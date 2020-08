Warszawski biurowiec Central Point już za rok

Trwają prace związane z realizacją biurowca Central Point. 21-piętrowy, oszklony obiekt powstaje w atrakcyjnej lokalizacji, u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Warszawie. To blisko 20 tys. mkw. powierzchni przeznaczonej głównie na biura, ale nie zabraknie również przestrzeni zarezerwowanej dla działalności handlowo-usługowej.

Central Point - wiuzalizacja Budynek wznosi się na skrzyżowaniu dwóch linii metra

Jesteśmy pewni, że przyszli najemcy docenią komfort tego nowoczesnego miejsca z wyjątkowo dobrą lokalizacją. Warto podkreślić, że to jedyne miejsce, w którym stykają się dwie linie metra, umożliwiając szybki transport w różne części Warszawy – mówi Radosław Pawlak z CBRE.

Radosław Pawlak z CBRE podkreśla, że postępy na budowie biurowca Central Point są wyraźne, co - pomimo zawirowań związanych z pandemią - jest potwierdzeniem ciągle dobrej kondycji warszawskiego rynku biurowego. Gotowe są już 4 kondygnacje podziemnej hali garażowej oraz cztery piętra. Obiekt ma zostać oddany do użytkowania w III kwartale 2021 roku.Biurowiec Central Point będzie miał 21 kondygnacji wraz z antresolą i 95 metrów wysokości. Łączna powierzchnia obiektu to blisko 20 tys. mkw., z czego ok. 18 tys. mkw. przeznaczone jest na biura, a 1,1 tys. mkw. zajmie przestrzeń handlowo-usługowa. Na każdym piętrze znajdzie się ok. 950 mkw. do wynajęcia.Do dyspozycji najemców będzie 80 miejsc parkingowych, punkty ładowania samochodów elektrycznych, parking dla rowerów, szatnie i prysznice. Ze względu na położenie na skrzyżowaniu linii metra, na styku konstrukcji budynku i stacji zaprojektowano elementy wibroizolacyjne.Pod budynkiem, oprócz dwóch linii metra, znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe. Blisko jest też do Dworca Centralnego i centrum handlowego Złote Tarasy. Położenie w ścisłym centrum miasta zapewnia szybki dostęp do wielu restauracji i kawiarni oraz miejsc wypoczynkowych, np. Ogrodu Saskiego. Oprócz tego w promieniu jednego kilometra znajduje się ponad 20 hoteli.Biurowiec został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, co potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.