Biurowce w Katowicach: na koniec II kw. 2024 w budowie ponad 59 000 m kw.

Całkowite zasoby powierzchni biurowej w Katowicach wynoszą ponad 751 000 m kw., co plasuje ten rynek na 5. miejscu w Polsce - wynika z analizy Knight Frank. W II kwartale wynajęto 14 000 m kw., a w budowie znajduje się ponad 59 000 m kw., najwięcej wśród miast regionalnych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki jest popyt na powierzchnie biurowe w Katowicach?

Jakie są największe realizowane projekty biurowe?

Jaki jest współczynnik pustostanów w Katowicach?



W II kwartale roku odnotowaliśmy wzrost popytu na powierzchnie biurowe. Najemcy podpisali umowy na 14 000 m kw., co oznaczało 18% wzrost względem poprzedniego kwartału. W pierwszej połowie roku popyt wyniósł 25 000 m kw., notując wzrost na poziomie 6% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, – komentuje Iwona Kalaga, Leasing Manager w Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Brak nowej podaży w Katowicach W pierwszym półroczu nie oddano do użytkowania żadnego budynku, ale na koniec II kw. 2024 w budowie było ponad 59 000 m kw. powierzchni biurowej.

Mimo kolejnego kwartału bez nowej podaży i rosnącego zainteresowania najemców, współczynnik pustostanów wzrósł. Na koniec czerwca 2024 roku wyniósł 20,8%, wzrost z 20,6% na koniec I kwartału. Warto dodać, że poziom pustostanów w Katowicach jest silnie zróżnicowany. W centrum miasta wynosi 17%, natomiast w lokalizacjach pozacentralnych 24,9%, – dodaje Dorota Lachowska, Head of Research w Knight Frank.

Od trzech kwartałów zasoby biurowe w Katowicach nie powiększyły się. Jednak w budowie jest ponad 59 000 m kw., co jest najwyższym wynikiem wśród miast regionalnych. Jesli deweloperzy dotrzymają założonych terminów, do końca roku na rynek trafi ponad 36 000 m kw., a pozostała powierzchnia w 2025 roku. Największe realizowane aktualnie projekty to Grundmanna Office Park (21 000 m kw.) oraz Eco City Katowice (18 000 m kw.).W strukturze umów najmu w pierwszym półroczu zbliżony wynik miały zarówno renegocjacje, jak i nowe umowy (odpowiednio 41% i 40%). Wysoki udział przypadł ekspansjom, które z rezultatem 10% są drugim - po Lublinie - najwyższym wynikiem w Polsce. Pozostałe 9% wolumenu wynajętej powierzchni przypadło na potrzeby własne właścicieli.Wskaźnik pustostanów w Katowicach jest drugim - po Łodzi - najwyższym wynikiem wśród miast regionalnych.Czynsze wywoławcze w Katowicach na koniec II kw. 2024 roku pozostały stabilne i zazwyczaj wahały się od 9,00 do 14,50 EUR/m kw./miesiąc. Opłaty eksploatacyjne natomiast zwykle mieściły się w przedziale od 14,00 do 26,00 PLN/m kw./miesiąc.