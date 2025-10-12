Jakie samochody kupują przedsiębiorcy? Najnowsze trendy flotowe

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej wybierają SUV-y i samochody premium do swoich flot firmowych, co pokazuje najnowszy raport EFL. Aż 8 na 10 firm regularnie odświeża swoje auta, z czego już niemal co czwarty nowy samochód w Polsce trafia do klientów biznesowych. Główne formy finansowania to leasing oraz gotówka, a segment SUV-ów i aut premium przeżywa rekordową popularność. Elektromobilność powoli wraca do łask, jednak firmy nadal wiedzą, czego szukają - liczy się przede wszystkim cena, marka oraz wyposażenie.

Przedsiębiorcy siłą napędową motoryzacji w Polsce

Ambitne plany przedsiębiorców i menedżerów flotowych

Wybór kierowców: wygodne SUV-y i samochody premium

Kluczowe pytanie – nowe czy używane?

W 2024 r. w UE zarejestrowano ponad 10,6 mln samochodów osobowych, z czego 551,6 tys. w Polsce – czyli co dwudzieste auto., zaś w przypadku samochodów dostawczych udział przedsiębiorców jest jeszcze wyższy.Rok 2025 może przebić te wyniki: według danych CEPiK tylko do sierpnia włącznie zarejestrowano 421,5 tys. samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t (+5,5% rok do roku).Optymistyczne prognozy potwierdza badanie EFL z sierpnia 2025 r., w którym wzięło udział ponad 500 osób decyzyjnych w sprawie zakupu samochodów służbowych w firmie.– 48% jeszcze w tym roku, a 52% najpóźniej w przyszłym. W przypadku 30% badanych chodzi o tylko jedno auto, a prawie taki sam odsetek zamierza nabyć ich więcej niż pięć. Z kolei 39% planuje zakup od dwóch do pięciu samochodów.– planuje z niego skorzystać 62% badanych. Gotówkę wybierze 32% respondentów, a kredyt – 16%. Czwarte miejsce zajmuje wynajem (11%).Wśród czynników, które mają znaczenie dla przedsiębiorców przy wyborze auta,(wskazana przez 70%), ale w ścisłej czołówce są także: marka (41%), wyposażenie (40%) i rodzaj napędu (38%).– aż 15 z 20 modeli najczęściej rejestrowanych w sierpniu 2025 r. miało cechy SUV-a (uwzględniając też crossovery). Jednocześnie– od stycznia do sierpnia 2025 r. zarejestrowano ich o 5,6% więcej niż rok wcześniej. W ich przypadku udział klientów instytucjonalnych w nowych rejestracjach wyniósł aż 82,9%, co wyraźnie przewyższa cały segment aut osobowych i potwierdza, żePo przejściowym spadku, a ich udział w sierpniu 2025 r. był rekordowy (7,8%). Jednak zaledwie 19% uczestników badania EFL zadeklarowało, że w ich firmach rozważany jest zakup aut z napędem elektrycznym.Przedsiębiorcy z pewną rezerwą podchodzą też do, która ma więcej zwolenników wśród klientów indywidualnych. Uczestnicy badania EFL wymienili chińskie marki jako ostatnie preferowane przy rozbudowie floty firmowej.Rynek aut używanych ma się dobrze, a w 2024 r. sprowadzono do Polski, głównie z Niemiec. Jednak w tym samym czasie, co można wiązać ze wzrostem zamożności nabywców, większą dostępnością aut prosto z salonu i atrakcyjnymi rabatami. Aż 6 na 10 uczestników badania EFL planuje zakupić do firmy tylko nowe auto, a co czwarty równocześnie bierze pod uwagę używane. Samochód służbowy wyłącznie z drugiej ręki zamierza nabyć tylko 13%.Pełna wersja raportu „Jakie auta kochają polscy przedsiębiorcy” dostępna jest na stronie EFL