HOMAG buduje największy w Polsce biurowiec z drewna w technologii CLT

Drewno zamiast betonu, technologia zamiast rutyny. W podpoznańskiej Środzie Wielkopolskiej rośnie biurowiec, jakiego w Polsce jeszcze nie było – budulcem jest masywne drewno CLT. Inwestycja Grupy HOMAG to nie tylko przykład zrównoważonego budownictwa, ale też manifest nowej jakości w przemyśle drzewnym. W drewnianych wnętrzach powstanie centrum kompetencji i innowacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego inwestycja Grupy HOMAG ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiego przemysłu drzewnego?

Jak technologia CLT wpisuje się w ideę zielonego, energooszczędnego budownictwa?

Co znajdzie się w nowym kompleksie HOMAG i jak wpłynie on na lokalną gospodarkę?

Wybór naszego kraju na lokalizację supernowoczesnej fabryki jest swoistym symbolem transformacji, jaką przechodzi polski oddział światowego koncernu z przedsiębiorstwa produkującego na zlecenie innych zakładów w Grupie HOMAG, do niezależnego, samodzielnego dostawcy maszyn i usług, której znaczna część produkcji trafi na eksport. To przedsięwzięcie bazujące na idei koncentracji całej naszej działalności "pod jednym dachem".



Mówimy o koncepcji obiektu, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom procesowym, logistycznym i automatyzacji wesprze osiąganie wysokiej efektywności, jakości oraz stworzy bezpieczne środowisko pracy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Biurowiec z drewna - wizualizacja 1 Zastosowana w budowie biurowca technologia wpisuje się w ideę zielonego budownictwa Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Obiekt jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić firmie możliwość swobodnego rozwoju na kolejne lata. Inwestycja, której koszt wyniesie 54 miliony euro, ma wspierać globalny rozwój koncernu, a jej oddanie do użytku planowane jest w połowie 2026 r. — wyjaśnia Prezes Zarządu HOMAG Polska Sp. z o.o. Maciej Stajewski.

Nowa fabryka będzie domem dla najnowocześniejszego Centrum Kształcenia Kompetencji w Europie Wschodniej. Tutaj będziemy prezentować nasze rozwiązania w zakresie: mechanizacji, automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, a także poszerzymy wiedzę i umiejętności pracowników firm użytkujących maszyny HOMAG, a także serwisantów oraz przedstawicieli handlowych.



W ten sposób tworzymy miejsce dla dalszego rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz pokazujemy kompetencje w kompleksowych rozwiązaniach z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Ponadto naszym celem jest także stworzenie doskonałego środowiska pracy dla naszych pracowników.



Niewątpliwe unikatowy w skali kraju biurowiec HOMAG Polska będzie miejscem, gdzie nowoczesna architektura współgra z naturą, tworząc idealne warunki do pracy ceniących innowacyjne i zrównoważone rozwiązania liderów branży drzewnej. Nowatorski obiekt biurowo-przemysłowy jest kamieniem milowym dla budownictwa CLT w Polsce. — podsumowuje Członek Zarządu HOMAG Polska Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający Michał Piłat.