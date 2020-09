Zachowania konsumentów: kawa raczej ze sklepu niż z kawiarni?

Jeszcze do niedawna picie kawy na mieście należało do rytuałów, które Polacy kultywowali coraz częściej. Jak nietrudno się domyślić, na zachowania konsumentów w tym zakresie swój wpływ wywarła pandemia. W czasie lockdownu kawiarnie zupełnie zamarły. Po ich otworzeniu ruch zaczął wracać, ale ciągle dostrzegalny jest spadek osób raczących się czarnym trunkiem w kawiarnianych wnętrzach - wynika z najnowszej odsłony Cafe Monitora autorstwa ARC Rynek i Opinia.

Pandemia zmienia kawiarniane zachowania konsumentów

Kiedy kilkanaście lat temu Polacy zaczęli pić kawę to zazwyczaj odwiedzali Coffee Heaven, pierwszą tak znaną sieciową kawiarnię w Polsce. W innych miejscach kawa była raczej niezbyt dobrej jakości. Później popularność zaczęły zdobywać kąciki kawowe na stacjach paliw, gdzie jakość kawy zaczynała dorównywać jakości oferowanej w kawiarniach. I teraz przechodzimy do kolejnego etapu rozwoju – dobrą kawę można kupić w sklepie, za dużo niższą cenę niż w kawiarni. W tym czasie Polacy jako kawosze też się zmienili, też się zmienili. Ładny wystrój i stoliki nie są im niezbędne w momencie, kiedy potrzebują dobrej kawy, żeby dodać sobie energii. I taką rolę spełnia kawa w sklepach. Jakość ekspresów na stacjach paliw czy w sklepach sieciowych jest na tyle dobra, że kawa jest smaczna i – co ważne – istotnie tańsza. To jest na pewno przekonywujący argument. – komentuje Dominika Czubatka, autorka raportu z ARC Rynek i Opinia.

Lockdown nie pozostał bez wpływu na zachowania konsumentów . Zamknięte biura, konieczność pracy w trybie home office czy utrzymywania dystansu społecznego zmusiły nas do zmiany nawyków, również tych kawiarnianych. Dotyczące gastronomii obostrzenia zostały poluzowane w połowie maja i od tej pory picie kawy na mieście powoli wraca do naszych zwyczajów, choć wygląda inaczej niż przed pandemią.Stacje paliw, podobnie jak w ubiegłym roku, są najpopularniejszym miejscem, gdzie spożywa się kawę „na mieście”. Ważną zmianą jest wzrost o 7 punktów procentowych odsetka osób, które piją kawę w sklepach convenience. Po raz pierwszy w wieloletniej historii badania sklep spożywczy znalazł się wśród trzech głównych miejsc, w których można wypić kawę, spontanicznie wymienianych przez respondentów.Zmianie uległy też godziny spożywania kawy – częściej wybierane są godziny przedpołudniowe. Może to wynikać z faktu, że popołudniowe picie kawy „na mieście” to zazwyczaj również spotkania z przyjaciółmi, a te – w zamkniętych pomieszczeniach – ograniczyliśmy.