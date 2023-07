Gwałtownie przybywa zagranicznych turystów w Polsce

Ponad 237 tysięcy - o tyle wzrosła w Polsce liczba noclegów udzielona turystom z zagranicy - wynika z najnowszych danych GUS. Te liczby najpewniej jeszcze wzrosną, bo póki co urząd zdążył podsumować pięć pierwszych miesięcy 2023 roku. Naszym atutem są nie tylko kultura i walory przyrodnicze, ale też niska przestępczość i - o ile wierzyć statystykom - przystępniejsza cena.

Przeczytaj także: Zagraniczni turyści "przywiozą" 4 mld USD

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba noclegów udzielonych cudzoziemcom w obiektach hotelowych W obiektach hotelowych udzieliliśmy zagranicznych turystom aż o 237 tysięcy noclegów więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To wzrost o prawie 1/4. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wygrywamy też ceną?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Poziom cen w hotelach i restauracjach w porównaniu do cen w Polsce Znacznie droższe są takie przybytki w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia) czy na przykład w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Bezpieczeństwo turystów jednym z największych w Europie

Walory rodzimej przyrody i kultury szczególnie licznie postanowili doceniać w tym roku Niemcy, Amerykanie, Brytyjczycy i Czesi – sugerują dane GUS. Urząd zdążył póki co podsumować 5 pierwszych miesięcy roku, ale już nawet z tych danych wynika, że w obiektach hotelowych udzieliliśmy zagranicznych turystom aż o 237 tysięcy noclegów więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To wzrost o prawie 1/4.W tym czasie urząd zaobserwował też kilkudziesięcioprocentowe wzrosty liczby udzielanych noclegów Włochom, Szwedom, Szwajcarom, Słowakom, Norwegom, Holendrom i Hiszpanom, ale w przypadku turystów z tych krajów wciąż mówimy o relatywnie małej skali (poniżej 50 tys. udzielonych noclegów przez pierwszych 5 miesięcy br.).Kultura, przyroda czy rozwój infrastruktury, to jednak najpewniej niejedyne powody, dla których nasz kraj zaczął być lepiej postrzegany przez zagranicznych turystów. Sprawa ta wymagałaby szerszej diagnozy nie mówiąc już o tym, że wciąż czekamy na dane za kolejne miesiące, które miejmy nadzieję potwierdzą ten rodzący się trend.Szukając powodów liczniejszych przyjazdów turystów zagranicznych możemy jednak spojrzeć też na pojawiające się ostatnio raporty, które stawiają Polskę w dobrym świetle. I tak na przykład niemałym zaskoczeniem mogą być dane Eurostatu podsumowujące 2022 rok, które sugerują, że polskie hotele i restauracje są jednymi z najtańszych w Europie. Nie jest zaskoczeniem, że znacznie droższe są takie przybytki w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia) czy na przykład w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii. Część rodaków mogłaby jednak próbować podważać twarde dane urzędowe słysząc, że polskie hotele i restauracje są tańsze niż te w Chorwacji.Z drugiej strony szacunki Eurostatu sugerują, że czeskie hotele i restauracje są o 11% tańsze niż w Polsce. Czesi chcąc jednak spędzić urlop nad morzem mogą – zwracając uwagę jedynie na pliki wydawanych koron - przedkładać polskie plaże nad tymi w Niemczech, Słowenii czy niekiedy też Chorwacji. W przypadku tych krajów Eurostat szacuje bowiem, że restauracje i hotele są droższe niż w Polsce.Turyści przybywający do Polski mogą ponadto doceniać niskie wskaźniki przestępczości w naszym kraju. Portal Numbeo w swoim najnowszym zestawieniu pod względem bezpieczeństwa plasuje nas bowiem na wysokiej 13 pozycji w Europie. To znaczy, że lepiej jest tylko w 12 lokalizacjach (np. Austrii, Danii, Finlandii, Monako, Holandii czy Estonii). Z drugiej strony jest aż 29 krajów/terytoriów w Europie, w których przestępczość jest większym problemem niż w Polsce. Są to m.in. Portugalia, Słowacja, Norwegia, Węgry, Hiszpania, Niemcy, Irlandia, Grecja, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia i Francja.