Najlepsze Międzynarodowe Miejsca Pracy na Świecie 2019

Na podium tegorocznej edycji Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy znalazły się Cisco (IT), Hilton (hotele i restauracje) oraz Salesforce (IT). Podobnie jak ostatnio zestawienie zostało zdominowane przez firmy reprezentujące technologie informatyczne, które zajęły blisko 1/3 pozycji. Na liście znalazło się miejsce dla 5 spółek posiadających reprezentację w naszym kraju (Cisco, EY, SAS, The Adecco Group oraz American Express).

„To olbrzymie wyzwanie stworzyć kulturę opartą na zaufaniu, która będzie doceniana przez pracowników w wielu krajach na całym świecie. Firmy z tegorocznej listy mają odważnych liderów, którzy podjęli to wyzwanie. Stanowią oni awangardę, która może służyć milionom firm na całym świecie za przykład, że można i że warto tworzyć wspaniałe miejsca pracy dla wszystkich”.

To już dziewiąta odsłona zestawienia Great Place to Work. Na jej potrzeby przebadano przeszło 8 tysięcy międzynarodowych firm zatrudniających ponad 12 milionów pracowników na całym świecie.Aby znaleźć się wśród wyróżnionych, należało spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, firma predestynująca do miana najlepszej z najlepszych musiała być laureatem minimum 5 krajowych list Najlepszych Miejsc Pracy i zatrudniać minimum 5 tysięcy pracowników na całym świecie, z czego 40% powinno pracować poza krajem, w którym zlokalizowana jest główna siedziba przedsiębiorstwa.Jak już wspomniano we wstępie, na pierwszym miejscu uplasowała się tym razem firma informatyczna Cisco. To spora satysfakcja również dla naszego kraju, ponieważ w globalnym sukcesie firmy swój udział posiada również polski oddział Cisco. Cisco Poland jest też liderem listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2019 , ogłoszonej w kwietniu b.r. (w kategorii firm dużych, zatrudniających powyżej 500 pracowników).Drugie miejsce przypadło w udziale marce Hilton, a trzecie zajął Salesforce.Z perspektywy lat, w których publikowane było zestawienie, można dostrzec, że z roku na rok firmy, które kwalifikują się do ścisłej światowej czołówki, poprawiają swoje notowania i stają się jeszcze lepszymi miejscami pracy. Świadczą o tym opinie samych pracowników. 25 wyróżnionych w tym roku firm zatrudnia łącznie 300 tysięcy pracowników. 85% z nich potwierdziło, że ich firma to „wspaniałe miejsce pracy” i jest to wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z wynikami sprzed 9 lat.Gratulując laureatom, Michael C. Bush, CEO Great Place to Work Inc., powiedział:W podziale na kraje niezmiennie najliczniejszą reprezentację firm na Liście ma Wielka Brytania (17 spółek). Na kolejnych pozycjach uplasowały się Brazylia (15), USA (14) oraz Indie (13). Polska z 5 spółkami uplasowała się na podobnym poziomie jak kilka innych europejskich krajów (Austria, Szwajcaria, Holandia).Branża IT pozostaje niekwestionowanym liderem - blisko 1/3 organizacji na Liście to firmy informatyczne. Na kolejnych miejscach znalazły się firmy działające w sektorze usług finansowych oraz usług profesjonalnych.