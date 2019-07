Wiem co jem. Polacy stawiają na zdrowe odżywianie

Zdrowy styl życia to wartość, za którą oraz częściej podążają współcześni konsumenci. Polacy nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem. Zbadania zrealizowanego przez agencję badawczą INQUIRY oraz ITBC Communication wynika, że pokaźna rzesza z nas hołduje zasadzie "wiem, co jem" i wnikliwie przygląda się kupowanym produktom spożywczym. Interesuje ich przede wszystkim ich skład oraz działanie prozdrowotne. Skąd czerpiemy wiedzę na ten temat?

Najważniejszy – skład produktu

Polacy czytają etykiety

Wiem, co jem, a po poradę idę do lekarza

- Polscy konsumenci stykają się z mnóstwem informacji na temat produktów spożywczych i sami przyznają, że trudno im jest odróżnić, które z nich są wiarygodne. Sytuacji nie ułatwiają zmieniające się mody, a także działalność wszelkiego rodzaju samozwańczych „ekspertów”. Tymczasem potrzeba wiedzy jest ogromna. Chcemy wiedzieć, czy to, co jemy, jest zdrowe dla nas i dla naszych dzieci. Mając poczucie coraz większego zanieczyszczenia środowiska, szukamy oazy naturalności. Wnikliwe czytanie etykiet to już norma, a coraz częściej z pomocą przychodzą nowe technologie – mówi Agnieszka Górnicka, prezes zarządu w Inquiry.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay Zdrowa żywność Polacy coraz częściej hołdują zasadzie "wiem, co jem"

Czy zdrowe odżywianie i wiedza o produktach spożywczych to coś, co nas interesuje? Zdecydowanie tak. Potwierdzeniem tego są właśnie rezultaty badania „Wiemy, co jemy? Polacy o potrzebie informacji”, z których wynika, że kwestiami związanymi z żywnością zainteresowanych jest aż 91% badanych. Najistotniejszą sprawą okazał się skład produktu - aż 9 na 10 respondentów przyznało, że sprawdza, czy produkty zawierają jakieś dodatki. Dla 83% badanych ważne było ich działanie prozdrowotne, a dla 82% - zawartość składników odżywczych. 74% badanych interesuje się krajem pochodzenia żywności, a 76% chciałoby wiedzieć, czy dany produkt został wyprodukowany w sposób tradycyjny.Wiem, co jem, a skąd czerpię wiedzę na temat żywności? Podstawowym jej źródłem są widniejące na opakowaniach etykiety - do ich czytania przyznaje się ponad połowa respondentów. Wśród ważnych źródeł informacji o żywności respondenci wymieniają też programy telewizyjne o tematyce kulinarnej (32%), znajomych i rodzinę (30%) oraz internet – strony tematyczne, np. kulinarne (29%).Za najbardziej wiarygodne źródło wiedzy o produktach spożywczych konsumenci uważają porady lekarzy i dietetyków (41%). Wysoko na skali wiarygodności plasują się też etykiety na opakowaniach produktów (38%) i porady znajomych/rodziny (34%). Polacy ufają też stronom internetowym (27%) oraz programom telewizyjnym poświęconym tematyce kulinarnej (25%).