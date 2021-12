Polacy na zakupach online 2021. Jakie trendy?

Santander Consumer Bank przedstawia wyniki badania "Polacy na e-zakupach 2021", w którym pod lupę wzięto postawy i zachowania konsumentów w sieci. Ich analiza pozwala na wskazanie najgorętszych trendów w e-commerce oraz kierunku, w którym podąża właśnie handel mobilny. Ta ostatnia kwestia jest o tyle istotna, że zakupy online przez telefon robi już 4 na 10 Polaków.

Przeczytaj także: 10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zmiany zachowań konsumentów towarzyszą zachodzącej na naszych oczach rewolucji cyfrowej i mobilnej?

Który ze sposobów dostawy jest przez Polaków preferowany?

Które metody płatności za zakupy online są najpopularniejsze?



M-commerce zyskuje na popularności

Kliknij, aby powiekszyć fot. Africa Studio - Fotolia.com Jak Polacy robią zakupy online? Prawie 41 proc. Polaków najczęściej robi zakupy w internecie za pomocą smartfona.

Wyniki badania Santander Consumer Banku pokazują rosnącą siłę handlu online. Konsumenci stają się coraz bardziej mobilni. Przesunięcie ich preferencji w kierunku zakupów smartfonem wynika m.in. z wygody jego użytkowania. Polacy oczekują jej jednak nie tylko w procesie zakupu, ale również od dostawców usług finansowych. Dlatego uważnie obserwujemy rynek e-commerce oraz zmieniające się potrzeby naszych klientów. W odpowiedzi na nie tworzymy produkty, które odpowiadają ich oczekiwaniom – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Polacy głównie płacą szybkim przelewem i BLIKIEM

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku pandemia i dystans społeczny skłoniły konsumentów do częstszych zakupów w internecie. Obecnie ponad 80 proc. Polaków deklaruje, że kupuje online. Z raportu „Polacy na e-zakupach 2021” wynika również, że najczęściej używamy do tego smartfona. Już czterech z dziesięciu Polaków deklaruje, że najczęściej robi zakupy mobilnie. Spośród wszystkich ankietowanych kobiet, co druga (49 proc.) najchętniej zaopatruje się w internecie przy pomocy urządzenia mobilnego. Rzadziej jako główne narzędzie zakupów online telefon wskazują mężczyźni (32 proc.).Mniejszą popularnością niż smartfony, wśród e-konsumentów, cieszą się urządzenia pełnowymiarowe. Laptopa najczęściej wybiera 34 proc. wszystkich ankietowanych, a komputer 22 proc. E-kupujący najrzadziej w celach zakupowych, w pierwszej kolejności wykorzystują tablet (3 proc.).Z badania Santander Consumer Banku wynika, że Polacy kupujący w e-commerce chętnie korzystają z cyfrowych płatności. Jednocześnie mają oczekiwania względem dostawców usług finansowych – chcą płacić szybko, bezpiecznie i wygodnie.Dlatego najpopularniejszymi metodami płatności w e-commerce są szybki przelew i BLIK. To ulubione formy dla dwóch trzecich Polaków. E-konsumenci bardzo chętnie sięgają po BLIKA, który swoją stale rosnącą popularność w e-commerce zawdzięcza m.in. wygodzie.Przywiązanie do mobilności znajduje swoje odzwierciedlenie również w preferowanym sposobie dostawy. Według badania Santander Consumer Banku obecnie najczęściej wybieraną formą odbioru przesyłek z e-sklepów są automaty paczkowe. Takie doręczenie preferuje 57 proc. Polaków. Popularność odbioru paczek w wolnostojących urządzeniach jest większa od standardowej dostawy kurierem (39 proc.) czy znajdujących się w sklepach lub na stacjach paliw punktach odbioru (1 proc.). Polacy doceniają m.in. możliwość odbioru przesyłek o każdej porze oraz zdalnego otworzenia skrytki z użyciem smartfona. Rosnąca popularność automatów paczkowych nie jest nowym trendem, ale z uwagi na pandemię możemy mówić o jego rozwoju.