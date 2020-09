Zezwolenie na pracę w odwrocie? Mniej pracowników z Ukrainy i Azji

COVID-19 odciska swoje piętno na liczbie pozwoleń o pracę wydawanych dla cudzoziemców - informuje Personnel Service. W przypadku obywateli państw azjatyckich w I połowie br. mieliśmy do czynienia z pierwszym, kilkuprocentowym spadkiem od 5 lat. To jednak i tak niewiele, jeżeli wziąć pod uwagę Ukraińców, dla których pozwoleń było o 11% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zezwolenie na pracę w trendzie spadkowym

– Do tej pory mieliśmy do czynienia z tendencją wzrostową. W całym 2019 roku wydano o aż 18% więcej pozwoleń na pracę dla Azjatów niż rok wcześniej. Tym razem, po raz pierwszy od wielu lat, ten trend się odwrócił, głównie ze względu na pandemię SARS-CoV-2, która spowodowała m.in. czasowe zamknięcie granic. Wydaje się jednak, że Azjaci nadal chętnie będą poszukiwali pracy na polskim rynku, dlatego spodziewamy się, że odwrócenie trendu jest tylko chwilowe. Oczywiście dużo zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz gospodarczej, bo w tym momencie popyt na pracowników z krajów azjatyckich jest zauważalnie mniejszy – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service oraz ekspert rynku pracy.

Mniej zezwoleń na pracę W pierwszej połowie 2020 roku wydano niemal 32 tys. zezwoleń na pracę dla Azjatów, o 6% mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Ukraińcom wydano ich o 11% mniej.

Gruzinów coraz więcej, Nepalczycy w odwrocie

Pracowników z Ukrainy nadal prawie 5 razy więcej niż wszystkich Azjatów

– Ukraińców w Polsce jest nadal prawie 5 razy więcej niż obywateli wszystkich 39 państw azjatyckich. Ta różnica będzie się jednak powoli zacierać - Europa stopniowo coraz bardziej otwiera się na pracowników z Ukrainy, a w Niemczech czy Czechach warunki finansowe są lepsze niż w Polsce. Osobom spoza UE coraz łatwiej jest także zdobyć w tych krajach legalne zatrudnienie. Warto jednak pamiętać, że w 2020 roku oraz w 2021 roku, oprócz aspektów czysto finansowych, wpływ na ruchy migracyjne będzie mieć także sytuacja epidemiczna na świecie. Kraje, które lepiej radzą sobie z kontrolą liczby zakażeń, mogą być potencjalnie bardziej interesującym kierunkiem dla emigrantów zarobkowych. Osoby chcące pracować za granicą, dokonując wyboru kraju, będą brać pod uwagę m.in. ograniczenia w ruchu granicznym, przepisy dotyczące kwarantanny, czy to w jakich branżach wprowadzono obostrzenia - zauważa Krzysztof Inglot.

Wprawdzie wśród zatrudnianych przez polskich pracodawców obcokrajowców niezmienne zaznacza się wyraźna dominacja Ukraińców, to jednak już w zeszłym roku widoczne stały się znaczne wzrosty w zakresie poziomu zatrudnienia pracowników z Azji . W I połowie 2019 roku otrzymali oni 35 tys. zezwoleń na pracę, co w ujęciu rocznym oznaczało wzrost na poziomie 42%.Statystyki z pierwszego półrocza br. są już jednak mniej imponujące - zezwolenie na pracę powędrowało bowiem w ręce 31,9 tys. Azjatów. Najwięcej zezwoleń wydano w tym okresie Gruzinom (4,2 tys.), Hindusom (4,1 tys.) oraz Uzbekom (3,8 tys.).W okresie styczeń-czerwiec br. o pracę w Polsce ubiegało się 2,4 tys. Nepalczyków. To mało, biorąc pod uwagę, że rok wcześniej właśnie dla nich wydano najwięcej zezwoleń na pracę – aż 6,3 tys. W tym roku na pierwszym miejscu znaleźli się Gruzini, którzy otrzymali 4,2 tys. zezwoleń (3,3 tys. rok wcześniej). Druga pozycja, podobnie jak rok wcześniej, przypadła Indiom (4,1 tys.), a trzecia – Uzbekistanowi (3,8 tys.), który zajął zeszłoroczne miejsce Bangladeszu.Uzbekistan można także wyróżnić jako kraj, który zanotował największy przyrost wydanych zezwoleń na pracę w porównaniu rok do roku. W pierwszym półroczu 2020 r. obywatele tego kraju otrzymali ponad 1,2 tys. pozytywnych decyzji więcej. Znacząco zwiększyło się także zainteresowanie pracą w naszym kraju wśród Indonezyjczyków i Koreańczyków (Korea Południowa) – w obu przypadkach zwiększono liczbę wydanych pozwoleń o ponad 900.Przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku wydano 145 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli z Ukrainy . Oznacza to spadek w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o niemal 11%. W tym samym czasie, wydano o 6% mniej pozwoleń dla Azjatów.