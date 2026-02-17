Ageizm w pracy dotyka już 30-latków. Nowe dane z rynku pracy

Ageizm w pracy ma młodą twarz. Choć starzenie się społeczeństwa zatacza coraz szersze kręgi, to trzydziestolatkowie najczęściej deklarują, że doświadczyli dyskryminacji ze względu na wiek. Najnowsze badanie SD Worx pokazuje, że problem dotyczy już co czwartego pracownika w Polsce. Jednocześnie niewiele firm posiada opracowaną i dostosowaną do realiów demograficznych politykę zatrudniania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak często pracownicy w Polsce doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek?

Jak polskie firmy wypadają na tle Europy w zakresie współpracy międzypokoleniowej?

Dlaczego starzenie się społeczeństwa powinno stać się jednym z kluczowych wyzwań HR?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Ageizm w pracy Badania pokazują, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać dyskryminacji ze względu na wiek

Integracja międzypokoleniowa powinna stać się jednym z kluczowych obszarów działań pracodawców. Nowe pokolenia Polek i Polaków będą coraz mniej liczne, a w organizacjach będzie systematycznie przybywać osób starszych. Brak takich działań zwiększa ryzyko napięć i konfliktów wynikających z różnic w doświadczeniu zawodowym, stylach wykonywania zadań czy oczekiwaniach wobec zatrudnienia.



Jednocześnie w debacie o kompetencjach przyszłości wciąż zbyt rzadko uwzględnia się fakt, że będą musiały je rozwijać także osoby w wieku emerytalnym. Tym bardziej niepokojące jest to, że jedynie 8 proc. pracodawców w Polsce – wobec 12,2 proc. w Europie - uznaje politykę wobec starzenia się społeczeństwa za jedno z kluczowych wyzwań HR - komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.