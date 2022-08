Panattoni zakupił właśnie działkę w Żarach, w niedużej odległości od trasy E36, łączącej Berlin z województwem lubuskim, pod budowę nowe inwestycji logistycznej. Panattoni Park Żary będzie mieć powierzchnię 15 000 m kw. Pierwsze 8 000 m kw. ma zostać oddane w II kwartale 2023 r.

Przeczytaj także: Rusza budowa Panattoni Park Grudziądz

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Żary - wizualizacja Na zakupionej w Żarach działce powstanie Panattoni Park Żary o docelowej powierzchni 15 000 m kw.

Po raz kolejny firma działająca na kilkunastu rynkach europejskich docenia województwo lubuskie, które napędza rozwój Polski Zachodniej. Doskonała lokalizacja Żar, blisko drogi E36 i granicy z Niemcami, to szansa dla firm zagranicznych, które mogą stąd obsługiwać niemal całą Europę. Zainteresowanie zachodnią Polską cały czas rośnie, a my - tworząc zarówno obiekty BTS, jak i powierzchnie spekulacyjne - pozostajemy elastyczni i gotowi na współpracę z każdą branżą – mówi Maciej Zawada, BTS Development Senior Manager z Panattoni.

Przeczytaj także: Panattoni buduje centrum logistyczne w Radomiu

Pierwszym najemcą w Panattoni Park Żary jest międzynarodowy producent pianki poliuretanowej m.in. dla branży meblarskiej, który wynajął 8 000 m kw. w formule BTS. W tej formule Panattoni realizuje obecnie niemal połowę obiektów, a duża część z nich powstaje w Polsce Zachodniej. To niezwykle atrakcyjny region, zwłaszcza dla europejskiego e-commerce’u – deweloper zrealizował tu powierzchnię m.in. dla firmy Amazon oraz dostarczy ogromne centra logistyczne dla Otto Group czy Best Secret. Z doskonałej lokalizacji województwa lubuskiego korzystają też firmy produkcyjne.Panattoni Park Żary zajmie 15 000 m kw. Blisko 8 000 m kw. wynajął europejski producent oraz dystrybutor pianki poliuretanowej. W ramach żarskiego budynku prowadzić będzie m.in. procesy obróbki pianek dla branży meblarskiej. Firma przeniesie tu działalność z jednego ze swoich dotychczasowych obiektów. Dzięki nowej powierzchni klasy A, zapewni też odpowiedni komfort pracownikom oraz jeszcze wydajniej wesprze swój rozwój w regionie. Inwestycja przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent.Panattoni Park Żary powstanie zaledwie 30 minut drogi od granicy z Niemcami, w pobliżu europejskiej drogi E36, łączącej województwo lubuskie z Berlinem. Ponadto, tylko 2 godziny drogi będą dzielić park od granicy z Czechami. Inwestycja powstanie na terenie Strefy Inwestycyjnej Gminy Żary, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla klienta.Deweloper nieustannie rozbudowuje swoje portfolio w Polsce Zachodniej. Po takich ośrodkach jak Zielona Góra, Grodzisk Wielkopolski, Świebodzin, Bolesławiec, Iłowa, Sulechów czy bardziej na północy Szczecin i Stargard, tym razem deweloper buduje pierwszy park w Żarach. Nie jest to jednak pierwsza inwestycja firmy w tej okolicy. W 2013 roku Panattoni dostarczyło 10 800 m kw. powierzchni produkcyjno-magazynowej dla firmy specjalizującej się w naprawie sprzętu elektronicznego. Klient w ramach żarskiej inwestycji skorzystał wtedy m.in. z regulacji temperatury dostosowanej do produktu.