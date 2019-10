Gdzie najszybszy internet mobilny we IX 2019?

Jaką szybkość internetu mobilnego oferują działający w naszym kraju operatorzy komórkowi? Czy liderem szybkości jest Orange, Play, Plus czy T-Mobile? Odpowiedzi na te pytania dostarcza najnowsza edycja Rankingu Operatorów Komórkowych RFBenchmark. Podstawą zestawienia są pomiary dokonywane przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark. Wyniki, jakie udało się osiągnąć operatorom we wrześniu br. dowodzą m.in., że liderem pod względem średniej szybkości pobierania danych okazał się T-Mobile.

Średnia szybkość pobierania danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Internet mobilny w Polsce - szybkość pobierania danych 3G T-Mobile znalazł się na pozycji lidera w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Najnowszą analizę portalu RFBenchmark.pl sporządzono w oparciu o 174143 pomiarów dokonanych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark we wrześniu 2019. To już czwarty raz w historii badania, gdy liczba testów przekroczyła 100 tysięcy. Większość z nich (89,15%) dotyczyła technologii 4G. Co dziesiąty z testów (10,75%) dotyczył usług 3G, a pozostałe (0,1% całości) sprawdzało osiągi odchodzącej do lamusa technologii 2G.Pod względem średniej szybkości pobierania danych we wrześniu brylował T-Mobile , któremu, za sprawą wyniku sięgającego 27,75 Mb/s, udało się nieznacznie wyprzedzić Orange (27,64 Mb\s). Na pozostałych miejscach rankingu nie doszło do zmian - trzeci był Play (25,88 Mb\s), a ostatni Plus z rezultatem 22,84 Mb\s.Najlepszym operatorem według klasyfikacji średniej szybkości wysyłania danych był we wrześniu Orange. W pierwszym miesiącu jesieni przeciętnie abonenci mogli wysyłać pliki z szybkością 13,52 Mb\s. Drugie miejsce należało do T-Mobile (12,87 Mb\s). Operator nie powinien jednak zbyt entuzjastycznie cieszyć się z drugiej lokaty, gdyż tuż tuż znalazł się Plus (12,75 Mb\s). Na czwartym miejscu we wrześniu w tej kategorii sklasyfikowaliśmy sieć Play (12,15 Mb\s).We wrześniu T-Mobile uzyskał w tej kategorii zdecydowanie najlepszy wynik 36,41 ms. Reszta operatorów pozostała w tyle ze sporą różnicą. Na podium ze srebrnym medalem wylądował Plus (45 ms), który wyprzedził Orange (45,93 ms). Wrześniowy raport w dziedzinie wartości ping zamknął Play, z najsłabszymi rezultatem wynoszącymi 47,1 ms.