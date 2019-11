Najczęściej cytowane media X 2019

Z analizy przeprowadzonej przez Instytut Monitorowania Mediów w październiku 2019 roku wynika, że Onet.pl od ośmiu miesięcy jest najczęściej cytowanym medium w Polsce. Zmiana na miejscu drugim, na które z miejsca trzeciego awansuje Rzeczpospolita. Wirtualna Polska spada z miejsca drugiego na trzecie. Zaraz za podium uplasowały się kolejno RMF FM, TVN24 i TVN.

Według danych IMM w październiku informacje Onet.pl cytowano ponad 4,1 tys. razy. Inne media powoływały się na informacje zaczerpnięte z portalu Onet.pl w odniesieniu do takich tematów, jak obecność Olgi Tokarczuk na Festiwalu Conrada w Krakowie, wypowiedzi polityków związanych z tegorocznymi wyborami parlamentarnymi czy sprawa związana z pozyskaniem działki przez abpa Jędraszewskiego.W październiku 2019 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była "Rzeczpospolita". "Gazeta Wyborcza" bez zmian na miejscu drugim. Na trzecim „Dziennik Gazeta Prawna”.Wśród najczęściej cytowanych tygodników października zmiany na podium. Liderem zostaje tygodnik „Newsweek”, który zawdzięcza najwyższą pozycję w rankingu materiałom dotyczącym wyborów parlamentarnych czy nowego przywódcy Państwa Islamskiego Abdullaha Kardasza. Wrześniowy lider - "Sieci" - spada na pozycję piątą. „Wprost” na pozycji drugiej. „Wspólnota" na miejscu trzecim.Bez zmian na podium wśród najczęściej cytowanych miesięczników. Liderem wciąż jest „Forbes”, na miejscu drugim "Press", a na trzecim - "Playboy".Wśród stacji telewizyjnych w październiku 2019 liderem ponownie została TVN24. Kolejne miejsca na podium to TVN i Polsat News. TVP Info na miejscu czwartym.RMF FM ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET oraz Program Pierwszy Polskiego Radia.Najczęściej cytowanym portalem internetowym został Onet.pl. Kolejną pozycję zajęła Wirtualna Polska oraz wpolityce.pl.Wśród mediów ekonomicznych liderem października został ponownie "Dziennik Gazeta Prawna". Na kolejnych miejscach uplasowały się „Puls Biznesu” oraz portal Bankier.pl.Wśród mediów regionalnych na pierwszym miejscu w październiku znalazł się "Głos Wielkopolski", drugie miejsce należy do Radia Gdańsk, a trzecie do Radia Poznań.