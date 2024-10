BLIX AWARDS 2024. Konsumenci wskazali ulubione marki FMCG

Konsumenci wskazali najczęściej wybierane podczas zakupów stacjonarnych marki FMCG. 25 nagród przyznano na podstawie wyników badania Grupy BLIX, przy udziale merytorycznym UCE RESEARCH i KANTAR Polska. Kogo wyróżnili konsumenci?

Marki, które w tym roku zdobyły nagrody, nie tylko przyciągnęły uwagę konsumentów, ale również odpowiedziały na ich rosnące oczekiwania w zakresie jakości i ceny. Zaoferowały produkty promocyjne, ale również takie, które łączą atrakcyjny koszt zakupu z zadowalającym gatunkiem – analizuje Marcin Lenkiewicz, wiceprezes Grupy BLIX i przewodniczący Kapituły tegorocznej edycji programu BLIX AWARDS.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Producenci FMCG wyróżnieni podczas finału BLIX AWARDS W tym roku konsumenci wyrazili ponad 634 tys. opinii na temat przeszło 1,3 tys. marek FMCG funkcjonujących na polskim rynku

Każdy z nagrodzonych producentów pokazał, że potrafi dostarczyć produkt, który spełnia oczekiwania konsumentów, co potwierdzają setki tysięcy oddanych głosów. Preferencje shopperów kształtowane są głównie przez jakość produktów, dostępność w sklepach oraz wartość, jaką dostarczają za wydane pieniądze. Polski shopper jest rozważny i pragmatyczny. Marki, które otrzymały nagrody BLIX AWARDS, zdołały skutecznie odpowiedzieć na te potrzeby – zapewnia dr Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX.

Polski rynek FMCG jest coraz bardziej dopasowany do oczekiwań konsumentów, choć istnieją jeszcze wyzwania. Widać np. rosnący nacisk na tzw. smart shopping. Generalnie cały sektor gospodarki reaguje na te zmiany, ale stale rosnące oczekiwania konsumentów wymagają od producentów i sieci handlowych dalszej optymalizacji oferty oraz innowacyjnych rozwiązań, by sprostać ich oczekiwaniom – podsumowuje przewodniczący Kapituły tegorocznej edycji programu BLIX AWARDS.

Badanie Grupy BLIX objęło ponad 634 tys. opinii na temat przeszło 1,3 tys. marek. Konsumenci wskazywali te, które najczęściej wybierają podczas codziennych zakupów w sklepach stacjonarnych.W segmencie Produktów spożywczych laureatem jest marka Pudliszki, Piwa – Lech, a Słonych przekąsek – Lay’s. W grupie Produktów do prania i płukania zwycięzcą jest Lenor, Produktów do sprzątania – Ajax, Produktów dla zwierząt – Whiskas, Produktów dla dzieci i niemowląt – BoboVita, a Produktów kulinarnych – Winiary.Zwycięzcą w grupie Kosmetyków została marka L’Oreal, Higieny osobistej – Nivea, a Higieny jamy ustnej – Colgate. W segmencie Nabiału zwyciężyła marka Mlekovita, wśród Roślinnych alternatyw produktów mlecznych – Alpro, a w grupie Tłuszczów roślinnych – Kujawski. Laureatem w grupie Napojów gorących została marka Jacobs, w segmencie Lodów – Big Milk, zaś Produktów do czyszczenia toalet – Domestos. Wśród Produktów do mycia naczyń wygranym jest Fairy. W grupie Przypraw sypkich główną nagrodę otrzymała marka Kamis, Mrożonych dań gotowych – Dr. Oetker, z kolei Słodyczy – Kinder. Ponadto w grupie Napojów bezalkoholowych wygrała marka Coca-Cola. Laureatem w kategorii Mięso i wędliny jest marka Krakus. W segmencie Produkty sypkie zwycięzcą jest Lubella, natomiast w Lekach OTC – Ibuprom.Zdobycie nagrody w praktyce oznacza dla marek FMCG nie tylko prestiż, ale również możliwość wykorzystywania znaku „Wybór Konsumentów Nr 1” w swojej komunikacji przez najbliższy rok. To ogromna wartość marketingowa, która może być używana w kampaniach reklamowych, na opakowaniach, a także w komunikacji masowej. Dla producentów to również potwierdzenie, że ich produkt spełnia oczekiwania klientów, co może przekładać się na większą lojalność i zaufanie konsumentów.