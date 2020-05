myPhone wprowadza telefon stacjonarny SOHO Line H31 na kartę SIM dedykowany dla małych i średnich firm. Telefon działa w oparciu o nadajniki GSM.

myPhone SOHO Line H31 posiada przenośną słuchawkę z ekranem 1,77” i stację ładującą. Oferuje funkcje biurowe takie jak: wstrzymanie połączeń i ich przekierowanie na inny wskazany numer, możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego oraz połączenia konferencyjne do rozmów dla kilku osób jednocześnie. Do tego książkę telefoniczną na 1000 kontaktów, a nawet radio FM, dyktafon, kalendarz i alarm.Telefon ma wbudowaną baterię o pojemności 800 mAh, która pozwala na wielogodzinne działanie w stanie czuwania lub kilka godzin ciągłych rozmów. Co ważne, zakup telefonu i skorzystanie z usług wybranego operatora pozwala zachować dotychczasowy numer stacjonarny.Urządzenie jest oferowane przede wszystkim w kanale B2B. Telefon wyceniono na 249 zł, jednak w taryfie danego operatora cena urządzenia na start będzie zapewne niższa.