Najlepsi pracodawcy: które branże najbardziej atrakcyjne dla pracowników?

Z badania Randstad Employer Brand Research wynika, że w kryzysowych czasach na najbardziej atrakcyjnego pracodawcę wyrasta branża medyczna. Jednocześnie okazuje się, że obecnie znaczenie poszczególnych czynników, które decydowały o atrakcyjności pracodawcy, jest nieco inne niż w czasach pandemii. Oto szczegóły badania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które z branż uważane są za najlepszych pracodawców i są najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia pracowników?

Czy dobra kondycja finansowa firmy pozostaje tym, co pracownicy cenią w najwyższym stopniu?

Czy pracownicy nadal są tak zachowawczy jak podczas pandemii?

Na szczycie zestawienia najlepiej ocenianych sektorów znalazły się medyczny (49 proc.), AGD (48 proc.), a także elektroniczny i elektrotechniczny oraz motoryzacyjny (po 47 proc.). Całą listę zamykają natomiast pracodawcy z sektora ochrony (33 proc.), sprzedaży hurtowej (30 proc.) i sprzątania biur (28 proc.).W badaniu ankietowani byli pytani o to, czy według nich dana branża jest atrakcyjnym miejscem pracy. Atrakcyjność jest określana na podstawie czynników, które charakteryzują poszczególne firmy z sektora.Pomimo niepewności spowodowanej sytuacją makroekonomiczną, odpowiedzi były mniej zachowawcze niż przed rokiem. Podobnie, jak w 2021, najczęściej respondenci zwracali uwagę na to, że sektory wyróżniają się dobrą kondycją finansową. Jednak w przeciwieństwie do czasu naznaczonego niepewnością wywołaną pandemią, tym razem respondenci częściej zwracali uwagę również na atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, a także możliwości rozwoju zawodowego oferowane przez poszczególne sektory.Trzy najlepiej oceniane sektory poza stabilnością finansową wyróżniała też stabilność zatrudnienia i bardzo dobra reputacja firm. Branżę medyczną dodatkowo charakteryzowały możliwości rozwoju zawodowego coraz częściej poszukiwane przez kandydatów.W pozostałych przypadkach, obok sytuacji finansowej pracodawcy, ankietowani doceniali przede wszystkim stabilność zatrudnienia. Wyjątkiem w tej kwestii jest branża telekomunikacyjna i informatyczna, którą cechują możliwości rozwoju zawodowego oraz atrakcyjne wynagrodzenia i benefity. Na dobre zarobki i pozapłacowe dodatki ankietowani zwrócili uwagę również w przypadku branż energetycznej oraz surowców i paliw. Możliwości rozwoju zawodowego z kolei dostrzegli w sektorach – poza medycznym i telekomunikacyjnym i IT – nowoczesnych usług dla biznesu SSC/BPO, farmaceutycznym i kosmetycznym oraz budowlanym. Często podkreślana była też dobra reputacja firm w analizowanych branżach.