Remont mieszkania i zakup samochodu. Wydatki pomimo kryzysu

Mamy jesień, która tym razem przypada na czasy związanego z koronawirusem kryzysu. Okazuje się jednak, że całkiem pokaźnej grupy Polaków nie powstrzymuje to przed większymi wydatkami. Z opracowanego przez Santander Consumer Bank badania "Polaków portfel własny – czas zmian", wynika, że w najbliższym czasie blisko 22 proc. z nas szykuje się na remont mieszkania, a niemal 12 proc. nosi się z zamiarem kupna samochodu. W tej drugiej grupie dominują beneficjenci 500 plus. Jednocześnie 4 na 10 respondentów przyznaje, że tej jesieni na większe inwestycje w ich budżecie domowym nie ma miejsca.

Jak już wspomniano we wstępie, na tą jesień remont mieszkania lub domu zaplanowało 21,8 proc. Polaków. Co trzeci reprezentant tej grupy jest mieszkańcem wsi, a 28 proc. to osoby dysponujące największymi dochodami. Dość interesujący jest również fakt, że plany remontowe formułuje również 45 proc. badanych z dochodami, które nie przekraczają 2 tys. zł miesięcznie. W 17 proc. przypadków jesienny remont jest efektem przełożenia tego rodzaju prac z wiosny.Kolejnym z dużych wydatków, jakie zaplanowali na najbliższe miesiące respondenci badania, jest zakup samochodu lub jego naprawa - takiego wskazania dokonało 11,5 proc. respondentów. Co dziesiąty ankietowany wskazał na późny urlop, a także, co szczególnie zrozumiałe na początku roku szkolnego – wydatki na edukację dziecka Do jesiennych wyjazdów z największym entuzjazmem podchodzą najmłodsi badani w wieku 18-29 lat (20 proc.), co może mieć związek z koniecznością przełożenia przez nich letnich wypraw z uwagi na sytuację epidemiologiczną. W edukację swoich pociech inwestować planują z kolei głównie kobiety (13 proc. w porównaniu do 7 proc. mężczyzn) oraz osoby otrzymujące wsparcie z programu 500+ na dwoje lub więcej dzieci (42 proc.).Wbrew obawom o kolejny lockdown i mimo różnego modelu funkcjonowania szkół i biur, Polacy nie planują już raczej większych wydatków na zakup sprzętu elektronicznego. Takie plany ma tylko nieco powyżej 4 proc. ankietowanych. Prawie 40 proc. Polaków (37,6 proc.) w ogóle nie robi żadnych większych jesiennych planów finansowych. W tej grupie dominują kobiety (44 proc.), osoby starsze powyżej 70. roku życia (65 proc.) oraz niepobierający świadczenia 500+ (44 proc.). Dużych wydatków jesienią nie przewidują również mieszkańcy średnich miast (53 proc.) takich jak Kielce, Toruń czy Gdynia.W badaniu Santander Consumer Banku duża część Polaków przyznała, że w zmierzeniu się z rozmaitymi wyzwaniami finansowymi pomocny byłby kredyt gotówkowy. Prawie 30 proc. (28,7 proc.) skorzystałoby z takiej opcji w chwili pojawienia się nieprzewidzianych wydatków. Chętne do wykorzystania tej możliwości byłyby zwłaszcza kobiety (36 proc. w porównaniu do 21 proc. mężczyzn) oraz połowa mieszkańców dużych miast takich jak Katowice, Szczecin czy Bydgoszcz. Ponadto co piąty badany zadeklarował (20,8 proc.), że dzięki kredytowi byłby w stanie przeprowadzić zaplanowany remont. Stwierdził tak co czwarty ankietowany przed 30-rokiem życia (25 proc.) oraz 26 proc. 50-latków.