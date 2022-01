Zakupy online: plusy i minusy oczami Polaków

Mamy początek roku, a więc tradycyjnie już sezon zimowych wyprzedaży. Większość obostrzeń dotyczących sprzedaży stacjonarnej została zniesiona, więc galerie handlowe bez wątpienia zapełniać się będą kupującymi. Chętnych na obniżki cen nie zabraknie zapewne również wśród e-kupujących. Za co cenimy zakupy online, a co uważamy za ich zdecydowany minus? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał Santander Consumer Bank. Oto wyniki jego analizy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich powodów Polacy lubią kupować w sklepach internetowych?

Jakie niedogodności napotykamy podczas zakupów online?

Jak często kupujemy online za pomocą produktów bankowych?



Kliknij, aby powiekszyć fot. ipopba - Fotolia.com Co jest zaletą zakupów online? Oszczędność czasu i wygoda największymi zaletami zakupów online.

Jako największą wadę zakupów online respondenci wymienili brak możliwości obejrzenia produktu na żywo. Na tę niedogodność zwróciła uwagę ponad połowa z nich – mówi Ewelina Krzynowy, Dyrektor ds. Sprzedaży Internetowej z Santander Consumer Banku. – Co ciekawe, poza tym raczej nic szczególnego nam tak bardzo nie przeszkadza. Niewielki odsetek ankietowanych (ok. 8 proc.) obawia się tego, że nie otrzyma zamówionej przesyłki lub, że może mieć trudności z ewentualnym zwrotem towaru (ok. 7 proc.). Widać po tym zmianę przyzwyczajeń społeczeństwa, które staje się coraz bardziej cyfrowe i dostrzega płynące z tego korzyści.



Już co piąty z nas finansuje zakupy online produktami bankowymi

Polacy coraz częściej decydują się na finansowanie zewnętrzne, które może okazać się bardzo pomocne zwłaszcza w okresie poświątecznych wyprzedaży, gdzie święta poważnie obciążyły większość portfeli – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku. – Sami nieustannie rozwijamy się w tym zakresie, proponując naszym klientom m.in. kredyt celowy i internetowy odnawialny limit kredytowy. Dostępność takich rozwiązań sprawia, że nie trzeba rezygnować z korzystnych promocji w sytuacji, gdy mieliśmy więcej wydatków i pomaga nam sprawniej zarządzać naszymi potrzebami.

Badanie przeprowadzone przez Santander Consumer Bank potwierdza, że jedną z największych korzyści jakie można zaoferować współczesnym konsumentom jest oszczędność ich czasu. Tę odpowiedź w odniesieniu do zalet kupowania w e-commerce zaznaczył co czwarty ankietowany. Miała ona duże znaczenie dla większości grup wiekowych, pomijając osoby w wieku emerytalnym, które na ogół mają więcej czasu wolnego ze względu na brak konieczności kontynuowania pracy zawodowej (11,2 proc. wskazań wśród 70-latków).Swój czas cenią sobie też mieszkańcy miast powyżej 250 tys. lokatorów jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, gdzie dotarcie z punktu do punktu trwa dłużej w porównaniu do mniejszych miejscowości (30,9 proc.). Najwięcej badanych stwierdziło jednak, że najważniejszą zaletą zakupów online jest wygoda polegająca na możliwości zrobienia ich w każdym momencie, bez wychodzenia z domu (31,7 proc.).Ten aspekt dominował u emerytów po 70-tce (38,9 proc.), co w obecnej sytuacji epidemiologicznej może mieć związek z ich zwiększoną podatnością na zakażenie koronawirusem . Tę cechę zakupów online odrobinę bardziej od mężczyzn ceniły też sobie kobiety (35,2 proc. w porównaniu do 28,1 proc.). Inne zalety kupowania w sieci, które wymieniali Polacy to łatwa możliwość porównania produktów oraz ich cen (16,2 proc.), duży wybór towarów (15,1 proc.) i szybka dostawa (7,7 proc.).Jak się okazuje, Polacy nie mają też żadnych obaw w finansowaniu zakupów online za pomocą produktów bankowych. Przynajmniej raz w życiu zrobił to co piąty z nas (17,9 proc.). W tej grupie najwięcej było osób po 40-stym i 50-tym roku życia (kolejno 20,3 i 23,3 proc. wskazań). Mniejsze opory do sięgania po finansowanie zewnętrzne mieli też mężczyźni (choć raz spróbowało tego 23 proc. z nich w porównaniu do 12,9 proc. kobiet).Połowa badanych, która ma za sobą takie doświadczenie, skorzystała z kredytu ratalnego (50,7 proc.), a co czwarty z karty kredytowej (28,1 proc.). Natomiast ok. 12 proc. respondentów sięgnęło po limit kredytowy.Na co Polacy byliby chętni przeznaczyć pieniądze z finansowania zewnętrznego? Co piąty ankietowany przez Santander Consumer Bank twierdzi, że na sprzęt RTV lub AGD (kolejno 20 i 18,6 proc.) i najchętniej zapłaciłby za to kredytem ratalnym. Podobnie myślą zwolennicy karty kredytowej z tym, że u nich wysoko znalazła się również elektronika (12,5 proc.). Limit kredytowy za to najczęściej wykorzystalibyśmy na zakup sprzętu AGD (8,7 proc.).