Rusza budowa Panattoni Park Nadarzyn II

Ruszyła budowa Panattoni Park Nadarzyn II. Inwestycja zajmie prawie 100 000 m kw. Pierwszym najemcą jest międzynarodowy operator logistyczny, który zajmie 25 800 m kw.

Siłą rynku warszawskiego są liczne ośrodki w niedużej odległości od stolicy, które łącznie z możliwościami samego miasta, decydują o ogromnym potencjale regionu. Takie miejscowości i ich okolice jak Pruszków, Radzymin, Konotopa czy Grodzisk, już przyciągają liderów, a kolejnym rosnącym rynkiem jest właśnie Nadarzyn. Niedawno ogłaszaliśmy wynajęcie powierzchni w pierwszym wybudowanym w tej okolicy parku przez giganta światowego e-commerce – a teraz, w drugim realizowanym już parku, blisko 30 proc. wynajmuje operator logistyczny. Wygląda na to, że Nadarzyn staje się kluczowym ośrodkiem logistycznym w regionie, a jego znaczenie będzie tylko rosło – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

Panattoni Park Nadarzyn II Inwestycja powstaje na działce o powierzchni blisko 20 ha i zajmie prawie 100 000 m kw.

Nowa inwestycja Panattoni powstaje na działce o powierzchni blisko 20 ha, położonej 20 km od centrum Warszawy. Panattoni Park Nadarzyn II to dwa budynki, które zajmą łącznie 91 000 m kw. Ponad połowę pierwszego z realizowanych obiektów – 25 800 m kw. - zajmie międzynarodowy operator logistyczny. Będzie stąd prowadzić operacje dla jednego z globalnych liderów rynku wyposażenia wnętrz. Przedsiębiorstwo skorzysta m.in. ze specjalnych doków kurierskich, stref ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo, Panattoni zwiększy zabezpieczenia przeciwpożarowe powierzchni ze względu na wrażliwość obsługiwanych produktów. Najemca uzyska wczesny dostęp do obiektu już w lutym 2023 roku. Realizacja będzie certyfikowana metodą BREEAM na poziomie Excellent.Panattoni ruszyło z budową drugiego nadarzyńskiego parku od razu po ukończeniu Panattoni Park Nadarzyn. Pierwsza inwestycja w tej okolicy powstała w Urzucie i zajęła 54 000 m kw. Doskonale sprawdziła się jako zagłębie logistyczne, ponieważ funkcjonują w niej dwaj międzynarodowi operatorzy.Panattoni stale poszerza swoje portfolio w regionie stolicy. W I kwartale 2022 r. popyt na powierzchnie przemysłową w okolicach Warszawy był drugim, największym w Polsce. To jeden z najprężniej rozwijających się rynków w Europie, który korzysta z doskonałej lokalizacji na przecięciu europejskich szlaków transportowych i dostępu do zasobów ludzkich – w regionie stołecznym mieszka ponad 5 mln ludzi.