Własny samochód: podstawa egzystencji czy zbędny luksus?

Jeszcze kilka dekad temu własny samochód był czymś, o czym wielu Polaków mogło jedynie pomarzyć. Dziś jest zgoła inaczej – dla co 3. Polaka auto jest niezbędnym elementem codzienności, bez którego 60 proc. badanych wprost nie wyobraża sobie życia - wynika z opracowanego przez Autopay badania "Podróże samochodowe Polek i Polaków". Interesujących wniosków jest jednak znaczniej więcej.

Przeczytaj także: Europejskie auta coraz starsze. Przeciętny wiek to prawie 12 lat

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Do jakich celów potrzebny jest statystycznemu Kowalskiemu samochód?

Czy Polacy stosują się do zasad ecodrivingu?

Co powstrzymuje Polaków przed przesiadką do samochodu elektrycznego?

W wielu regionach Polski wciąż mamy do czynienia z wykluczeniem transportowym. Wielu Polaków nie znajduje alternatywy dla podróży samochodowych ze względu na słabo rozwiniętą sieć transportu publicznego, zwłaszcza w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków miejskich. O ile mieszkańcy dużych miast i ich okolic mogą przesiąść się do autobusów, metra czy pociągów podmiejskich, są miejsca w Polsce, gdzie możliwość korzystania z komunikacji publicznej jest mocno ograniczona. Istnieje wciąż wiele gmin, które nie mają zorganizowanego transportu publicznego. W gminach, w których komunikacja zbiorowa została wdrożona, godziny przyjazdu autobusów często bywają losowe, podobnie jak ich trasy, bilety są bardzo drogie, a możliwość podróżowania w weekend czy w godzinach wieczornych - mocno ograniczona - komentuje Kamil Tyburski, Product Manager w Autopay Mobility.

Samochodem na zakupy i wakacje

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W jakich okolicznościach Polacy korzystają z samochodu? Polki i Polacy deklarują, że najczęściej korzystają z samochodu w celu załatwienia sprawunków Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Polacy jeżdżą ekonomicznie i bezpiecznie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy i w jaki sposób Polacy stosują zasady ekonomicznej jazdy samochodem? Coraz więcej Polaków i Polek stosuje zasady ecodrivingu Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Alternatywą samochód elektryczny?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy Polacy planują zmianę samochodu na elektryczny? 65 proc. Polek i Polaków nie planuje zakupu samochodu elektrycznego w ciągu najbliższych pięciu lat Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Polki i Polacy deklarują, że najczęściej korzystają z samochodu w celu załatwienia sprawunków, takich jak zakupy, wizyty u lekarzy czy w urzędach (57 proc. badanych). Czterech na dziesięciu badanych wybiera się również samochodem na wakacje lub podróże weekendowe. Podobny odsetek Polek i Polaków korzysta z tego środka transportu w ramach życia towarzyskiego - w celu udania się do znajomych czy rodziny.Coraz więcej Polaków i Polek stosuje zasady ecodrivingu - ośmiu na dziesięciu respondentów stara się spalać mniej paliwa w trakcie jazdy. Osiągają to głównie dzięki płynnej jeździe i unikaniu częstych zmian tempa (72 proc. ankietowanych). Wielu kierowców dba również w tym celu o właściwe ciśnienie w oponach (w testach drogowych spadek ciśnienia opon z 2.2 do 1.6 bara zwiększył spalanie paliwa o 4 proc.) oraz jeździ zawsze na najwyższym biegu przy utrzymywaniu niskich obrotów.Zasady ekonomicznej jazdy samochodem są najczęściej stosowane przez mężczyzn, osoby starsze oraz mieszkańców wsi.Pomimo, że większość kierowców stara się podróżować ekonomicznie, mając na uwadze wysokie koszty związane z utrzymaniem pojazdu, zaledwie jeden na pięciu badanych skorzystał z usługi przejazdów współdzielonych, takich jak BlaBlaCar, w ciągu ostatniego roku. Odsetek osób podróżujących w ten sposób nie zmienił się istotnie w porównaniu do ubiegłego roku.Polscy kierowcy dbają o bezpieczeństwo na drodze. Może o tym świadczyć fakt, że 84 proc. ankietowanych twierdzi, że nie otrzymało mandatu za wykroczenia drogowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najczęściej karanym przewinieniem było przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Fakt, że niemal co dziesiąty badany przyznał się, że w ciągu ostatniego roku dostał mandat za nadmierną prędkość świadczy o tym, że nieprzestrzeganie tego przepisu jest na polskich drogach wciąż dość powszechne.W ostatnich latach coraz więcej zmotoryzowanych przesiada się do samochodów elektrycznych. Do zalet tego typu pojazdów należy m.in. fakt, że emitują one mniej zanieczyszczeń, a zatem są mniej szkodliwe dla środowiska. Charakteryzują się one również niższymi kosztami eksploatacji w dłuższej perspektywie. Użytkownicy “elektryków” mogą korzystać także z licznych przywilejów, takich jak możliwość jazdy buspasami czy bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania.Pomimo to 65 proc. Polek i Polaków nie planuje zakupu samochodu elektrycznego w ciągu najbliższych pięciu lat. Wśród powodów tej decyzji badani wymieniają wysoki koszt tego typu pojazdów (65 proc.), krótki zasięg (39 proc.) oraz niewystarczającą infrastrukturę - niewielką liczbę punktów ładowania w skali kraju (35 proc.).