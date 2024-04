Startuje inwestycja LemonTree w Zabrzu

LemonTree we współpracy z firmą Commercecon rozpoczyna realizację swojej najnowszej inwestycji, BOOSTER Zabrze. Na placu budowy został już wmurowany kamień węgielny. Kompleks usługowo-logistyczny zaoferuje docelowo ponad 100 tys. mkw. powierzchni usługowo-logistycznej i biurowej. Wokół kompleksu zostanie starannie zaaranżowana, ogólnodostępna przestrzeń.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe BOOSTER Zabrze - wizualizacja 2

Zabrzański BOOSTER powstaje niedaleko przecięcia autostrad A1 i A4, tuż obok Drogowej Trasy Średnicowej, łączącej sześć miast konurbacji górnośląskiej. W pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe, autobusowe i liczne punkty handlowo-usługowe. Taka lokalizacja ma duże znaczenie dla miejskich i regionalnych operacji logistycznych oraz działalności biznesowej wymagającej bliskości miasta. Zapewnia również łatwy dojazd pracownikom kompleksu. Położenie BOOSTERA sprawia, że jest on atrakcyjnym miejscem zarówno z perspektywy najemców, jak i przyszłych inwestorów.Jednym z wyróżników BOOSTERA będzie starannie zaaranżowana, ogólnodostępna przestrzeń wokół kompleksu. Znajdzie się w niej m.in. wielofunkcyjne boisko i strefa gastronomiczna. Powstanie tu również przestrzeń wystawiennicza, z której będą mogli korzystać lokalni artyści, by promować swoje prace. Całość zostanie wzbogacona bioróżnorodną zielenią z wysokimi drzewami i małą architekturą. BOOSTER będzie wyróżniał się również oryginalną elewacją, do zaprojektowania której zaproszona została renomowana pracownia Grupa 5 Architekci.Implementacja rozwiązań zmniejszających wpływ inwestycji na środowisko jest jednym z głównych założeń w strategii LemonTree i znajduje ono odzwierciedlenie w projekcie BOOSTERA. W ramach kompleksu zostanie zastosowany m.in. specjalny cement, przy którego produkcji emitowana jest mniejsza ilość dwutlenku węgla. Część energii potrzebnej do zasilania kompleksu będzie pochodzić z paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Sama konstrukcja obiektów – między innymi powiększona izolacyjność ścian i dachu, czy odpowiednia ilość światła dziennego – zapewni większą efektywność energetyczną kompleksu. Na terenie BOOSTERA znajdą się również ładowarki do samochodów elektrycznych.