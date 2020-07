Najpopularniejsze języki programowania. Liderem JavaScript

W jakich językach programiści obecnie programują najczęściej? Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć firma 7N. Analizując wyniki badań "Stack Overflow 2020" przeprowadzonych na grupie 65 tys. programistów z całego świata, widać wyraźnie, że najczęściej stosowanym językiem programowania jest JavaScript. Na jakie jeszcze technologie powinny postawić osoby chcące rozwijać się w IT?

- Poza najbardziej popularnymi językami programowania, respondenci wymienili jeszcze ponad 20 innych. Nic dziwnego. Wiele współczesnych komercyjnie tworzonych systemów IT łączy w sobie kilka technologii - zauważa Paweł Zdziech, Recruitment & Communication Manager w 7N. - Wart wyróżnienia jest wzrost popularności Pythona, często wspierającego rozwiązania z dziedziny data science i AI. Natomiast już inny z zauważalnych współcześnie trendów - wzrost popularności rozwiązań chmurowych - może dokonywać się przy użyciu różnych języków - dodaje ekspert.

Języki programowania a praca dla programistów

- W ostatnich latach obserwujemy wzrost zapotrzebowania na tzw. fullstack developerów, a więc tych, którzy potrafią programować zarówno warstwę backendową jak i frontendową, albo na ekspertów od DevOps, łączących kompetencje programistyczne i administratorskie. Rynek więc wydaje się potwierdzać słuszność filozofii wszechstronności. Sprawdza się tu stary koncept “umiejętności T” (T-shaped skills), gdzie przy byciu ekspertem w jakimś obszarze (linia pionowa), ma się też kompetencje, niekoniecznie już eksperckie, w innych obszarach (linia pozioma) - zauważa Paweł Zdziech.

Technologie dla zawodowców

- Nasi Konsultanci najczęściej angażowani są w rozwój dużych systemów w branżach takich jak finansowa, ubezpieczeniowa, energetyczna, medyczna i farmaceutyczna, czy szeroko pojętych usług IT dostarczanych dużym klientom. Najpopularniejsze dziś technologie i języki programowania (JavaScript, Java, C#) wchodzą więc w zakres ich umiejętności - zauważa Paweł Zdziech.

Jak wspomniano we wstępie, badanie "Stack Overflow 2020" pokazało, że najpopularniejszym językiem programowania jest JavaScript. Wskazało tak 68 proc. ankietowanych programistów z całego świata, uzasadniając swój wybór tak, że język ten jest najlepszy przy tworzeniu aplikacji webowych, rozwiązań chmurowych oraz aplikacji IoT. Na podium znalazły się także HTML/CSS oraz SQL. Pierwszy, używany do tworzenia serwisów internetowych, wskazało 63 proc. badanych. Drugi język, który służy do tworzenia baz danych i przeprowadzania na nich operacji, wskazało 55 proc. ankietowanych.Zaraz za podium uplasował się Python, którego popularność stale rośnie wraz z coraz większym zastosowaniem Big Data. Język ten jest także wykorzystywany przy uczeniu maszynowym i aplikacjach IoT. Na ten język wskazało 44 proc. badanych programistów.Na miejscu piątym z 40 proc. wskazań znalazł się język Java, używany najczęściej do tworzenia aplikacji webowych, mobilnych, rozwiązań chmurowych, aplikacji desktopowych i IoT.Wskazówkę, na jakiego rodzaju oprogramowanie istnieje obecnie największy popyt, mogą dostarczyć portale rekrutacyjne. Amerykański serwis Indeed.com posiada aktualnie ok. 52 tys. ogłoszeń o pracę dla programistów ze znajomością języka HTML i odpowiednio, 50 tys. dla SQL, 49 tys. dla Pythona, 45 tys dla Javy, 37 tys. dla JavaScript oraz wielokrotnie mniej dla pozostałych technologii jak na przykład PHP czy C++.Czy dobry programista powinien zatem dążyć do poznania wszystkich czołowych języków, aby w razie potrzeby umieć napisać zarówno aplikację mobilną, bota, jak i stronę internetową? Nie do końca. Paweł Zdziech sugeruje, że długofalowo najbardziej opłaca się specjalizacja - dobre opanowanie jednej technologii, przy jednoczesnym uczeniu się kolejnych, aby mieć szeroki ogląd sytuacji w branży.Warto zwrócić uwagę na to, że zarówno raport Stack Overflow jak i przegląd serwisów rekrutacyjnych to “fotografia”, pokazująca chwilowy stan branży, która ze swojej natury jest dynamiczna. W ostatniej dekadzie nie dochodziło może do rewolucji w sposobie tworzenia programowania, ale jednak miały miejsce znaczące przetasowania. Zauważalny jest stopniowy spadek popularności języka PHP względem Pythona i JavaScript, a w przypadku tego ostatniego również związanych z nim bibliotek Angular i React.js.Ekspert 7N radzi również, by prognozując przyszłe trendy dotyczące programowania, obserwować, w co inwestują duzi technologiczni gracze, np. Google czy Microsoft. Z tej perspektywy czarnymi koniami przyszłych rankingów może być język Go, używany do tworzenia złożonego oprogramowania sieciowego oraz Dart, znajdujący zastosowanie przy aplikacjach tworzonych na kilka platform jednocześnie.