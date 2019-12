7R buduje kolejny magazyn koło Gdańska

Spółka 7R poinformowała o rozpoczęciu kolejnej inwestycji w regionie trójmiejskim. W Kowalach koło Gdańska powstanie 7R Park Gdańsk II. Obiekt będzie składał się z trzech budynków o łącznej powierzchni ok. 61 000 mkw.

7R na dobre zadomowiło się na Pomorzu, po ukończonych już projektach 7R Park Gdańsk oraz 7R City Flex Gdańsk Airport, spółka ogłosiła właśnie budowę kolejnego obiektu magazynowego.Nowa inwestycja powstanie w Kowalach, w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiej Obwodnicy i w miejscu, które gwarantuje sprawny dostęp zarówno do do autostrady A1 i południowej obwodnicy S7, jak i dogodne połączenie z centrum Gdańska oraz Gdyni.Zaletą i7R Park Gdańsk II ma być również odległość, jaka dzielić ją będzie od Portu Lotniczego w Gdańsku (13 km) oraz Terminala Kontenerowego DCT Gdańsk (21 km).Maciej Krawiecki, Head of Leasing Department, 7R, podkreśla, że przeszło 70% powierzchni 7R Park Gdańsk II da możliwość składowania towarów do wysokości 11,5 m w świetle. Projekt obiektu zakłada również monitoring ugięcia dachu oraz zwiększoną nośność posadzki. Drugie z rozwiązań umożliwi zastosowanie wózków systemowych i pętli indukcyjnych I – w efekcie – optymalizację szerokości alejek I powiększenie pojemności magazynu.7R Park Gdańsk II, podobnie jak pozostałe realizacje firmy 7R , został zaprojektowany tak, by spełniać wymagania certyfikacji BREEAM. Obiekt wyposażony będzie w oświetlenie LED, destryfikatory powietrza oraz wysoki standard ochrony przeciwpożarowej.