HOMAG buduje największy w Polsce biurowiec z drewna w technologii CLT
2025-10-20 00:30
HOMAG buduje największy biurowiec z CLT © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego inwestycja Grupy HOMAG ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiego przemysłu drzewnego?
- Jak technologia CLT wpisuje się w ideę zielonego, energooszczędnego budownictwa?
- Co znajdzie się w nowym kompleksie HOMAG i jak wpłynie on na lokalną gospodarkę?
Inwestycja Grupy HOMAG — światowego lidera w produkcji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle drzewnym — realizowana jest na działce o powierzchni ponad 10 ha. Powstaje tam supernowoczesna fabryka, która będzie składała się z hali produkcyjnej, powierzchni logistycznej wraz z magazynem wysokiego składowania oraz trzykondygnacyjnego budynku biurowego z Centrum Kształcenia Kompetencji i showroomem — wykonanego z CLT.
Budowa fabryki HOMAG Polska
Warto dodać, że drewno klejone krzyżowo, powszechnie określane skrótem CLT, to nowoczesny materiał konstrukcyjny, który charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, stabilnością wymiarową, doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi i akustycznymi, a ponadto jest elastyczny, elegancki, zdrowy dla użytkowników, energooszczędny i lekki konstrukcyjnie. Cechuje go także duża odporność pożarowa oraz nośność, co pozwala na jego szerokie zastosowanie.
Budowa fabryki HOMAG Polska - biurowiec z drewna CLT
Bez wątpienia CLT jest technologią budowlaną opracowaną na początku lat 90. XX w., która w ostatnich latach stała się w wielu rejonach świata powszechnie stosowanym materiałem budowlanym. W Europie Zachodniej, USA i Australii w wybranych segmentach rynku, takich jak budynki wielorodzinne, biodegradowalne CLT z powodzeniem konkuruje ze stalą, cegłą i betonem, a wiele obiektów z tego materiału to swoiste dzieła sztuki architektonicznej. Co ciekawe potrzebne do jego wyprodukowania drewno pozyskuje się z certyfikowanych zalesień, które nie niszczą wartościowego drzewostanu.
Biurowiec z drewna - budowa
Wybór naszego kraju na lokalizację supernowoczesnej fabryki jest swoistym symbolem transformacji, jaką przechodzi polski oddział światowego koncernu z przedsiębiorstwa produkującego na zlecenie innych zakładów w Grupie HOMAG, do niezależnego, samodzielnego dostawcy maszyn i usług, której znaczna część produkcji trafi na eksport. To przedsięwzięcie bazujące na idei koncentracji całej naszej działalności "pod jednym dachem".
Mówimy o koncepcji obiektu, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom procesowym, logistycznym i automatyzacji wesprze osiąganie wysokiej efektywności, jakości oraz stworzy bezpieczne środowisko pracy.
Biurowiec z drewna - wizualizacja 1
Obiekt jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić firmie możliwość swobodnego rozwoju na kolejne lata. Inwestycja, której koszt wyniesie 54 miliony euro, ma wspierać globalny rozwój koncernu, a jej oddanie do użytku planowane jest w połowie 2026 r. — wyjaśnia Prezes Zarządu HOMAG Polska Sp. z o.o. Maciej Stajewski.
Przedsięwzięcie światowego lidera w produkcji maszyn, urządzeń i systemów do obróbki drewna na pewno przyczyni się do rozwoju technologicznego branży drzewnej, a także społeczno-gospodarczego w całym regionie.
Biurowiec z drewna - wizualizacja 2
Inwestycja Grupy HOMAG obejmuje budowę "pod jednym dachem" nowoczesnego zakładu produkcyjnego, w którym oprócz hal produkcyjnych oraz zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania znajdzie się również centrum logistyczne, przestrzeń pokazowa i szkoleniowa dla klientów oraz nowe biura spółki — całość o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 52 tys. 400 m kw.
Wszystko to zostanie uzbrojone w systemy i urządzenia spełniające najbardziej rygorystyczne normy energetyczne i środowiskowe, które zostaną potwierdzone certyfikatem BREEAM. Jest to wiodący na świecie szeroko kryteryjny system oceny i certyfikacji budynków oraz infrastruktury pod kątem zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko. Warty podkreślenia jest fakt, że jeszcze żaden budynek z CLT w Polsce nie przeszedł tej wymagającej certyfikacji.
Ponadto wyjątkowy w skali kraju biurowiec, będzie największym budynkiem o konstrukcji z drewna masywnego w Polsce — ok. 6 tys. m kw. powierzchni użytkowej i łącznie 2 tys. 125 m sześc. drewna klejonego KLH CLT + BSH.
Obiekt został zaprojektowany tak, by ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Ponieważ drewno wiąże dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy podczas wzrostu drzew, magazynując go w swojej biomasie, to CLT tworzy niejako naturalny magazyn CO2, obniżając tym samym jego emisję do atmosfery.
Zatem zastosowana w budowie biurowca technologia doskonale wpisuje się w ideę zielonego budownictwa, wykorzystując drewno, które jest zasobem odnawialnym, a także przyczyniającym się do zmniejszenia emisji CO2 w porównaniu do tradycyjnych materiałów, takich jak beton czy stal.
Co więcej zastosowanie drewna CLT, zamiast żelbetu pozwoliło także zredukować przyszłe zużycie energii.
Prócz tego estetyka drewna tworzy przyjemne i zdrowe środowisko pracy, co pozytywnie wpływa na dobre samopoczucie pracowników. Na parterze obiektu znajdować się będzie Centrum Kształcenia Kompetencji wraz showroomem z maszynami do obróbki drewna, które generować będą hałas, jednak — dzięki zastosowanym rozwiązaniom — udało się go zredukować z 90 do 30db, tak by praca biurowa na wyższej kondygnacji przebiegała komfortowo.
Warto dodać, że w projekcie budynku wykorzystane są synergiczne właściwości drewna i żelbetu, co pozwoliło stworzyć nowoczesną i stabilną konstrukcję hybrydową. Drewno zapewnia lekkość, elastyczność oraz izolację cieplną i akustyczną, podczas gdy żelbet gwarantuje wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Dodatkowo zastosowane zostały nowatorskie rozwiązania inżynierskie, takie jak: drewniana konstrukcja ramowa (obciążona suwnicą), stropy z płyt CLT (drewno świerkowe C24), czy słupy i podciągi (drewno klejone GL24c).
Nowa fabryka będzie domem dla najnowocześniejszego Centrum Kształcenia Kompetencji w Europie Wschodniej. Tutaj będziemy prezentować nasze rozwiązania w zakresie: mechanizacji, automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, a także poszerzymy wiedzę i umiejętności pracowników firm użytkujących maszyny HOMAG, a także serwisantów oraz przedstawicieli handlowych.
W ten sposób tworzymy miejsce dla dalszego rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz pokazujemy kompetencje w kompleksowych rozwiązaniach z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Ponadto naszym celem jest także stworzenie doskonałego środowiska pracy dla naszych pracowników.
Niewątpliwe unikatowy w skali kraju biurowiec HOMAG Polska będzie miejscem, gdzie nowoczesna architektura współgra z naturą, tworząc idealne warunki do pracy ceniących innowacyjne i zrównoważone rozwiązania liderów branży drzewnej. Nowatorski obiekt biurowo-przemysłowy jest kamieniem milowym dla budownictwa CLT w Polsce. — podsumowuje Członek Zarządu HOMAG Polska Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający Michał Piłat.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
