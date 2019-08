Po co Polacy idą do dietetyka?

Po co Polakom porady dietetyka? Jak wynika z raportu Oferteo.pl chodzi nam głównie (71%) o zrzucenie zbędnych kilogramów. I nic w tym zaskakującego, skoro statystyki wyraźnie wskazują na rosnący w naszym społeczeństwie odsetek osób otyłych (również wśród dzieci) oraz wyjątkowe wręcz zamiłowanie Polaków do słodzonych, kolorowych napojów.

Napoje kolorowe zamiast wody

Dietetyk potrzebny w każdym wieku

– Zmiana sposobu żywienia i przejście na dietę to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia. W takich sprawach wybór osoby, z którą chcemy współpracować, powinien być bardzo dobrze przemyślany. Warto poznać jej doświadczenie i opinie poprzednich klientów na jej temat – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Cel diety – schudnąć

Diety specjalne

Dietetyk potrzebny od razu

Z badania zrealizowanego przez dra Dariusha Mozaffariana, dziekana Wydziału Nauk o Żywieniu z Tuffs University w Bostonie wynika, że kolorowe, słodzone napoje mają swój udział w śmierci przeszło 184 tysięcy osób rocznie. Statystyki prezentują się zatem dość przerażająco, ale nadal nie wygląda na to, aby w istotny sposób przyczyniały się do ograniczenia spożywania tego rodzaju trunków. Każdego dnia pija je aż 71% ankietowanych. W 35% przypadków kończy się na jednej lub dwóch szklankach, ale już 26% deklaruje, że wypija ich trzy lub cztery, a co 10. badany - pięć lub więcej.Słodzone napoje nie dość, że wypłukują z organizmu minerały, to powodują również odwodnienie, próchnicę i choroby dziąseł, a także zwiększają ryzyko pojawienia się kamieni nerkowych, cukrzycy, chorób serca, nadwagi czy wręcz otyłości, a nawet raka.Jeśli chodzi o wodę , to niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak dużo potrzebuje jej nasz organizm. Tylko co piąty ankietowany przyznaje, że dziennie pije pięć lub sześć szklanek wody, a 14% – 7 i więcej. 30% badanych sięga po trzy lub cztery szklanki wody na dobę, a 29% już tylko po jedną lub dwie. 6% przyznało, że w ogóle z niej zrezygnowało. Nie są to zadowalające statystyki, biorąc pod uwagę, że lekarze zalecają picie od 8 do nawet 12 szklanek wody na dobę. Taka ilość jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, oczyszcza go, wspomaga trawienie, redukuje zmęczenie, a także jest pomocna przy odchudzaniu.Warto dostarczyć organizmowi wystarczającą ilość wody w ciągu dnia, aby nie gasić pragnienia słodkimi napojami, których spożywanie ma katastrofalne skutki dla naszego zdrowia.Dietetycy najczęściej zalecają, żeby jeść od 4 do 5 posiłków dziennie. Jak pokazują wyniki badania serwisu Oferteo.pl, Polacy w większości stosują się do tych wskazań. 35% badanych deklaruje, że spożywa cztery posiłki dziennie, a 31% – pięć. Tylko trzy posiłki w ciągu dnia jada 29% badanych, a dwa wystarczają 5% z nich.Jak pokazują wyniki badania Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich dostawcami, po pomoc dietetyka zgłaszają się osoby w każdym wieku. Największa część z nich mieści się w przedziale od 20 do 30 roku życia (25%) lub od 31 do 40 roku życia (25%). Najrzadziej po takie wsparcie sięgają osoby nieco starsze. Klienci po 50 roku życia to tylko 15% wszystkich zleceniodawców.Warto zwrócić uwagę na najmłodszą grupę. Dzieci i młodzież stanowiły w 2018 roku aż 16% klientów dietetyków. Do specjalisty zgłaszają się w ich sprawie rodzice. W tej grupie pomoc specjalisty potrzebna jest przede wszystkim przy odchudzaniu – to aż 67% wszystkich spraw. W 12% przypadków chodzi o przybranie na wadze, a 10% najmłodszych korzysta z usługi rozpisania diety odpowiedniej w konkretnej chorobie.Nadwagę ma dziś już większość Polaków. Według specjalistów prowadzących kampanię „Otyłość kontra zdrowie” zmaga się z nią już 68% mężczyzn i 53% kobiet. Jest też coraz powszechniejsza wśród dzieci – występuje u 44% chłopców i 25% dziewcząt. Osoby walczące z nadwagą muszą liczyć się nie tylko z jej konsekwencjami zdrowotnymi, ale także finansowymi. Leczenie jej i powodowanych przez nią powikłań może generować koszty liczone w tysiącach złotych.Wyniki raportu Oferteo.pl pokazują jednoznacznie, że to właśnie chęć zrzucenia zbędnych kilogramów jest głównym powodem podjęcia decyzji o kontakcie z dietetykiem wśród Polaków. Taką motywację wskazało aż 71% wszystkich badanych. Pozostała część zgłoszeń dotyczyła rozpisania odpowiedniej diety do choroby (16% zapytań), dostosowania żywienia do treningu (3%) lub pomocy przy utrzymaniu wagi (1%).Jedna trzecia wszystkich osób korzystających z usług dietetyka zgłosiła potrzebę przygotowania diety specjalnej, czyli wykluczenia lub uwzględnienia pewnych grup produktów. Najczęściej, bo prawie w połowie przypadków, chodziło o dietę niskotłuszczową. 15% szczególnych diet to diety przeznaczone dla diabetyków, a 14% – dla wegan lub wegetarian. Najrzadziej zamawiane są diety bezglutenowe (8%) i bezbiałkowe (4%).Osoby podejmujące decyzję o rozpoczęciu diety nie chcą tracić czasu. Aż trzy czwarte z nich deklaruje, że współpracę z dietetykiem są gotowi podjąć od zaraz. 23% chce zmienić żywienie w ciągu miesiąca.