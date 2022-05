W rejonie kujawsko-pomorskim rusza budowa Panattoni Park Grudziądz. Kompleks będzie miał powierzchnię blisko 70 000 m kw. i będzie położony zaledwie 10 km od centrum miasta.

Grudziądz to doskonała lokalizacja położona w połowie drogi między dwoma błyskawicznie rozwijającymi się rynkami – trójmiejskim i bydgosko-toruńskim. Dlatego jej otwarcie na nowoczesną powierzchnię przemysłową było tylko kwestią czasu. Na logistycznej mapie Polski już prawie nie ma białych plam, przy rosnącej atrakcyjności rynku krajowego, na znaczeniu zyskują także rynki lokalne, a my już na nich jesteśmy i czekamy na najemców, oferując lokalizację przy kluczowych arteriach. – mówi Michał Samborski, Head of Development, Panattoni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Budowa Panattoni Park Grudziądz Deweloper planuje dostarczenie kompleksu o powierzchni blisko 70 000 m kw. zaledwie 10 km od centrum miasta.

Inwestycje w regionie Grudziądza nabierają rozpędu. Powstaje nowy Inkubator Przedsiębiorczości, a Panattoni zakupiło grunt o powierzchni 11 ha zaledwie 10 km od centrum Grudziądza – w gminie Dragacz. Panattoni Park Grudziądz będzie się składał z 4 budynków o łącznej powierzchni 69 148 mkw. Budowa pierwszego obiektu już ruszyła i i ma zostać ukończona w ciągu roku. Pierwszym najemcą został lider nowoczesnych usług logistycznych w Polsce, który wynajmie ok. 9 000 m kw.Panattoni Park Grudziądz położony będzie przy Węźle Nowe Marzy w gminie Dragacz łączącym Autostradę A1 – biegnącą od południowej do północnej granicy – z Drogą Krajową 91. Lokalizacja pozwoli na dotarcie w nieco ponad godzinę do centrum Gdańska, międzynarodowego Portu Lotniczego oraz jednego z największych portów morskich na Bałtyku. Ponadto umożliwi dojechanie w niecałe 90 minut do Bydgoszczy oraz lotniska w stolicy Kujaw. Bliskość kluczowych arterii drogowych pozwoli również sprawnie dotrzeć do regionu centralnej Polski, czy Śląska.Rozpoczęta realizacja będzie pierwszym parkiem Panattoni w gminie Dragacz, ale nie pierwszą inwestycją w regionie. W 2019 roku deweloper ukończył budowę fabryki w Grudziądzu dla firmy Kitron, skandynawskiego producenta elektroniki m.in. dla firm z sektora obronnego, lotniczego, medycznego, motoryzacyjnego i telekomunikacyjnego. Wybudowany w formule BTS (built-to-suit) zakład został całkowicie dopasowany do potrzeb technologicznych Kitron - zautomatyzowanej produkcji i koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej, a wnętrze budynku miejscami bardziej przypomina sterylne laboratorium niż typowy zakład produkcyjny. Obiekt wyposażono m.in. w systemy kontroli temperatury i wilgotności realizowane przez centrale wentylacyjne, rozbudowaną sieć koryt kablowych, instalację sprężonego powietrza i próżni czy pomieszczenie suszarni z dopuszczalną temperaturą 75 °C w środku. Dodatkowo w hali zastosowano antyelektrostatyczną posadzkę żywiczną ESD.Panattoni już dostarczyło w województwie kujawsko-pomorskim ponad 300 000 m kw., a realizacja parku w gminie Dragacz oraz innych trwających inwestycji pozwoli przekroczyć pół miliona m kw. Deweloper buduje m.in. Panattoni Park Toruń II, w których powierzchnię już wynajęli dwaj liderzy z sektora logistyki oraz Panattoni Park Bydgoszcz IV, gdzie 20 500 m kw. zajęła firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych technicznie konstrukcji metalowych. Pozycję dewelopera w regionie potwierdza także największa umowa najmu na rynku powierzchni przemysłowych w 2021 roku - 140 000 m kw. przez Zalando w ramach obiektu BTS w stolicy Kujaw.