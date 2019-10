Powstaje Panattoni Park Gdańsk Airport

Panattoni Europe znowu inwestuje w Trójmieście. Panattoni Park Gdańsk Airport położony będzie zaledwie 15 minut od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Obiekt, na który złożą się cztery budynki magazynowe, liczyć sobie będzie niemal 107 000 m kw., z czego ponad połowę (68 500 m kw.) stanowić będzie wielofunkcyjny magazyn marki home&you. Harmonogram zakłada, że rozpoczęcie prac nastąpi jeszcze w tym roku.

"Port lotniczy zawsze staje się kołem zamachowym rozwoju okolicy. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej w jego pobliżu szybko powstają zarówno centra przemysłowe, magazynowe jak i biurowo-handlowe, co wpisuje się w koncepcję rozwoju airport city".



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Gdańsk Airport Panattoni Park Gdańsk Airport będzie liczył sobie 107 000 m kw. z czego ponad połowę zajmie home&you



„Jesteśmy dumni, że mogliśmy doradzać firmie BBK S.A. w transakcji najmu powierzchni magazynowej, największej w historii lokalnego rynku nieruchomości magazynowych. Cały proces wyboru lokalizacji, przeprowadzony w konkurencyjnej atmosferze, skutkował bardzo atrakcyjnymi warunkami współpracy. Transakcja została zawarta z deweloperem, który rozumiejąc oczekiwania klienta, zaproponował elastyczną ofertę najmu, zabezpieczając obecne potrzeby klienta oraz plany ekspansji. Wierzymy, że planowany obiekt, który będzie jednym z najnowocześniejszych magazynów w Trójmieście, umożliwi dalszy dynamiczny rozwój firmy BBK S.A. – mówią Maciej Chmielewski, senior partner, dyrektor i Łukasz Grupa, senior associate, Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, Colliers International.



Panattoni Europe postawił na rozbudowę oferty magazynowej na terenie Trójmiasta. W pobliskim sąsiedztwie trzeciego co do wielkości lotniska w naszym kraju powstanie Panattoni Park Gdańsk Airport - złożony z czterech budynków kompleks liczyć będzie sobie blisko 107 000 m kw., z czego 68 500 m kw. wynajął już dla siebie właściciel marki home&you. Powierzchnia ta zostanie podzielona pomiędzy magazyn zaopatrujący sklepy stacjonarne oraz obsługujący platformę e-commerce. Wybór, którego dokonało BBK nie jest przypadkowy - Panattoni Park Gdańsk Airport usytuowany jest w pobliżu wynajętych niedawno przez spółkę biur. W ten sposób przedsiębiorstwo konsoliduje swoją działalność wokół gdańskiego lotniska. Pośrednikiem w transakcji najmu była firma doradcza Colliers International.Panattoni Park Gdańsk Airport wpisuje się w koncepcję tzw. dzielnicy lotniskowej, której zalążek wokół gdańskiego lotniska tworzą powstające magazyny, nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe czy zapowiedziana budowa Airport City - kompleksu biurowego zlokalizowanego wzdłuż terminali lotniska, oferujących także funkcje usługowe, gastronomiczne oraz hotelowe. Jak podkreśla Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni Europe:Panattoni Park Gdańsk Airport będzie się składał w sumie z 4 budynków magazynowych, których konstrukcja ruszy w IV kwartale bieżącego roku. Pierwsi najemcy sprowadzą się już w połowie 2020 roku. Dzięki atrakcyjnej lokalizacji blisko portu lotniczego, Panattoni Park Gdańsk Airport będzie doskonale włączony w Trójmiejski system transportu publicznego. Do lotniska dociera Pomorska Kolej Metropolitarna, regularnie kursują autobusy, a jeden z przystanków znajduje się bezpośrednio przed planowanym Parkiem, co znacznie ułatwi dojazd pracownikom.Panattoni Europe sukcesywnie stawia na rozbudowę oferty powierzchni magazynowych w rejonie Trójmiasta. To bardzo dynamicznie rozwijająca się część Polski, strategicznie położony na przecięciu szlaków handlowych łączących Skandynawię z Europą Południową oraz Polskę z krajami bałtyckimi. Region jest siedzibą wielu firm z branży naftowej, chemicznej, elektronicznej czy transportowej, na co bez wątpienia wpływa sąsiedztwo największego portu morskiego w Polsce. W 2018 r. przeładowano w nim 49 mln ton towarów (o 20 proc. więcej niż rok wcześniej). Z kolei gdański port lotniczy obsłużył w zeszłym roku blisko 5 mln osób, a masa przesyłek cargo przekroczyła 6,2 tys. ton (12 proc. więcej niż rok wcześniej).