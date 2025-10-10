Ceny kawy rosną w zawrotnym tempie - czy możemy liczyć na poprawę?

Ceny kawy wciąż rosną, mimo intensyfikacji akcji promocyjnych w sieciach handlowych. W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku ceny kawy w polskich sklepach wzrosły średnio o 22,6% rdr., z rekordowymi podwyżkami dla kawy mielonej (28,8%) i rozpuszczalnej (16,4%). Główne powody to susze w krajach produkujących kawę, wzrost kosztów energii i transportu oraz ograniczenia podaży. Eksperci przewidują, że dopiero w drugiej połowie 2026 roku może nastąpić stabilizacja lub spadek cen, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające i zbiory większe.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak bardzo wzrosły ceny kawy mielonej i rozpuszczalnej w 2025 roku.

Dlaczego ceny kawy rosną mimo rosnącej liczby promocji w sklepach.

Jakie czynniki globalne wpływają na wzrost cen kawy, w tym klimat i spekulacje.

Prognozy dotyczące dalszego kształtowania się cen na rynku kawy w najbliższych miesiącach.

Wysokie ceny kawy są odbiciem dramatycznej sytuacji na rynkach globalnych. Arabika osiągnęła najwyższy poziom od blisko 50 lat, a robusta bije historyczne rekordy. Główną przyczyną są uwarunkowania klimatyczne w krajach producenckich. Kolejnym czynnikiem są spekulacje finansowe.



Coraz powszechniejsze są głosy branży, iż plantatorzy celowo wstrzymują sprzedaż ziaren, czekając na jeszcze wyższe ceny, a zapasy na giełdzie ICE cały czas topnieją. Do tego koszty operacyjne, w szczególności ceny nawozów, energii i transportu, są przenoszone na konsumentów – mówi dr Robert Orpych, współautor raportu z Uniwersytetu WSB Merito.

W kolejnych kwartałach ceny popularnych marek kaw kształtować się będą w przedziale 60-80 zł za kilogram, a marek premium oscylować będą na poziomie 100-120 zł.



Ewentualny spadek możliwy jest dopiero w drugiej połowie 2026 roku, jeśli Brazylia zbierze większe plony bez kolejnych katastrof pogodowych. Do tego czasu konsumenci powinni monitorować gazetki, kupować w promocjach i budować zapasy, bo kawa ma długi termin ważności – wskazuje dr Robert Orpych.

Wzrost liczby promocji w I półroczu tylko +0,1% rdr. świadczy o tym, iż sieci handlowe długo podchodziły ostrożnie do promocji na kawę. Wyraźne przyspieszenie w III kw. br. pokazuje, że odmroziły promocje. Konsumenci stali się bardziej wrażliwi cenowo, więc sklepy musiały zareagować – dać klientowi poczucie okazji, podczas gdy realny koszt produktu dalej rośnie. Mam też przekonanie, że gdyby nie ten skok w III kwartale, ceny w sklepach jeszcze bardziej by urosły – analizuje Robert Biegaj.

Ogromny wzrost cash & carry pokazuje, że hurtownie widzą rosnący popyt na kawę w kanale HoReCa. Tego typu sieci używają promocji, by zatrzymać lojalnych klientów biznesowych i przejąć mniejsze punkty handlowe. Sieci convenience walczą o codzienny koszyk, bo ten produkt często kupowany jest „na szybko”. W supermarketach widać stagnację, bo ich możliwości promocyjne są ograniczone – wylicza Robert Biegaj.

Według danych UCE RESEARCH i Uniwersytetu WSB Merito, pochodzących z raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, od stycznia do końca września br. średnie ceny kawy (regularne i promocyjne) poszły w górę rdr. o 22,6%. Produkt mielony zdrożał rdr. o 28,8%, a rozpuszczalny – o 16,4%. W całym 2024 roku ten pierwszy odnotował średni wzrost cen rdr. o 5,4%, a drugi – o 1%. W III kw. br. kawa podrożała rdr. o 28,7% (mielona – o 36,8%, a rozpuszczalna – o 20,6%).Ponadto z raportu Hiper-Com Poland, Shopfully i UCE RESEARCH wynika, że w tym roku sieci handlowe zrobiły o 4,7% więcej promocji na kawę niż rok wcześniej. Tylko w III kw. br. wzrost wyniósł 14% rdr. Z kolei w I półroczu br. było o zaledwie 0,1% więcej akcji promocyjnych niż w analogicznym okresie ub.r.Patrząc na obecny stan rynku, Robert Biegaj, współautor raportu z Shopfully, stwierdza, że tempo wzrostu cen kawy może nieco zwolnić, jeśli warunki pogodowe będą umiarkowanie sprzyjające, a koszty logistyczne ustabilizują się. Wówczas kolejne podwyżki cen w sklepach wynosiłyby do 20% rdr.Z kolei Julita Pryzmont, współautorka raportu z Hiper-Com Poland, zakłada, że pod koniec roku dynamika wzrostu cen zacznie stopniowo spadać do poziomu kilkunastu procent rdr. Będzie to możliwe dzięki efektowi wyższej bazy i częściowej stabilizacji notowań surowca. W pierwszych miesiącach przyszłego roku podwyżki mogą być już jednocyfrowe, o ile nie pojawią się nowe wstrząsy podażowe i złoty nie ulegnie silnemu osłabieniu.Dane pokazują, że liczba promocji rośnie, ale ceny i tak stale idą w górę. Ekspert z Uniwersytetu WSB Merito tłumaczy, że to klasyczny mechanizm rynkowy w warunkach inflacji kosztowej i wojny cenowej. Sieci przez większą część 2024 roku opóźniały podnoszenie cen, licząc na ustabilizowanie się kosztów kawy. Gdy stało się jasne, że to nie nastąpi, przeniosły koszty na konsumentów i jednocześnie zwiększyły liczbę promocji, żeby złagodzić szok i utrzymać wolumen sprzedaży. Efekt jest taki, że ceny promocyjne dzisiaj są niejednokrotnie wyższe niż rok temu regularne.Podobnego zdania jest Julita Pryzmont. Do tego zauważa, że promocje pełnią dziś głównie funkcję łagodzącą. – Widać płytsze zniżki, krótsze okna promocji oraz przenoszenie działań na marki własne i mniejsze gramatury. Jeżeli notowania surowca i kurs USD/PLN wyraźnie się uspokoją, wtedy średnia cena faktycznie zacznie się korygować. Przy utrzymującym się drogim surowcu i napiętych marżach bardziej realny jest scenariusz, w którym promocji będzie nieco więcej niż rok temu, ale wciąż o ograniczonej głębokości – uważa ekspertka z Hiper-Com Poland.Z raportu wynika również, że w III kwartale br. najwięcej promocji przybyło w sieciach typu cash & carry (70,2% rdr.), następnie – w sklepach convenience (18,3% rdr.) i hipermarketach (15,5% rdr.). Na plusie były też supermarkety (0,7% rdr.). Na minusie znalazły się tylko dyskonty (-7,8% rdr.).Ekspertka z Hiper-Com Poland spodziewa się utrzymania wysokiej aktywności promocyjnej w cash & carry i convenience, stabilizacji lub lekkiego wzrostu w hipermarketach oraz selektywnego podejścia dyskontów. Te ostatnie mogą czasowo zwiększać akcje w okresach szczytowych, ale pozostaną ostrożne w głębokości zniżek. Hipermarkety starają się odbudować ruch dzięki szerokim akcjom gazetkowym i wielosztukom. Dyskonty jako jedyne obniżyły liczbę akcji rabatowych, bo przesunęły akcent z promocji gazetkowych na architekturę cen codziennych i rozwój marek własnych. Ten format częściej używa krótkich, rotacyjnych eventów z ograniczoną dostępnością, zamiast stałego zwiększania liczby promocji.