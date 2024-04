Hillwood Polska wybuduje dwie hale magazynowe pod Warszawą

Hillwood Polska wybuduje w Chlebni, niedaleko Grodziska Mazowieckiego park logistyczny. Powstaną dwie hale magazynowe o powierzchni prawie 88 tys. m kw. Pierwsza hala o powierzchni ponad 50 tys. m kw. ma zostać oddana do użytku w połowie lutego przyszłego roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hillwood - wizualizacja Hillwood Polska wybuduje w Grodzisku Mazowieckim dwie hale magazynowe o powierzchni prawie 88 tys. m kw.

Nowy projekt Hillwood będzie zlokalizowany tuż obok autostrady A2 (E30) i Węzła Grodzisk Mazowiecki. Bliskość autostrady i sprawia, że kompleks jest idealnie skomunikowany z Warszawą i innymi głównymi miastami Polski i Europy. Bliskość stolicy a zarazem usytuowanie w drugiej strefie rynku warszawskiego to z pewnością jeden z najważniejszych atutów parku.A-klasowe hale zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami i docelowo będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent, a na terenie inwestycji zaplanowano instalację fotowoltaiczną. Projekt zakłada możliwość składowania do 12 m, nośność posadzki 8t/m kw., obciążenia ogniowego powyżej 4000MJ/m2 i doświetlenie światłem naturalnym do 3%. Zarówno powierzchnie magazynowe jak i biurowe, będą mogły być dostosowane do indywidualnych potrzeb przyszłych najemców.