Accolade inwestuje w nowy park przemysłowy, który będzie zlokalizowany w Sulechowie. Inwestycję będą tworzyć trzy budynki o łącznej powierzchni 76.000 mkw. Prace budowlane rozpoczną się w I połowie 2022 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Accolade inwestuje w park przemysłowy w Sulechowie Park przemysłowy będzie zlokalizowany w Sulechowie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Nowy Świat.

Nowa inwestycja zlokalizowana między Gorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą, gdzie Accolade posiada już magazyny przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 180.000 mkw. Jest to nasza bezpośrednia odpowiedź na duże zapotrzebowanie najemców w tym regionie – mówi Michał Białas, Dyrektor Zarządzający Accolade Polska. – Lokalizacja idealnie spełnia potrzeby potrzeby nowoczesnego biznesu – działka położona jest wzdłuż drogi S3, tylko 33km od autostrady A2. Berlin jest stąd w zasięgu 2 godzin. o doskonały adres dla najemców prowadzących interesy z zachodnim sąsiadem Polski lub mających połączenia logistyczne z firmami na rynkach zachodnich – dodaje.

Park przemysłowy będzie zlokalizowany w Sulechowie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Nowy Świat. Inwestor planuje trzy budynki o łącznej powierzchni 76.000 mkw., na działce o powierzchni 154.000 mkw.. Wartość inwestycji to ponad 60 mln euro. Prace budowlane maja się rozpocząć w pierwszej połowie 2022 roku.Accolade jest właścicielem sieci 48 parków przemysłowych z certyfikatem BREEAM. W Polsce szczególny nacisk kładzie na zachodnią granicę – od ponad 6 lat Accolade inwestuje w wysokiej jakości, nowoczesne i przyjazne środowisku parki przemysłowe na tym obszarze, m.in. w Szczecinie, Zielonej Górze, Goleniowie, Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy i Zielonej Górze. Sulechów to kolejny punkt na mapie, uzupełniający to portfolio.