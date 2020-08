Fern: nowy biurowiec na terenie OFF Piotrkowska

Firma OPG Property Professionals uzyskała pozwolenie na budowę biurowca Fern. Obiekt powstanie w obrębie łódzkiego OFF Piotrkowska, czyli na terenie należącym niegdyś do fabryki Franciszka Ramischa.

– Lokale handlowo-usługowe z dużymi witrynami, w reprezentacyjnej części Łodzi to propozycja, którą kierujemy zwłaszcza do firm z branży mody, designu i health & beauty. Dobrze będą się tutaj czuć zarówno salony dużych marek, jak i projektanci poszukujący kameralnych przestrzeni na butik lub pop-up store – wyjaśnia Monika Hryniewicz, Head of Leasing w OPG Property Professionals.

Lokale handlowo-usługowe z dużymi witrynami to propozycja szczególnie dla firm z branży mody, designu i health & beauty

Fern, pięciopiętrowy biurowiec klasy A+, powstaje przy Piotrkowskiej 138/140. To 8 045 metrów kwadratowych przeznaczonych w głównej mierze na biura, ale również na handel oraz usługi.Budynek, który wypełni pierzeję ulicy Piotrkowskiej, wyróżniać będzie m.in. ogólnodostępny dach ze strefą relaksu oraz trzykondygnacyjna brama prowadzącą w głąb OFF Piotrkowska . Utworzony ten sposób pasaż zaoferuje przestrzeń dla kolejnych sklepów i restauracji.Autorem projektu biurowca jest NOW Biuro Architektoniczne.W tym samym czasie zespół OPG Property Professionals planuje poprowadzić jeszcze jedną inwestycję – wielopoziomowy parking z unikatową, żywą elewacją oraz instalacjami sportowo-rekreacyjnymi na dachu. Oprócz 222 stanowisk, parkowanie ułatwi m.in. elektroniczna sygnalizacja dostępnych miejsc oraz inteligentne windy samochodowe.Planowany start budowy to pierwszy kwartał 2021.