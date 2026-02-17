eGospodarka.pl
Ageizm w pracy dotyka już 30-latków. Nowe dane z rynku pracy

2026-02-17 00:20

Ageizm w pracy dotyka już 30-latków. Nowe dane z rynku pracy

Ageizm w pracy

Ageizm w pracy ma młodą twarz. Choć starzenie się społeczeństwa zatacza coraz szersze kręgi, to trzydziestolatkowie najczęściej deklarują, że doświadczyli dyskryminacji ze względu na wiek. Najnowsze badanie SD Worx pokazuje, że problem dotyczy już co czwartego pracownika w Polsce. Jednocześnie niewiele firm posiada opracowaną i dostosowaną do realiów demograficznych politykę zatrudniania.

Przeczytaj także: Prawo do pracy a przejście na emeryturę. Ageizm do kosza

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak często pracownicy w Polsce doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek?
  • Jak polskie firmy wypadają na tle Europy w zakresie współpracy międzypokoleniowej?
  • Dlaczego starzenie się społeczeństwa powinno stać się jednym z kluczowych wyzwań HR?
Najnowsze analizy Głównego Urzędu Statystycznego informują, że liczba ludności Polski na koniec 2025 r. spadła o 157 tys. (w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r.). Jest nas więc obecnie jedynie 37,332 mln. Z kolei ostatnie dane opublikowane przez Eurostat z 2024 roku pokazują, że Europejczycy żyją dłużej, niż w poprzednich latach. W Polsce średnia ta wyniosła 78,7 lat.

Mieszkańcy Polski nie tylko dożywają coraz sędziwszego wieku, lecz także dłużej pozostają aktywni zawodowo. Z ostatnich statystyk ZUS na ten temat, wynika że w grudniu 2024 roku liczba pracujących emerytów wyniosła 872,6 tys. To pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzrosła o 51,7 proc. Powyższe wyniki oznaczają, że niemal co siódmy emeryt w Polsce podejmował pracę zarobkową.
Ageizm w pracy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. pexels

Ageizm w pracy

Badania pokazują, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać dyskryminacji ze względu na wiek


W najbliższych latach w firmach coraz częściej będą współpracować ze sobą osoby reprezentujące bardzo różne pokolenia i etapy życia zawodowego. Dla pracodawców kluczowym wyzwaniem stanie się tworzenie środowiska pracy, w którym ta różnorodność wiekowa będzie źródłem synergii, a nie napięć – poprzez świadome zarządzanie kompetencjami, komunikacją i wzajemnym zrozumieniem, tak aby ograniczać ryzyko konfliktów wynikających z wieku.

Problem ten jest jak najbardziej realny, bo najnowsze dane z rynku pracy alarmują, że już dziś różnice wieku w firmach przyczyniają się do zjawiska ageizmu. Z badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzonego przez SD Worx wśród 5 625 menedżerów HR i 16 000 zatrudnionych z 16 krajów Europy, wynika, że niemal co czwarty polski pracownik (24,6 proc.) i co piąty Europejczyk (21,5 proc.) deklaruje, że osobiście doświadczył lub był świadkiem dyskryminacji w pracy ze względu na wiek.

Co ciekawe przyznaje to niemal dwa razy więcej Polek (17,8 proc.), niż Polaków (9,6 proc.). Najczęściej wskazują to osoby w wieku 25-34 lat (21,7 proc.). Zaraz za tą grupą, sygnalizują tak również osoby w wieku 25 lat i młodsze (15,5 proc.), a kolejno w wieku 35-49 (12,1 proc.), 50-64 (8,7 proc.) i powyżej 65 lat (8,5 proc.).
Integracja międzypokoleniowa powinna stać się jednym z kluczowych obszarów działań pracodawców. Nowe pokolenia Polek i Polaków będą coraz mniej liczne, a w organizacjach będzie systematycznie przybywać osób starszych. Brak takich działań zwiększa ryzyko napięć i konfliktów wynikających z różnic w doświadczeniu zawodowym, stylach wykonywania zadań czy oczekiwaniach wobec zatrudnienia.

Jednocześnie w debacie o kompetencjach przyszłości wciąż zbyt rzadko uwzględnia się fakt, że będą musiały je rozwijać także osoby w wieku emerytalnym. Tym bardziej niepokojące jest to, że jedynie 8 proc. pracodawców w Polsce – wobec 12,2 proc. w Europie - uznaje politykę wobec starzenia się społeczeństwa za jedno z kluczowych wyzwań HR - komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Choć polskie organizacje mają w tej materii sporo do zrobienia, to jednak w ocenach zatrudnianych przez siebie osób, ich dotychczasowe działania wypadają lepiej niż te podejmowane przez europejskie firmy.

Z danych zebranych przez SD Worx wynika, że tylko połowa (51,2 proc.) polskich respondentów (przy średniej europejskiej 39,3 proc.) uważa, że ich organizacja stosuje praktyki mające na celu promowanie współpracy międzypokoleniowej. A 49,8 proc. Polek i Polaków (przy średniej europejskiej 35,3 proc.) uważa, że ich firma stosuje praktyki mające na celu wspieranie starszych pracowników.

To pokazuje, że ageizm wciąż jest realnym i niedostatecznie adresowanym wyzwaniem na rynku pracy, dotykającym zarówno starszych, jak i młodszych pracowników.

To, ile pracy nad polityką zatrudniania jeszcze przed polskimi firmami potwierdzają też wyniki badań przeprowadzonych przez SD Worx wśród kadry menedżerskiej. W Polsce zaledwie 8 proc. z tej grupy (wobec 12,2 proc. w Europie) uważa politykę wobec starzenia się społeczeństwa i seniorów (np. zakończenie kariery zawodowej przez osoby starsze) za jedno z pięciu najważniejszych wyzwań HR-owych, a 9,7 proc. polskich i 11,1 proc. europejskich szefów uważa dynamikę międzypokoleniową w miejscu pracy za jedno z pięciu najważniejszych wyzwań HR.

Przeczytaj także: Ageizm: 6 sposobów eliminowania dyskryminacji ze względu na wiek Ageizm: 6 sposobów eliminowania dyskryminacji ze względu na wiek

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

