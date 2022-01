Fuzje i przejęcia w Polsce w 2021 roku

W 2021 roku przeprowadzono w Polsce 328 transakcji fuzji i przejęć - wynika z raportu M&A Index Poland, przygotowywanego przez Navigator Capital, doradcę transakcyjnego oraz FORDATA, dostawcę usługi Virtual Data Room. To o 43% więcej niż w 2020 roku, kiedy takich transakcji przeprowadzono 229.

Roczna liczba przejęć w sektorze TMT wzrosła z 52 w 2020 roku do aż 85 w 2021. Bardzo duże znaczenie miał e-commerce, którego wzrost w minionym roku był niemal trzykrotny – z 9 do 27 transakcji. Zainteresowane tego typu przejęciami były, poza firmami technologicznymi, głównie spółki z branży finansowej oraz produkcyjno-usługowej. Platformy umożliwiające i wspierające sprzedaż online cieszą się dużą popularnością zarówno ze względu ograniczenia wynikające z pandemii, jak i zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz chętniej i szerzej robią zakupy przez internet. Technologie cyfrowe zdominowały także końcówkę roku. W czwartym kwartale 2021 zanotowaliśmy rekordową liczbę transakcji fuzji i przejęć - aż 102, w tym 28 w sektorze TMT. Dobra passa nie powinna osłabnąć w nadchodzących kwartałach. Ze względu na topniejącą bazę dostępnych specjalistów IT konsolidacje stały się również sposobem na pozyskanie nowych kadr” – komentuje Marcin Rajewicz, Account Manager w FORDATA.

W minionym roku byliśmy świadkami rekordowej liczby transakcji przeprowadzonych na polskim rynku. Na taki rozwój wypadków złożyło się wiele czynników, takich jak przesunięcie części transakcji, których przez pandemię nie udało się zamknąć w 2020 roku, duża ilość gotówki na rynku, potrzeba zwiększonej kontroli nad łańcuchem dostaw czy rozwój usług cyfrowych. Dodatkowo, dużym zainteresowaniem cieszyły się aktywa OZE, co wynika z konieczności zmiany polskiego miksu energetycznego. COVID-19 był także szansą dla wielu właścicieli firm, w szczególności zbliżających się do wieku emerytalnego, aby przemyśleć przyszłość zarządzanych przez nich organizacji. Wielu z nich, ze względu na brak sukcesji, decyduje o sprzedaży biznesu, co niezmiennie od lat jest istotnym driverem rynku M&A w Polsce. Pod względem liczby transakcji miniony rok zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko i spodziewamy się, że w 2022 roku aktywność na tym rynku będzie nieco niższa - komentuje Karol Szykowny, Dyrektor w Navigator Capital Group.

Transakcją o najwyższej wartości w ubiegłym roku było przejęcie polskich aktywów spółki ubezpieczeniowej Aviva przez Allianz SE, branżową spółkę notowaną na giełdzie we Frankfurcie i wchodzącą w skład indeksu DAX. Poprzez transakcję, Aviva chciałaby zredukować zadłużenie grupy, a także rozwinąć się na swoich dominujących rynkach, jakimi są Wielka Brytania, Irlandia oraz Kanada.Niemiecki potentat ubezpieczeniowy dzięki przeprowadzonej transakcji został drugim największym ubezpieczycielem we wzrostowym regionie CEE.Poddając analizie strukturę transakcji M&A zawartych w 2021 roku, należy zauważyć, że sektor Media/IT/Telecom, cieszył się największym zainteresowaniem inwestorów, a jego dominująca pozycja utrzymuje się nieprzerwanie od początku 2019 roku. W tym roku zaobserwowaliśmy jeszcze dwie transakcje zawarte w sektorze TMT, których wartość przekroczyła barierę miliarda euro, tj. przejęcie infrastruktury Polkomtel przez hiszpański Cellnex oraz zakup UPC, wiodącego dostawcy usług cyfrowych, przez Play Communications.Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszył się również sektor produktów szybkozbywalnych oraz produkcji przemysłowej. Wśród ciekawszych transakcji zrealizowanych w minionym roku warto wymienić przejęcie CEDC przez grupę Maspex. Polski inwestor branżowy za kwotę prawie 4 miliardów złotych planuje dodać do swojego portfolio marki takie jak Żubrówka, Soplica, Absolwent czy Bols, w wyniku czego zostanie największą polską grupą spożywczą, z obrotami przekraczającymi 11 miliardów złotych. Na uwagę zasługuje również aktywność w branży e-commerce, w której swoje globalne ambicje podkreśliło Allegro, ogłaszając plan przejęcia wiodącej platformy e-commerce w CEE, Mall Group, oraz jednocześnie czeskiego WE|DO działającego w sektorze logistyki. Akwizycja dla kupującego oznacza znaczne zwiększenie bazy klientów, a dla klientów portalu aukcyjnego, szereg udogodnień oraz możliwość trafienia ze swoim produktem poza granice dotychczasowego, jedynego rynku, jakim była Polska.Jeżeli chodzi o strukturę transakcji, w 2021 r. najwięcej zmian właścicielskich odnotowano wśród spółek z branży Media/IT/Telecom – 26% oraz FMCG – 11%. Wśród podmiotów kupujących dominowały firmy z branży Media/IT/Telecom – 22% i fundusze PE/VC - 10% oraz przedsiębiorstwa z obszaru Biotechnologii oraz Ochrony Zdrowia – 9%. Ponad 62% sprzedających stanowili inwestorzy prywatni, drugą najczęściej zbywającą swoje udziały grupą były Fundusze Private Equity/Venture Capital – 9%.