Ageizm w pracy dotyka już 30-latków. Nowe dane z rynku pracy
2026-02-17 00:20
Ageizm w pracy © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak często pracownicy w Polsce doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek?
- Jak polskie firmy wypadają na tle Europy w zakresie współpracy międzypokoleniowej?
- Dlaczego starzenie się społeczeństwa powinno stać się jednym z kluczowych wyzwań HR?
Mieszkańcy Polski nie tylko dożywają coraz sędziwszego wieku, lecz także dłużej pozostają aktywni zawodowo. Z ostatnich statystyk ZUS na ten temat, wynika że w grudniu 2024 roku liczba pracujących emerytów wyniosła 872,6 tys. To pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzrosła o 51,7 proc. Powyższe wyniki oznaczają, że niemal co siódmy emeryt w Polsce podejmował pracę zarobkową.
Ageizm w pracy
W najbliższych latach w firmach coraz częściej będą współpracować ze sobą osoby reprezentujące bardzo różne pokolenia i etapy życia zawodowego. Dla pracodawców kluczowym wyzwaniem stanie się tworzenie środowiska pracy, w którym ta różnorodność wiekowa będzie źródłem synergii, a nie napięć – poprzez świadome zarządzanie kompetencjami, komunikacją i wzajemnym zrozumieniem, tak aby ograniczać ryzyko konfliktów wynikających z wieku.
Problem ten jest jak najbardziej realny, bo najnowsze dane z rynku pracy alarmują, że już dziś różnice wieku w firmach przyczyniają się do zjawiska ageizmu. Z badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzonego przez SD Worx wśród 5 625 menedżerów HR i 16 000 zatrudnionych z 16 krajów Europy, wynika, że niemal co czwarty polski pracownik (24,6 proc.) i co piąty Europejczyk (21,5 proc.) deklaruje, że osobiście doświadczył lub był świadkiem dyskryminacji w pracy ze względu na wiek.
Co ciekawe przyznaje to niemal dwa razy więcej Polek (17,8 proc.), niż Polaków (9,6 proc.). Najczęściej wskazują to osoby w wieku 25-34 lat (21,7 proc.). Zaraz za tą grupą, sygnalizują tak również osoby w wieku 25 lat i młodsze (15,5 proc.), a kolejno w wieku 35-49 (12,1 proc.), 50-64 (8,7 proc.) i powyżej 65 lat (8,5 proc.).
Integracja międzypokoleniowa powinna stać się jednym z kluczowych obszarów działań pracodawców. Nowe pokolenia Polek i Polaków będą coraz mniej liczne, a w organizacjach będzie systematycznie przybywać osób starszych. Brak takich działań zwiększa ryzyko napięć i konfliktów wynikających z różnic w doświadczeniu zawodowym, stylach wykonywania zadań czy oczekiwaniach wobec zatrudnienia.
Jednocześnie w debacie o kompetencjach przyszłości wciąż zbyt rzadko uwzględnia się fakt, że będą musiały je rozwijać także osoby w wieku emerytalnym. Tym bardziej niepokojące jest to, że jedynie 8 proc. pracodawców w Polsce – wobec 12,2 proc. w Europie - uznaje politykę wobec starzenia się społeczeństwa za jedno z kluczowych wyzwań HR - komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.
Choć polskie organizacje mają w tej materii sporo do zrobienia, to jednak w ocenach zatrudnianych przez siebie osób, ich dotychczasowe działania wypadają lepiej niż te podejmowane przez europejskie firmy.
Z danych zebranych przez SD Worx wynika, że tylko połowa (51,2 proc.) polskich respondentów (przy średniej europejskiej 39,3 proc.) uważa, że ich organizacja stosuje praktyki mające na celu promowanie współpracy międzypokoleniowej. A 49,8 proc. Polek i Polaków (przy średniej europejskiej 35,3 proc.) uważa, że ich firma stosuje praktyki mające na celu wspieranie starszych pracowników.
To pokazuje, że ageizm wciąż jest realnym i niedostatecznie adresowanym wyzwaniem na rynku pracy, dotykającym zarówno starszych, jak i młodszych pracowników.
To, ile pracy nad polityką zatrudniania jeszcze przed polskimi firmami potwierdzają też wyniki badań przeprowadzonych przez SD Worx wśród kadry menedżerskiej. W Polsce zaledwie 8 proc. z tej grupy (wobec 12,2 proc. w Europie) uważa politykę wobec starzenia się społeczeństwa i seniorów (np. zakończenie kariery zawodowej przez osoby starsze) za jedno z pięciu najważniejszych wyzwań HR-owych, a 9,7 proc. polskich i 11,1 proc. europejskich szefów uważa dynamikę międzypokoleniową w miejscu pracy za jedno z pięciu najważniejszych wyzwań HR.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
