Aplikacja "Bezpieczna Rodzina" w Play

Play zaproponował swoim klientom usługę "Bezpieczna Rodzina", dzięki której rodzice będą mieli dostęp do informacji o lokalizacji dziecka. Aplikacja umożliwia także ochronę dzieci w sieci.

pobrać aplikację bezpośrednio w sklepie Google Play lub AppStore

wysłać SMS o treści START pod numer 241 dla opcji Standard lub 242 dla opcji Premium

uruchomić ją z pomocą konsultanta w punkcie sprzedaży i obsługi klienta

aktywować w aplikacji Play24

Dzięki aplikacji Bezpieczna Rodzina rodzice widzą miejsce, w którym przebywa dziecko. Rodzic może wyznaczać strefy bezpieczeństwa oraz dostawać powiadomienia za każdym razem, gdy są one opuszczane przez pociechę. Funkcja Ochrony w Sieci chroni najmłodszych przed nieodpowiednimi dla nich treściami. Pozwala także na wybór aplikacji, do których dziecko może mieć dostęp. Dodatkowo ustawianie dziennych limitów czasu na korzystanie z telefonu i aplikacji zostało poszerzone o zdalne blokowanie telefonu dziecka wraz z personalizowaną wiadomością np.: pora spać. Komunikaty wyświetlane na telefonie dziecka są przedstawione w przyjazny sposób dzięki postaci smoka – jako bohatera aplikacji dla dzieci. Opiekun może również sprawdzić jakie video na YouTube oglądało dziecko oraz jakie treści przeglądało w Internecie.Specjalistyczne oprogramowanie zostało przygotowane przez firmę Locon.Rodzice mogą wypróbować aplikację "Bezpieczna Rodzina" przez miesiąc za darmo. Nowa Bezpieczna Rodzina jest dostępna w dwóch wersjach: Premium, która pozwala objąć kompleksową ochroną aż 3 urządzenia dzieci w cenie 19,99 zł miesięcznie oraz Standard, która dedykowana jest dla 1 urządzenia z podstawowym zakresem funkcji w cenie 9,99 zł.Usługę Bezpieczna Rodzina można aktywować na kilka sposobów:Po uruchomieniu usługi i dodaniu bliskiego do ochrony, rodzic musi zainstalować aplikację również na telefonie dziecka. Aplikacja w prosty i czytelny sposób przeprowadzi rodzica przez cały proces dodawania telefonu dziecka do ochrony. Wersja dla dziecka jest dostępna tylko w Google Play dla urządzeń z systemem Android.