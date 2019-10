Ipsos Food Trends: zdrowe odżywianie coraz bardziej w modzie

Przed nami jedenasta już odsłona Ipsos Food Trends - badania, które już od 2005 roku przygląda się zmianom w nawykach żywieniowych polskiego społeczeństwa. Owocem najnowszych pomiarów jest obszerne opracowanie, z którego dowiadujemy się m.in. co jedzą Polacy, jakie są ich poglądy odnośnie odżywiania i gotowania, co sądzą o poszczególnych produktach żywnościowych i jakie są ich postawy związane ze zdrowiem. Świetna lektura na przypadający dziś Światowy Dzień Żywności (World Food Day).

Więcej zdrowego pieczywa i nabiału…

Kliknij, aby powiekszyć fot. monticellllo - Fotolia.com Zdrowe odżywianie coraz modniejsze Zaczynamy ograniczać spożycie produktów, które z punkty widzenia zdrowego odżywiania są niewskazane.

…a także szparagów, jarmużu i hummusu

Mniej przekąsek i mięsa

Już nie tyjemy, ale jeszcze nie chudniemy

I niekoniecznie wiemy, że powinniśmy

Otwarci na pomoc z góry?

Najświeższe badanie, podobnie zresztą jak jego poprzednie wydania, przynosi szereg informacji istotnych z punktu widzenia producentów żywności i napojów, sieci handlowych i wszystkich osób, które żywo i niekoniecznie ze względów biznesowych interesują się stylem życia, odżywiania i zdrowiem Polaków Jednym z trendów, o którym wspomina najnowszy raport Food Trends, jest rosnąca rzesza Polaków, którzy przynajmniej okazjonalnie spożywają produkty z ciemnej i pełnoziarnistej mąki (pieczywo, makarony) oraz naturalny nabiał (jogurty, twaróg). Okazuje się również, że coraz częściej sięgamy po jednodniowe soki oraz bakalie i suszone owoce. I wprawdzie w każdym z wymienionych przypadków mówimy o mniejszości konsumentów, to jednak podkreślenia wymaga, że liczebność tych dbających o zdrowe odżywianie mniejszości istotnie się powiększyła.Coraz częściej wybieramy więc swojskie i zdrowe jedzenie, ale stopniowo otwieramy się również na żywność egzotyczną i/lub luksusową. Badanie Food Trends wskazuje, że najszybciej rosną produkty roślinne – np. szparagi sporadycznie jada już co piąty Polak. Natomiast popularność luksusowych produktów pochodzenia zwierzęcego (owoców morza, mięsa i serów) pozostaje na podobnym poziomie jak 2 lata temu.Dobrą wiadomością jest, że zaczynamy ograniczać spożycie produktów, które z punkty widzenia zdrowego odżywiania są niewskazane. W ciągu 2 lat od poprzedniej edycji Food Trends przybyło osób deklarujących, że starają się powstrzymywać od jedzenia przekąsek, w tym tych, którzy deklarują całkowitą rezygnację z nich. O ile liczba stuprocentowych wegetarian nie rośnie, to już blisko co piąty rodzimy „mięsożerca” ogranicza ilość spożywanego mięsa, najczęściej z powodów zdrowotnych.Pozytywne zmiany w naszej diecie mają charakter raczej ewolucyjny i ciągle dotyczą mniejszości polskiego społeczeństwa. Tym niemniej, na podstawie deklarowanych wskaźników BMI (wypadkowa wzrostu i masy ciała) można ocenić, że w ciągu ostatnich 2 lat nie przybyło w Polsce osób otyłych i z nadwagą. Oby oznaczało to trwałe przełamanie długofalowego negatywnego trendu, widocznego w badaniu Food Trends od roku 2011.Z drugiej strony, ci spośród nas, którzy powinni popracować nad swoją wagą, niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę. Raport Food Trends pokazuje, że szczególnie często łudzą się (lub po prostu nie wiedzą o swojej nadwadze) mężczyźni. Ponad połowa polskich panów cierpi na nadwagę lub otyłość, ale aż 80% wierzy, że z ich wagą jest wszystko w porządku.Już mniej więcej co trzeci nasz rodak lub rodaczka deklaruje pozytywne nastawienie do interwencji państwa w kwestiach związanych ze zdrowym odżywianiem – i jest to znaczący przyrost w porównaniu z poprzednią edycją badania Food Trends z roku 2017. W skomplikowanym świecie, w którym niektórzy tracą orientację, jakich zaleceń należy przestrzegać, odgórne regulacje i wskazówki wielu wydają się atrakcyjnym rozwiązaniem.