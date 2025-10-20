eGospodarka.pl
HOMAG buduje największy w Polsce biurowiec z drewna w technologii CLT

2025-10-20 00:30

HOMAG buduje największy w Polsce biurowiec z drewna w technologii CLT

HOMAG buduje największy biurowiec z CLT © fot. mat. prasowe

Drewno zamiast betonu, technologia zamiast rutyny. W podpoznańskiej Środzie Wielkopolskiej rośnie biurowiec, jakiego w Polsce jeszcze nie było – budulcem jest masywne drewno CLT. Inwestycja Grupy HOMAG to nie tylko przykład zrównoważonego budownictwa, ale też manifest nowej jakości w przemyśle drzewnym. W drewnianych wnętrzach powstanie centrum kompetencji i innowacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego inwestycja Grupy HOMAG ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiego przemysłu drzewnego?
  • Jak technologia CLT wpisuje się w ideę zielonego, energooszczędnego budownictwa?
  • Co znajdzie się w nowym kompleksie HOMAG i jak wpłynie on na lokalną gospodarkę?

Inwestycja Grupy HOMAG — światowego lidera w produkcji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle drzewnym — realizowana jest na działce o powierzchni ponad 10 ha. Powstaje tam supernowoczesna fabryka, która będzie składała się z hali produkcyjnej, powierzchni logistycznej wraz z magazynem wysokiego składowania oraz trzykondygnacyjnego budynku biurowego z Centrum Kształcenia Kompetencji i showroomem — wykonanego z CLT.
Budowa fabryki HOMAG Polska
Budowa fabryki HOMAG Polska

Wybór naszego kraju na lokalizację supernowoczesnej fabryki jest swoistym symbolem transformacji

Warto dodać, że drewno klejone krzyżowo, powszechnie określane skrótem CLT, to nowoczesny materiał konstrukcyjny, który charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, stabilnością wymiarową, doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi i akustycznymi, a ponadto jest elastyczny, elegancki, zdrowy dla użytkowników, energooszczędny i lekki konstrukcyjnie. Cechuje go także duża odporność pożarowa oraz nośność, co pozwala na jego szerokie zastosowanie.
Budowa fabryki HOMAG Polska - biurowiec z drewna CLT
Budowa fabryki HOMAG Polska - biurowiec z drewna CLT

CLT jest technologią budowlaną opracowaną na początku lat 90. XX w.

Bez wątpienia CLT jest technologią budowlaną opracowaną na początku lat 90. XX w., która w ostatnich latach stała się w wielu rejonach świata powszechnie stosowanym materiałem budowlanym. W Europie Zachodniej, USA i Australii w wybranych segmentach rynku, takich jak budynki wielorodzinne, biodegradowalne CLT z powodzeniem konkuruje ze stalą, cegłą i betonem, a wiele obiektów z tego materiału to swoiste dzieła sztuki architektonicznej. Co ciekawe potrzebne do jego wyprodukowania drewno pozyskuje się z certyfikowanych zalesień, które nie niszczą wartościowego drzewostanu.
Biurowiec z drewna - budowa
Biurowiec z drewna - budowa

Biurowiec będzie największym budynkiem o konstrukcji z drewna masywnego w Polsce

Wybór naszego kraju na lokalizację supernowoczesnej fabryki jest swoistym symbolem transformacji, jaką przechodzi polski oddział światowego koncernu z przedsiębiorstwa produkującego na zlecenie innych zakładów w Grupie HOMAG, do niezależnego, samodzielnego dostawcy maszyn i usług, której znaczna część produkcji trafi na eksport. To przedsięwzięcie bazujące na idei koncentracji całej naszej działalności "pod jednym dachem".

Mówimy o koncepcji obiektu, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom procesowym, logistycznym i automatyzacji wesprze osiąganie wysokiej efektywności, jakości oraz stworzy bezpieczne środowisko pracy.
Biurowiec z drewna - wizualizacja 1
Biurowiec z drewna - wizualizacja 1

Zastosowana w budowie biurowca technologia wpisuje się w ideę zielonego budownictwa

Obiekt jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić firmie możliwość swobodnego rozwoju na kolejne lata. Inwestycja, której koszt wyniesie 54 miliony euro, ma wspierać globalny rozwój koncernu, a jej oddanie do użytku planowane jest w połowie 2026 r. — wyjaśnia Prezes Zarządu HOMAG Polska Sp. z o.o. Maciej Stajewski.

Przedsięwzięcie światowego lidera w produkcji maszyn, urządzeń i systemów do obróbki drewna na pewno przyczyni się do rozwoju technologicznego branży drzewnej, a także społeczno-gospodarczego w całym regionie.
Biurowiec z drewna - wizualizacja 2
Biurowiec z drewna - wizualizacja 2

Estetyka drewna tworzy przyjemne i zdrowe środowisko pracy

Inwestycja Grupy HOMAG obejmuje budowę "pod jednym dachem" nowoczesnego zakładu produkcyjnego, w którym oprócz hal produkcyjnych oraz zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania znajdzie się również centrum logistyczne, przestrzeń pokazowa i szkoleniowa dla klientów oraz nowe biura spółki — całość o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 52 tys. 400 m kw.

Wszystko to zostanie uzbrojone w systemy i urządzenia spełniające najbardziej rygorystyczne normy energetyczne i środowiskowe, które zostaną potwierdzone certyfikatem BREEAM. Jest to wiodący na świecie szeroko kryteryjny system oceny i certyfikacji budynków oraz infrastruktury pod kątem zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko. Warty podkreślenia jest fakt, że jeszcze żaden budynek z CLT w Polsce nie przeszedł tej wymagającej certyfikacji.

Ponadto wyjątkowy w skali kraju biurowiec, będzie największym budynkiem o konstrukcji z drewna masywnego w Polsce — ok. 6 tys. m kw. powierzchni użytkowej i łącznie 2 tys. 125 m sześc. drewna klejonego KLH CLT + BSH.

Obiekt został zaprojektowany tak, by ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Ponieważ drewno wiąże dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy podczas wzrostu drzew, magazynując go w swojej biomasie, to CLT tworzy niejako naturalny magazyn CO2, obniżając tym samym jego emisję do atmosfery.

Zatem zastosowana w budowie biurowca technologia doskonale wpisuje się w ideę zielonego budownictwa, wykorzystując drewno, które jest zasobem odnawialnym, a także przyczyniającym się do zmniejszenia emisji CO2 w porównaniu do tradycyjnych materiałów, takich jak beton czy stal.

Co więcej zastosowanie drewna CLT, zamiast żelbetu pozwoliło także zredukować przyszłe zużycie energii.

Prócz tego estetyka drewna tworzy przyjemne i zdrowe środowisko pracy, co pozytywnie wpływa na dobre samopoczucie pracowników. Na parterze obiektu znajdować się będzie Centrum Kształcenia Kompetencji wraz showroomem z maszynami do obróbki drewna, które generować będą hałas, jednak — dzięki zastosowanym rozwiązaniom — udało się go zredukować z 90 do 30db, tak by praca biurowa na wyższej kondygnacji przebiegała komfortowo.

Warto dodać, że w projekcie budynku wykorzystane są synergiczne właściwości drewna i żelbetu, co pozwoliło stworzyć nowoczesną i stabilną konstrukcję hybrydową. Drewno zapewnia lekkość, elastyczność oraz izolację cieplną i akustyczną, podczas gdy żelbet gwarantuje wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Dodatkowo zastosowane zostały nowatorskie rozwiązania inżynierskie, takie jak: drewniana konstrukcja ramowa (obciążona suwnicą), stropy z płyt CLT (drewno świerkowe C24), czy słupy i podciągi (drewno klejone GL24c).
Nowa fabryka będzie domem dla najnowocześniejszego Centrum Kształcenia Kompetencji w Europie Wschodniej. Tutaj będziemy prezentować nasze rozwiązania w zakresie: mechanizacji, automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, a także poszerzymy wiedzę i umiejętności pracowników firm użytkujących maszyny HOMAG, a także serwisantów oraz przedstawicieli handlowych.

W ten sposób tworzymy miejsce dla dalszego rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz pokazujemy kompetencje w kompleksowych rozwiązaniach z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Ponadto naszym celem jest także stworzenie doskonałego środowiska pracy dla naszych pracowników.

Niewątpliwe unikatowy w skali kraju biurowiec HOMAG Polska będzie miejscem, gdzie nowoczesna architektura współgra z naturą, tworząc idealne warunki do pracy ceniących innowacyjne i zrównoważone rozwiązania liderów branży drzewnej. Nowatorski obiekt biurowo-przemysłowy jest kamieniem milowym dla budownictwa CLT w Polsce. — podsumowuje Członek Zarządu HOMAG Polska Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający Michał Piłat.

