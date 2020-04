Monitor ZOWIE XL2746S dla e-sportu

BenQ wprowadza na rynek 27-calowy monitor ZOWIE XL2746S dedykowany dla e-sportu. Monitor ma matrycę TN o rozdzielczości 1920x1080, jasności 320 nitów i kontraście 1000:1 (12mln:1 DCR). Wyposażony został w funkcję dodatkowego wyostrzania obrazu Dynamic Accuracy Plus (DyAc+™).

Efektywność i komfort gry zapewniają rozwiązania: Low Blue Light, Color Vibrance, Black eQualizer oraz łatwa regulacja wysokości ekranu i regulowany kaptur.

S Switch jest wyposażony w pięć przycisków, co pozwala dostosować i zapisać w pamięci ustawienia monitora np. do pracy, gry i rozrywki.

ZOWIE XL2746S ma matrycę Full HD z 240 Hz częstotliwością odświeżania. Ma regulowaną osłonę ekranu, która ułatwia skoncentrowanie się na grze i dodatkowo eliminuje wpływ oświetlenia zewnętrznego na jakość obrazu. Monitor został wyposażony w ulepszoną wersję Dynamic Accuracy Plus (DyAc +) – funkcji niwelującej rozmycie obrazu w szybkich akcjach i zwiększającą precyzję celowania.Monitor ZOWIE XL2746S ma zewnętrzny przełącznik trybów pracy – S-switch. Przełącznik jest wyposażony w pięć przycisków, co pozwala dostosować i zapisać – w jego pamięci - ustawienia monitora np. do pracy, gry i rozrywki. Pokrętło przewijania umożliwia szybką zmianę ustawień OSD (menu ekranowe) eliminując żmudny proces regulacji ustawień monitora. Płynne przełączanie pomiędzy ustawieniami monitora - w trakcie gry - jest szybkie i proste. Zapisane w pamięci ustawienia można łatwo przenieść i wykorzystać na innym monitorze np. na treningu czy turnieju.20 stopniowa regulacja jaskrawości (jasności) kolorów – dostępna w menu ekranowym (OSD) pozwala na szybkie i powtarzalne ustawienie najlepszej jaskrawości (jasności) kolorów, dostosowanego do indywidualnych przyzwyczajeń i preferencji gracza.Monitor ma także funkcję Black eQualizer, która „rozjaśnia” cienie czyli pozwala widzieć więcej szczegółów w ciemnych partiach np. pola walki, nie powodując jednocześnie „wypalania” szczegółów w najjaśniejszych partiach obrazu.Precyzyjne ustawienie położenia ekranu z „pamięcią” - XL2746S umożliwia precyzyjną regulację wysokości położenia ekranu – 14 poziomów wskazywanych jest dobrze widocznym markerem - w zakresie 140 mm – co zapewnia powtarzalność ustawień. Regulacja pochylenia matrycy do przodu i do tyłu aż do 20°, w prawo i w lewo o 45° oraz obrót ekranu do pozycji pionowej (pivot) znakomicie ułatwiają dobór najlepszej pozycji ekranu.ZOWIE XL2746S jest już dostępny w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 2849 zł.