prowadzenia działalności. Mikroprzedsiębiorcy największą korzyść widzą w możliwości samodzielnego decydowania o sobie, bycia swoim własnym szefem – wskazało tak blisko 70% ankietowanych. Potrzeba niezależności i samodzielności to również najczęstszy powód, dla którego badani zdecydowali się założyć własny biznes.Wynik dotyczący satysfakcji może być zaskakujący, jeśli wziąć pod uwagę, że mikroprzedsiębiorcy niżej niż w ubiegłorocznym badaniu ocenili łatwość prowadzenia własnego biznesu. Nieco wyższy odsetek niż w 2018 uważa, że sytuacja finansowa ich firm jest w tym roku gorsza niż w roku poprzednim. Natomiast znacznie mniej niż w ubiegłym roku wierzy, że ich sytuacja finansowa się poprawi. Obecnie aż 67% mikroprzedsiębiorców uważa, że nie osiąga wynagrodzenia, które jest satysfakcjonujące i adekwatne do ich wkładu pracy.W rankingu Wolności Gospodarczej 2019 fundacji Heritage i „The Wall Street Journal”, który ocenia politykę rządów pod kątem wolności gospodarczej, Polska zajmuje 46. miejsce na świecie (spadek o jedną pozycję rok do roku) i 23. w Europie. Zdaniem autorów rankingu Polska jest więc „umiarkowanie wolnym” gospodarczo krajem. Tak samo zostały sklasyfikowane m.in. Bułgaria, Słowacja, Węgry, ale też Francja, Włochy czy Hiszpania.Co ciekawe w tym kontekście, według raportu GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 20% Polaków rozważa założenie działalności gospodarczej w ciągu najbliższych trzech lat od daty badania .Dla przedsiębiorców ważne jest również to, aby obowiązujące prawo było jasne. 44% badanych odpowiedziało, że oczekuje uproszczenia przepisów o VAT.Wsparciem dla przedsiębiorców miały być rozwiązania wprowadzone w 2018 roku w pakiecie ustaw nazwanym „Konstytucją dla biznesu”. Tymczasem okazało się, że nie miały one odczuwalnego wpływu na ich ocenę sytuacji prawnej. Co więcej, 56% mikroprzedsiębiorców jest zdania, że w ciągu ostatnich trzech lat warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły się.