Nowe monitory Predator dla graczy

Predator XB273GXbmiiprzx i Predator XB253QGXbmiiprzx to nowe monitory dla graczy z matrycą IPS i odświeżaniem 240 Hz.

Ceny i dostępność w Polsce

Predator XB273GXbmiiprzx oraz Predator XB253QGXbmiiprzx to monitory marki Acer, które są oparte o matrycę IPS, a jednocześnie gwarantują odświeżanie na poziomie 240 Hz. Ekrany mają odpowiednio 27 oraz 24,5 cala, zostały wyposażone w technologię VESA Adaptive-Sync, a także posiadają certyfikat NVIDIA G-Sync Compatible.Nowe monitory z serii Predator oferują rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 px), jasność 400 nitów, współczynnik kontrastu 1000:1, czas reakcji 1 ms GTG oraz kąty widzenia do 178 stopni. Posiadane wyświetlacze LCD mogą emitować do 16,78 milionów kolorów oraz pokrywają 99% palety barw sRGB. Obie konstrukcje są wyposażone w jedno złącze DisplayPort 1.2a, dwa wejścia HDMI 2.0b i czteroportowy hub USB 3.0, dwa głośniki stereo o mocy 2W oraz wejście słuchawkowe.Monitorbędzie dostępny w Polsce na przełomie kwietnia i maja w cenie od 1 999 zł.Monitorbędzie dostępny w Polsce od połowy maja w cenie od 1 499 zł.