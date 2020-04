40% Polaków ma plany na wakacje po pandemii. Uratują turystykę?

Kwiecień to miesiąc, w którym wielu z nas ma zazwyczaj wyraźnie sprecyzowane plany na wakacje. W tym roku z oczywistych względów jest nieco inaczej. Planowaniu urlopów nie sprzyjają ani społeczne, ani gospodarcze nastroje. Od letnich wypraw powstrzymują nas również przedstawiciele resortu zdrowia, którzy otwarcie mówią, że o takich wakacjach, jak przed rokiem, powinniśmy na razie zapomnieć. 40% z nas to jednak nie przeszkadza. Taki jest bowiem odsetek Polaków, którzy już teraz myślą, gdzie udać się po zakończeniu pandemii.

– Wśród tych, którzy się wahają, najpoważniejszą przeszkodą w podjęciu decyzji jest obawa przed powrotem pandemii. Wskazuje tak 33 proc. ankietowanych. Można więc przyjąć założenie, że jeśli sytuacja epidemiologiczna zostanie opanowana, to oni również wyruszą na wypoczynek. 12 proc. respondentów po prostu nie ma teraz głowy do planowania urlopu, co też się zmieni, gdy epidemia zacznie wygasać. Nasze badanie wskazuje jednak, że stopniowo będziemy się przełamywać, zaczynając od wyjazdów w kraju. To dobra prognoza dla branży turystycznej, która z powodu pandemii znalazła się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej – tłumaczy Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sunny studio - Fotolia.com Polacy wyjadą na wakacje? 40% Polaków chce wyjechać na wakacje po wygaśnięciu epidemii.

Na ratunek turystyce

– Rzeczywisty wpływ epidemii koronawirusa na branżę turystyczną w Polsce poznamy za miesiąc lub dwa – wyjaśnia Adam Łącki i dodaje: – Zazwyczaj w okresie od maja do września obserwowaliśmy spadek zadłużenia, co było podyktowane lepszą sytuacją finansową touroperatorów w sezonie urlopowym. Jesienią i zimą znów następował przyrost zadłużenia, by ponownie obniżyć się w maju. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w tym roku, z uwagi na zastój spowodowany przez pandemię, takiego odbicia nie będzie. Widocznej poprawy sytuacji w turystyce można oczekiwać najwcześniej jesienią. Pomóc w tym mogą właśnie plany urlopowe Polaków – wyjaśnił prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Czekając na odbicie

Na początku bieżącego roku, a więc jeszcze przed tym, gdy stało się jasne, że będzie on zupełnie inny niż minione lata, posiadanie mniej lub bardziej określonych planów na wakacje 2020 deklarowało 64% przebadanych przez CBOS Polaków. Wraz z nadejściem pandemii proporcje te uległy odwróceniu. Dziś bowiem, jak wynika z badania zrealizowanego dla KRD, 6 na 10 z nas najprawdopodobniej nie wyjedzie na urlop w ciągu pół roku po wygaśnięciu pandemii. Pozostali chcą wyjechać. 2/3 tej grupy zamierza odpocząć w Polsce, 7% odwiedzić i nasz kraj i zagranicę, a pozostali zamierzają udać się w odleglejsze zakątki świata.Odsetek tych, którzy ostatecznie zdecydują się na wakacje, może oczywiście ulec zmianie. Wiele zależy tu bowiem od tego, jak szybko zdołamy uporać się z pandemią.Choć badania KRD są dla branży turystycznej dobrym prognostykiem, to jednak na poprawę sytuacji sektor będzie musiał jeszcze poczekać. Dlatego, aby ratować polską turystykę, wiele osób i instytucji w naszym kraju już dziś włączyło się do wspólnej akcji, namawiając podróżnych, by nie odwoływali wycieczek. Polska Organizacja Turystyczna wraz z Ministerstwem Rozwoju rozpoczęła kampanię internetową #WybierzVoucher, zachęcając turystów do nabywania voucherów, które gwarantują możliwość skorzystania z imprez turystycznych czy usług hotelarskich w późniejszym terminie.Wiele z propozycji zgłoszonych przez branżę znalazło się też w zapisach specustawy, która składa się na Tarczę Antykryzysową . Wydłużenie do 180 dni terminu skutecznego odstąpienia od umowy turystycznej, korzystne rozliczenie całej tegorocznej straty, dopłata do zatrudnienia pracowników czy gwarancje de minimis z BGK to tylko niektóre z propozycji rządowej pomocy, na jaką mogą liczyć firmy turystyczne w trudnej sytuacji.A branża istotnie czeka na wsparcie, gdyż z powodu epidemii jej sytuacja się pogarsza. Na koniec stycznia długi branży turystycznej wynosiły 17 632 463,11 zł, na koniec lutego 19 815 831,50 zł, a na koniec marca już 21 397 343,54 zł. Obecnie w Krajowym Rejestrze Długów widnieje 616 biur podróży, organizatorów i agentów turystycznych zadłużonych w sumie na 21,5 mln zł. Jednak, jak podkreślają eksperci z KRD, to jeszcze nie jest efekt pandemii.Najwięcej, bo 9,9, mln zł biura podróży i agencje turystyczne są winne branży finansowej, czyli bankom, firmom faktoringowym oraz leasingowym, a także ubezpieczycielom. Na drugim miejscu są długi wobec funduszy sekurytyzacyjnych, które odkupiły je głównie od branży finansowej. Tym przedstawiciele turystyki zalegają na kwotę blisko 7 mln zł. Wśród wierzycieli sektora są też firmy telekomunikacyjne (715,3 tys. zł) czy zarządcy nieruchomości (113,8 tys. zł). Bywa, że biura podróży zalegają też z podatkami wobec gminy (173,8 tys. zł).Analizując sytuację finansową turystyki przez pryzmat mapy Polski, w pierwszej piątce najbardziej zadłużonych województw, znajdują się: małopolskie (5,3 mln zł), mazowieckie (4,6 mln zł), pomorskie (2,7 mln zł), śląskie (1,9 mln zł) i dolnośląskie (1,4 mln zł). Najmniej zadłużone jest województwo świętokrzyskie (58 tys. zł).Mimo że średnie zadłużenie touroperatora wynosi blisko 35 tys. zł, to rekordzista ma na koncie ponad półtora miliona złotych długu. Jest to firma z Warszawy, która posiada 57 zaległych zobowiązań finansowych, głównie wobec banku i firmy faktoringowej.Epidemia koronawirusa będzie miała wpływ na branżę turystyczną jeszcze długo po jej wygaśnięciu. Jeśli jednak Polacy podtrzymają swoje deklaracje o chęci wyjazdu i zrealizują swoje plany urlopowe – branżę czeka pozytywne odbicie i szansa na odrobienie strat.